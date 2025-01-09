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Переговори Києва та Москви "на носі": яким буде сценарій і коли старт - CNN

Даяна Швець
9 січня 2025, 14:41оновлено 9 січня, 15:15
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США прагнуть надати Україні якомога сильнішу позицію напередодні ймовірних переговорів про припинення війни.
Переговори Києва та Москви 'на носі': яким буде сценарій і коли старт - CNN
Переговори РФ та України можуть відбутись найближчим часом / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru

Головне:

  • На початку 2025 заплановані переговори Москви та Києва
  • США підтримують Україну перед важливими перемовинами
  • Байден скасував зустріч з Зеленським

Вже у першій половині 2025 року можуть відбутися переговори України та Росії.

Про це з посиланням на українських та американських чиновників повідомляє CNN .

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Згідно з інформацією видання, переговори між Києвом і Москвою планувалися на початок цього року, незалежно від результатів виборів у США, навіть якщо б Камала Гарріс здобула перемогу в листопаді 2024 року.

Перед інавгурацією Дональда Трампа адміністрація Байдена оголосила про останній транш військової допомоги Україні, сума якого становила близько 500 мільйонів доларів.

Трамп инфографика
Дональд Трамп / Інфографіка: Главред

Очікувалося, що міністр оборони США Ллойд Остін офіційно оголосить цю суму на засіданні Контактної групи з питань оборони України на базі Рамштайн у Німеччині, що він сьогодні і зробив.

Американські посадовці наголошують, що головна мета цієї допомоги — надати Україні якомога сильнішу позицію напередодні ймовірних переговорів про припинення війни.

Окрім цього, Білий дім розглядав можливість введення нових санкцій проти Росії до інавгурації Трампа, намагаючись підтримати Україну під час постійного міжнародного тиску.

Президент США Джо Байден планував зустріч із Володимиром Зеленським у п’ятницю в Римі, яка могла стати їхньою останньою зустріччю перед завершенням президентського терміну Байдена.

Однак в останній момент, у середу ввечері, Білий дім повідомив, що поїздка скасована. Основним аргументом для такого кроку стала необхідність зосередитися на боротьбі з масштабними лісовими пожежами в Каліфорнії.

"І американська, і українська адміністрації передбачали, що в першій половині 2025 року можуть відбутися переговори з Москвою – незалежно від того, хто переміг на виборах у США – і їхня мета полягала в тому, щоб перед потенційними переговорами ще більше розширити позицію України", - пише CNN з посиланням на джерела.

Тим часом представник новообраного президента Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог в інтерв’ю Fox News заявив, що сподівається знайти рішення для завершення війни між Україною та Росією протягом перших 100 днів після вступу Трампа на посаду.

Завершення війни в Україні - які прогнози

Як повідомляв Главред, обраний президент США Дональд Трамп хоче покласти кінець війні до 30 квітня.

У Трампа розкрили плани щодо України, там заявили, що через 100 днів з моменту інавгурації президента війна має бути завершена. Основне завдання США зараз - не здати щось Путіну, а врятувати і гарантувати суверенітет України.

Водночас екс-міністр закордонних справ України Володимир Огризко описав сценарій для РФ на 2025, який переграє війну. Дипломат припустив, що сьогодні можна зробити висновок, що російська економіка демонструє ознаки передінфарктного стану, тому цілком ймовірно, що "Путін відступить".

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Що відомо про CNN?

CNN — одна з провідних телерадіокомпаній світу. Була заснована у 1980 р. Тедом Тернером виключно як телевізійне агентство новин. Зараз розташована у м. Атланта, штат Джорджія, США. CNN першою почала цілодобове мовлення у 25-ту річницю свого заснування, 1 червня 2005 року, пише Вікіпедія.

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