Завершення війни у 2025 році: головні заяви Зеленського на засіданні Рамштайн

У Німеччині 9 січня відбулась 25-та зустріч у форматі "Рамштайн".

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Засідання Рамштайн / колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Головне із заяви президента:

Україні хоче поставити рекорд у кількості дронів

Робиться все можливе, щоб війна завершилася гідно для України вже цього року

Курська операція - одна з перемог від початку війни

Цього року Україна хоче поставити рекорд за кількістю та якістю дронів. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".

"Цього року ми в Україні хочемо поставити рекорд у кількості та якості дронів, які ми виробляємо та отримуємо від наших партнерів. І ми фокусуємося на дронах, які потребують наші бригади, щоб утримувати лінію фронту", - заявив президент. відео дня

Він уточнив, що мова йде також й про дрони, які необхідні Україні для забезпечення безпеки: морські дрони, а також безпілотники для дальнього ураження військових об'єктів й інфраструктури ворога.

"Ми вже підписали значну кількість контрактів і багато ще опрацьовуються. І я закликаю всіх вас бути більш активно залученими в нарощенні арсеналу дронів. Українці мають найбільше досвіду в Європі у використанні дронів і ми також маємо найбільші спроможності у Європі виробляти дрони. Тому інвестуйте більше в цю українську силу. Тому що після війни це також стане вашою силою", - додав президент.

Зеленський також наголосив, що робить все можливе, щоб цього року війна завершилася гідно для України та всієї Європи.

"Я роблю все можливе, щоб цього року ця війна завершилася гідно для України та всієї Європи. І я знаю, що можу розраховувати на вашу підтримку. Ми всі повинні пам’ятати, що припинення війни є нашою спільною метою - нашою, а не російською, цього хочуть українці, європейці, американці та багато наших глобальних партнерів", - додав глава держави.

Він також просив країни-партнери про негайне постачання систем ППО.

Крім того, за його словами, якщо світ хоче зупинити вбивства, то потрібно перекрити грошовий потік Путіна.

"Путін почне думати про мир лише тоді, коли його найближче оточення скаже йому, що у нього закінчилися гроші", - йдеться в заяві.

Зеленський також згадав про Курську операцію. Він підкреслив, що це одна з наших перемог від початку війни. Багато російських погроз та їхніх заяв виявилися блефом.

Рамштайн / Інфографіка: Главред

Засідання Рамштайн - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, голова Міністерства оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що засідання Контактної групи з питань оборони України, яке відбувається 9 січня, може стати останнім у такому форматі.

Міністр оборони США Ллойд Остін на засіданні Рамштайн заявив, що Сполучені Штати Америки надають новий пакет військової допомоги для України, сума якого становить 500 мільйонів доларів.

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Що таке зустрічі у форматі "Рамштайн"? Зустрічі у форматі "Рамштайн" – це серія дипломатичних зустрічей міністрів оборони кількох десятків країн світу, які відбулися з метою синхронізації та прискорення надання військової зброї Україні для протистояння російському повномасштабному вторгненню та обговорення питань підтримки України після закінчення війни. Хоч ці зустрічі відбуваються у різних місцях, за ними закріпилася назва за місцем проведення першої – вона відбувалася на базі Повітряних сил США "Рамштайн" у німецькому місті Рамштайн-Мізенбах, що у федеральній землі Рейнланд-Пфальц. Зустрічі відбуваються у межах "Контактної групи з питань оборони України". У квітні 2024 року Міністерство оборони повідомило про створення формату "Рамштайн 2.0", що переходить від індивідуальних рішень до коаліційного формату за допомогою Офісу підтримки коаліцій, пише Вікіпедія.

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