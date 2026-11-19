Президент окреслив позицію Києва щодо територіальних поступок та оцінив перспективи завершення війни у 2027 році.

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Зеленський жорстко відповів Путіну щодо окупованих територій / колаж: Главред, фото: скріншот з відео, deepstatemap

Ключові тези:

Зеленський закликав Путіна говорити про території з ним напряму

Президент бачить шанс завершити війну наступного року за тиску США

Україна чекає від РФ списки на обмін понад 1 тис. полонених

Володимир Зеленський заявив, що Україна не збирається віддавати окупантам свої землі, а будь-які розмови про це диктатор Володимир Путін має вести безпосередньо з Києвом. Також він оцінив шанси на завершення війни, пояснив своє бачення гарантій безпеки й розповів про підготовку нового обміну полоненими.

Главред зібрав головні заяви Зеленського під час спілкування з журналістами після засідання Коаліції охочих 19 листопада.

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Що Зеленський відповів Путіну щодо територій

Президент Володимир Зеленський наголосив, що Київ міг піти на поступки агресору ще на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році.

За його словами, країна натомість обрала інший шлях і довела, що готова до оборони.

Окремо глава держави звернувся безпосередньо до очільника Кремля. Зеленський дав зрозуміти, що небажання Москви вести діалог на рівні лідерів ставить під сумнів її вимоги.

"Якщо Путін хоче говорити про території, нехай говорить зі мною. Ти не хочеш розмовляти зі мною? Що ж, тоді, ймовірно, це питання тоді не таке вже й важливе для тебе?" - заявив Зеленський.

Тимчасово окуповані території України / Інфографіка: Главред

Чи запросить Трамп Україну на саміт G20

Окрім жорстких сигналів Москві, президент розраховує на підтримку Вашингтона на міжнародних майданчиках.

Володимир Зеленський висловив очікування, що американська сторона включить Київ до числа учасників зустрічі лідерів "Великої двадцятки".

Глава держави підкреслив, що вважає Сполучені Штати ключовим партнером. Водночас він визнав, що остаточне рішення залишається за Білим домом.

"Перш за все, я сподіваюся, що Сполучені Штати запросять Україну. Це означає, що президент Трамп, президент Сполучених Штатів, президент наших близьких союзників запросить своїх близьких союзників - Україну і мене, так, і президент запросить мене, і ми на це розраховуємо. Якщо ні, то ні", - сказав Зеленський.

G20 / Інфографіка: Главред

Які шанси закінчити війну у 2027 році

Президент оптимістично оцінив можливість припинити бойові дії вже наступного року. Ключовою умовою він назвав готовність Сполучених Штатів чинити реальний вплив на агресора.

Зеленський також зауважив, що коли Вашингтон розраховує в майбутньому відновити співпрацю з Москвою, мир у Європі варто встановити вже зараз.

За його оцінкою, американське суспільство переважно стоїть на боці України та Європи.

"Тож спершу - закінчити цю війну. Які шанси закінчити війну? Я думаю, великі, якщо США будуть справді тиснути на Росію", - пояснив він.

Як Китай і США можуть зупинити Росію

Розвиваючи думку про зовнішній тиск, Володимир Зеленський вказав на економічний важіль. Президент переконаний, що коли Пекін і Вашингтон справді прагнуть припинити агресію Кремля, першим кроком має стати відмова від торговельних відносин із Москвою.

На думку глави держави, ресурсів для такого рішення в обох світових центрів сили достатньо.

"Китай може зробити це. США можуть зробити це", - прокоментував президент.

Позиція Китаю щодо війни / Інфографіка: Главред

Що зміниться для України після зими

Президент не приховував, що холодний сезон стане для українців складним випробуванням.

Водночас Володимир Зеленський дав зрозуміти, що покладає надії на зміну політичного розкладу у Вашингтоні після перемоги демократів на проміжних виборах.

"Але після зими буде не лише весна. А буде також Конгрес", - натякнув Зеленський.

Що означає аналог статті 5 НАТО для України

Президент визнав, що Київ і партнери можуть по-різному розуміти механізм, створений за зразком положення Північноатлантичного альянсу про колективну оборону.

Глава держави уточнив, що вже поставив питання, чи долучиться до такої моделі американський контингент. Відповіді він поки не отримав.

"Для мене стаття 5 - це війська США та європейських партнерів. Сили, бази. Без цього я не впевнений, що це стаття 5. І друге - це реакція на агресію. Що партнери робитимуть? Що робитимуть, якщо, буду скептичним, вибачте, не якщо, а коли вони (росіяни, - ред.) спробують зробити це зараз?", - сказав президент.

Зеленський підкреслив, що зміст гарантій має бути зрозумілим не лише українцям, а й бізнесу та іноземним інвесторам. Головним критерієм для нього є готовність союзників діяти рішуче. Як приклад він згадав події вересня 2001 року у Сполучених Штатах.

"Для мене найважливіша річ - як країни реагуватимуть на агресію. Якщо вони реагуватимуть, вибачте, я не порівнюватиму з трагедією, що відбулася в вересні в США, після цієї атаки терористичної. Але це була реакція, чітка і сильна", - наголосив він.

На думку президента, якщо Україна разом із партнерами обстоюватиме спільні цінності, механізм такого захисту треба прописати конкретно. Членство в НАТО, за його словами, дало б значно чіткішу відповідь.

Стаття 5 НАТО / Інфографіка: Главред

Коли відбудеться новий обмін полоненими з Росією

Поряд із безпековими гарантіями президент розповів і про гуманітарний трек. Зеленський повідомив, що Москва не заперечує проти чергового повернення українських захисників, однак Київ досі не отримав від російської сторони переліку імен.

Глава держави висловив сподівання, що результати стануть відомими найближчим часом.

"Російська сторона також погодилася на обмін військовополоненими. Ми все ще чекаємо на список і конкретну цифру - понад 1 000, так? І я сподіваюся, що протягом тижня-двох ми побачимо результати та отримаємо чітке розуміння того, коли наші люди повернуться додому", - наголосив Зеленський.

Які потреби України на наступний рік

Глава держави також наголосив, що Україні на наступний рік потрібно 115 млрд євро для закриття всіх потреб. З Євросоюзом є домовленість на отримання 45 млрд, але залишається потреба ще в 70.

За його словами, це величезна сума, але вона спричинена війною. Україна має позитивні сигнали про те, що може отримати не лише 45 млрд євро кредиту від ЄС, про який вже домовлено, а ще таку саму суму.

"Тож це 90. 90 - це ближче до 115, ніж 45", - зазначив Зеленський.

Він також сподівається, що до 2028 року війна закінчиться, але й в мирний час потреби України будуть значними.

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