Спецпредставник визнав, що гарантії безпеки слід будувати на механізмах стримування.

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США заявили про прорив у переговорах із РФ / колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Головне із заяви Кушнера:

США, ймовірно, переконали РФ у гарантіях безпеки за зразком статті 5 НАТО

Трамп відкритий до такого механізму, якщо він вигідний США

Безпека має триматися на стримуванні, а не на довірі до РФ

Спеціальний представник президента США Джаред Кушнер заявив, що Вашингтону, ймовірно, вдалося схилити Москву до моделі гарантій безпеки для України за аналогом статті 5 НАТО. Дональд Трамп готовий розглядати такий механізм, але лише за умови, що він відповідатиме інтересам США. Про це він сказав на пресконференції за підсумками засідання "Коаліції охочих" у Берліні.

"Це дуже великий прогрес, якого нам вдалося досягти, і я думаю, що нам вдалося переконати росіян у цій концепції, згідно з якою будь-які гарантії безпеки для України ґрунтувалися б на статті 5", - заявив Кушнер. відео дня

За його словами, російська сторона запевняє, що після завершення нинішньої війни не збирається починати нову.

Майбутня архітектура безпеки, на його переконання, має спиратися не на віру в добрі наміри сторін, а на інструменти стримування, контроль за виконанням домовленостей і відчутні наслідки за їх порушення.

"З точки зору Америки, надання гарантій безпеки, подібних до статті 5, - це справді дуже серйозний крок. І я думаю, що президент Трамп відкритий до цього, але, очевидно, це має бути в інтересах Америки", - сказав Кушнер.

Стаття 5 НАТО / Інфографіка: Главред

Він також додав, що такі зобов'язання мають вписатися в ширшу безпекову конструкцію, яку зараз опрацьовують США, Україна та європейські партнери. Вона передбачатиме механізми стримування, багаторівневу оборону та дієві канали зв'язку, щоб запобігти новим конфліктам.

Кінцева мета, як зазначає спецпредставник, - побудувати таку конструкцію, яку на практиці взагалі не довелося б застосовувати.

"Я справді вважаю, що гарантія безпеки може стати її наріжним каменем, і мета полягає в тому, щоб зробити її якомога сильнішою, якомога надійнішою та якомога ефективнішою", - підсумував Кушнер.

Джаред Кушнер / Інфографіка: Главред

Які головні вимоги до безпекової угоди

Заступник керівника Офісу президента Сергій Кислиця говорив, що майбутня безпекова угода України з США має містити чітке визначення "гарантії" в обох мовних версіях та пройти процедуру ратифікації в Конгресі.

За його словами, ключовим аспектом нових домовленостей є юридична однозначність. Документ, який готується спільно зі Сполученими Штатами, має бути офіційно затверджений американськими законодавцями.

"Ми говоримо про документ, в тому числі зі Сполученими Штатами, який має бути ратифіковано Конгресом США. Тобто, в якому конкретно - і в українській, і в англійській версіях - йдеться про гарантію", - наголосив він.

Мирні переговори - останні новини

Як повідомляв Главред, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн говорила, що Європа долучиться до мирних переговорів між Україною та Росією у форматі E5 і Євросоюз. Йдеться про спільну команду інституцій ЄС і групи E5, до якої входять Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія та Польща.

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що американська сторона вперше запитала Україну, чи погодиться вона вийти з Донбасу, якщо отримає членство в НАТО. Конкретної пропозиції поки немає - Київ обговорює з партнерами цілісний пакет гарантій безпеки.

Водночас видання BILD писало, що Росія вимагає не лише весь Донбас, а й виходу Фінляндії з НАТО, відмови Альянсу від військових баз у країнах Балтії та федералізації Молдови. Такі умови щодо так званого "нового європейського порядку безпеки" російські представники висунули під час неофіційних переговорів про припинення війни в Україні.

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