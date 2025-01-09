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Рада прийняла законопроєкт про базову військову підготовку: чи буде мобілізація жінок

Юлія Закрепа
9 січня 2025, 12:10
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Також відомо, що добровільною буде постановка на військовий облік.
Рада прийняла законопроєкт про базову військову підготовку: чи буде мобілізація жінок
Чи будуть мобілізувати жінок до ЗСУ / колаж: Главред, фото: Сили територіальної оборони ЗСУ, УНІАН

Головне із матеріалу:

  • ВРУ проголосувала за базову військову підготовку
  • Примусової мобілізації жінок не буде

Народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що Рада проголосувала в цілому законопроєкт про базову військову підготовку - проходження для жінок буде виключно добровільним.

У своєму Telegram-каналі він повідомив, що за законопроєкт проголосували 298 депутатів. Під час розгляду законопроєкту про БВП Рада прийняла правку про проходження базової військової підготовки для жінок буде виключно добровільним.

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Також добровільною буде постановка на військовий облік. Цю правку підтримали 278 депутатів. Тож це означає, що ніякої примусової мобілізації жінок не буде.

Також рада в цілому проголосувала за законопроєкт №12076 Про зміни до Закону "Про військовий обов’язок і службу" щодо медичного обліку під час підготовки призовників. Його підтримали 298 депутати.

У законопроєкті №12076 вказано, що з 2025 року буде скасовано строкову службу, а замість неї введено базову загальновійськову підготовку.

Рада прийняла законопроєкт про базову військову підготовку: чи буде мобілізація жінок
Що відомо про законопроєкт про базову військову підготовку / фото: Міноборони України

Мобілізація в Україні - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що у Раді повідомили, чи можуть в Україні змінити закон про мобілізацію. Закон про мобілізацію в Україні був реагуванням на безпекову ситуацію, яка склалася на лінії фронту, і забезпечив посилення Сил оборони. Все буде залежати від розвитку ситуації на полі бою та у секторі оборони.

У Міноборони пояснили, що в Україні бронювання від мобілізації продовжать автоматично, але не всім. Бронювання від мобілізації автоматично продовжать частині українців на один місяць. Це стосується тих, хто мав чинне бронювання станом на 19 грудня 2024 року.

Стало відомо, що Уряд дозволив забронювати від мобілізації ще одну категорію українців. Кабмін вніс зміни до Порядку бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та воєнного стану й дозволив бронювати ще одну категорію українців. Також заброньовано може бути до 50% священнослужителів релігійних організацій.

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