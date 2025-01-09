'У 2025-му війна буде без пауз': перемир’я може зіграти на користь РФ – Гетьман

Щоб відбулися переговори, Україна і РФ мають прагнути досягнути компромісного варіанту, а Росія цього не хоче і на жодні компроміси йти не збирається.

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Перемир’я може зіграти на користь РФ, зазначає Гетьман/ колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗС України, facebook.com/alexeyhetman

Основні тези Гетьмана:

Перемовини можуть відбутися, якщо Україна і РФ досягнуть компромісу

Якщо буде перемир’я, воно може зіграти на користь РФ

У 2025 році війна, ймовірно, триватиме постійно, без пауз

Останнім часом неодноразово лунали заяви про те, що бойові дії можуть припинитися, і почнуться перемовини. Але для того, щоб проводити переговори, обидві сторони мають прагнути досягнути певного компромісного варіанту. Проте країна-агресорка Росія цього не хоче і на жодні компроміси йти не збирається. Москва висуває свої вимоги, які Україна виконувати не збирається.

За таких умов проводити переговори не має можливості. Таку думку висловив військовий експерт, ветеран російсько-української війни, майор запасу Збройних сил України Олексій Гетьман в інтерв’ю Главреду.

"Крім того, як зазначав Блінкен, перемир’я може зіграти на користь РФ, і вона від передишки виграє більше, ніж ми", – зазначив експерт.

Він висловив переконання, що у 2025 році війна триватиме постійно, без пауз.

"Звісно, хочеться призупинення війни, і передих дуже потрібен. Але, судячи з того, що говорить Лавров, що, мовляв, перемир’я не потрібне, бо Росія має тактичну перевагу на полі бою, а тому буде рухатися доти, доки Україна разом з усім цивілізованим світом не виконає ідіотські умови Москви, ворог на цей варіант не пристане. Тому, на жаль, я думаю, що у 2025 році війна триватиме постійно, без пауз", – сказав Гетьман.

Дивіться відео, в якому майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман оцінив загрозу розширення війни на ще одну область України:

Чи можливі переговори між Україною і РФ – останні новини

Як повідомив раніше Главред, президент України Володимир Зеленський заявив, що не вірить у бажання Путіна закінчити війну в Україні. Україна не проти домагатися закінчення війни шляхом діалогу, але для цього потрібно бути в сильній позиції.

Також раніше повідомлялося, що у МЗС зробили заяву і розкрили мирний план України. "Мир завдяки силі" – концепція, яка має змусити агресора Росію припинити війну, сказав Андрій Сибіга.

Нагадаємо, Блінкен розповів, якою буде мирна угода Трампа. Держсекретар США вважає, що у 2025 році Україна та РФ можуть прийняти рішення про початок переговорів.

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Хто такий Олексій Гетьман? Олексій Гетьман - український військовий експерт, майор ЗСУ. Ветеран російсько-української війни. Як військовий експерт коментує події війни Росії проти України на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах.

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