'У 2025-му війна буде без пауз': перемир’я може зіграти на користь РФ – Гетьман

Основні тези Гетьмана:
- Перемовини можуть відбутися, якщо Україна і РФ досягнуть компромісу
- Якщо буде перемир’я, воно може зіграти на користь РФ
- У 2025 році війна, ймовірно, триватиме постійно, без пауз
Останнім часом неодноразово лунали заяви про те, що бойові дії можуть припинитися, і почнуться перемовини. Але для того, щоб проводити переговори, обидві сторони мають прагнути досягнути певного компромісного варіанту. Проте країна-агресорка Росія цього не хоче і на жодні компроміси йти не збирається. Москва висуває свої вимоги, які Україна виконувати не збирається.
За таких умов проводити переговори не має можливості. Таку думку висловив військовий експерт, ветеран російсько-української війни, майор запасу Збройних сил України Олексій Гетьман в інтерв’ю Главреду.
"Крім того, як зазначав Блінкен, перемир’я може зіграти на користь РФ, і вона від передишки виграє більше, ніж ми", – зазначив експерт.
Він висловив переконання, що у 2025 році війна триватиме постійно, без пауз.
"Звісно, хочеться призупинення війни, і передих дуже потрібен. Але, судячи з того, що говорить Лавров, що, мовляв, перемир’я не потрібне, бо Росія має тактичну перевагу на полі бою, а тому буде рухатися доти, доки Україна разом з усім цивілізованим світом не виконає ідіотські умови Москви, ворог на цей варіант не пристане. Тому, на жаль, я думаю, що у 2025 році війна триватиме постійно, без пауз", – сказав Гетьман.
Дивіться відео, в якому майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман оцінив загрозу розширення війни на ще одну область України:
Чи можливі переговори між Україною і РФ – останні новини
Як повідомив раніше Главред, президент України Володимир Зеленський заявив, що не вірить у бажання Путіна закінчити війну в Україні. Україна не проти домагатися закінчення війни шляхом діалогу, але для цього потрібно бути в сильній позиції.
Також раніше повідомлялося, що у МЗС зробили заяву і розкрили мирний план України. "Мир завдяки силі" – концепція, яка має змусити агресора Росію припинити війну, сказав Андрій Сибіга.
Нагадаємо, Блінкен розповів, якою буде мирна угода Трампа. Держсекретар США вважає, що у 2025 році Україна та РФ можуть прийняти рішення про початок переговорів.
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Хто такий Олексій Гетьман?
Олексій Гетьман - український військовий експерт, майор ЗСУ. Ветеран російсько-української війни.
Як військовий експерт коментує події війни Росії проти України на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах.
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