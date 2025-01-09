Перемога РФ обійдеться США набагато дорожче, ніж допомога Україні - Bloomberg

Підтримка України відповідає найкращим інтересам Америки з точки зору фінансів.

https://glavred.net/world/pobeda-rf-oboydetsya-ssha-gorazdo-dorozhe-chem-pomoshch-ukraine-bloomberg-10629113.html Посилання скопійоване

Війна в Україні / колаж: Главред, фото: Офіс президента, kremlin.ru

Ключові тези:

Перемога РФ у війні потребуватиме різкого збільшення видатків Пентагону

Витрати на надання допомоги Україні менші, ніж дозволити перемогти Росії

Успіх Путіна в Україні підштовхне РФ до нападу на НАТО

Можлива перемога країни-агресора Росії в розв'язаній проти України війні потребуватиме різкого збільшення видатків Пентагону більш ніж на 800 мільярдів доларів до 2029 року. І це набагато дорожче, ніж допомагати Україні зброєю. Про це йдеться у новому звіті-аналізі Американського інституту підприємництва, пише Bloomberg.

"Короткострокові витрати на надання допомоги Україні в захисті від російської агресії набагато менші, ніж довгострокові витрати на те, щоб дозволити Росії перемогти", - йдеться в документі. відео дня

Зазначається, що аналіз показав, що успіх вторгнення Путіна "змінить вигляд Європи і підштовхне РФ до загрози членам військового альянсу НАТО".

"Згідно зі звітом, збільшення на 808 мільярдів доларів знадобиться США для стримування і, за необхідності, відбиття неядерного нападу Росії за межі України. Ця сума змінить поточний п'ятирічний план Міністерства оборони до 2029 року з 4,4 трильйона доларів до 5,2 трильйона доларів, або приблизно на 165 мільярдів доларів більше на рік, ніж планувалося на ці роки. Цей план значною мірою зосереджений на Азії", - пише видання.

Крім того, в новій доповіді основна увага приділяється передбачуваному бюджету Пентагону, "необхідному у світі, де Росія перемагає Україну, і потенційному каскадному впливу на безпеку Америки".

"Ми доходимо висновку, що підтримка України відповідає найкращим інтересам Америки з точки зору фінансів", - наголошується в аналізі.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, 100 днів з моменту інавгурації обраного президента США Дональда Трампа - за такий термін Сполучені Штати Америки прагнуть завершити війну в Україні.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що адміністрація президента США Джо Байдена робить усе можливе, щоб Україна мала міцну позицію на переговорах щодо припинення війни з РФ, а також для того, щоб нова адміністрація на чолі з Дональдом Трампом могла досягти "найкращої угоди".

Водночас, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, щоб переломити хід війни проти агресора Росії, Україна має бути забезпечена достатньою кількістю дронів, ракет, бронетехніки та систем протиповітряної оборони. Десятки ударів на день у глибину російської території дальністю 500-700 кілометрів здатні призвести до серйозних внутрішньополітичних наслідків.

Читайте також:

Видання Bloomberg Bloomberg - американська компанія (партнерство з обмеженою відповідальністю), провайдер фінансової інформації. Один із двох провідних світових постачальників фінансової інформації для професійних учасників фінансових ринків, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред