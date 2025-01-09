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Кінець війни до 30 квітня: чи вдасться Трампу такий сценарій - експерт

Даяна Швець
9 січня 2025, 11:21
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Трамп живе у зовсім іншій частині світу і бачить світ зовсім іншим поглядом, вважає експерт.
Кінець війни до 30 квітня: чи вдасться Трампу такий сценарій - експерт
Чи зможе Трамп закінчити війну за 100 днів пояснив експерт / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, Офис президента Украины, facebook.com/DonaldTrump

Головне:

  • Трамп хоче завершити війну до 30 квітня
  • Попри прагнення миру від США, Путін не збирається припиняти війну проти України

100 днів з моменту інавгурації обраного президента США Дональда Трампа - за такий термін Сполучені Штати Америки прагнуть завершити війну в Україні.

Однак, як підкреслив в ефірі "Новини.Live" сказав Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", "бажання і реальність - це зовсім різні речі".

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Коментуючи заяви щодо закінчення бойових дій за сто днів та чи реально зробити це до 30 квітня, Лакійчук заявив, що ставиться "дуже скептично до тих самих очікувань, що Трамп прийде - порядок наведе, і війна зупиниться".

"Для того, що війна зупинилася, іншого політика, навіть політиком я його не можу назвати, потрібне бажання іншої істоти (мається на увазі російський диктатор Володимир Путін - УНІАН), яка зовсім не збирається припиняти війну проти України, припиняти свою агресію. Не збирається змінювати свої позиції", - сказав експерт.

Трамп инфографика
Дональд Трамп / Інфографіка: Главред

Окрім цього, Павло Лакійчук нагадав, що начальник Кремля Путін заявляв про це і наприкінці грудня.

"Суть полягала в тому, що Росія не збирається припиняти війну, не збирається йти на якісь поступки, на якісь компроміси з Україною, вимагає тільки нашої капітуляції. А що може зробити Трамп? Трамп живе у зовсім іншій частині світу і бачить світ зовсім іншим поглядом", - зауважив Лакійчук.

Закінчення війни в Україні - що кажуть в США

Як повідомляв Главред, у Трампа хочуть знайти рішення для завершення війни за 100 днів. Зазначається, що американські урядовці створюватимуть "необхідні умови", щоб Трамп поговорив як із Путіним, так і з Зеленським.

Своєю чергою держсекретар США Ентоні Блінкен теж розповів, якою буде мирна угода Трампа. Він висловив думку, що вже у 2025 році Україна та РФ можуть прийняти рішення про початок переговорів.

Водночас сам Дональд Трамп нещодавно заявив, що сподівається зупинити війну в Україні за півроку. Він розкритикував Джо Байдена за те, що він не зміг припинити агресію Росії в Україні та заявив, що війна зараз "набагато складніша".

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Хто такий Павло Лакійчук?

Павло Лакійчук - військовий моряк у відставці. У період з 2013 до окупації Криму агресором Росією - керівник інформаційних проєктів аналітичного центру "Номос" у Севастополі. Був заступником головного редактора журналу "Чорноморська безпека".

Асоційований експерт Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" у 2015-2016 роках.

Член координаційної ради Громадянської ліги "Україна-НАТО".

Керівник програм з безпеки Центру глобалістики "Стратегія ХХІ".

Сфера дослідницьких інтересів: національна безпека держави, міжнародне і морське право, євроатлантичне співробітництво та історія військово-морського мистецтва, зазначено на сайті Центру глобалістики "Стратегія ХХІ".

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