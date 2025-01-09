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"Росія не має всіх переваг в Україні, як здається": Остін зробив гучну заяву

Альона Вороніна
9 січня 2025, 10:11оновлено 9 січня, 10:57
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Кремль стикається зі зростаючою кількістю проблем, які ускладнять будь-які спроби закріпити свої досягнення.
Ллойд Остин, украинские военные
Росія не має всіх переваг в Україні, як здається, зазначає Остін/ колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, 35 ОБрМП имени Михаила Остроградского

Коротко:

  • РФ не має всіх переваг в Україні, як здається
  • Кремль стикається зі зростаючою кількістю проблем
  • Україна продовжує нарощувати свій потенціал

Незважаючи на те, що країна-агресорка Росія, здається, має перевагу у своєму вторгненні в Україну, Кремль стикається зі зростаючою кількістю проблем, а це у свою чергу ускладнить будь-які спроби закріпити Кремлем свої досягнення. Про це заявив очільник Пентагону Ллойд Остін, який невдовзі піде у відставку, в інтерв'ю Bloomberg News.

"Існує думка, що Росія має тут перевагу і має всі козирі. У неї є деякі переваги, але вона не повністю домінує в цьому рівнянні. І якщо вона отримає те, що хоче, це буде дорого коштувати в майбутньому", – сказав Остін.

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Він зазначив, що таке міркування повинне бути враховане в будь-якому прагненні до припинення вогню, яке може здійснити нова адміністрація Дональда Трампа.

За словами Остіна, російські окупанти "також не позбавлені викликів". Він нагадав, що росіяни їздили до КНДР та Ірану, щоб отримати допомогу, зброю і боєприпаси, а тепер ще й людей. Остін зазначив, що, за даними України і її союзників, Північна Корея відправила тисячі військових до країни-агресорки Росії.

У той же час він зазначив, що Україна продовжує нарощувати свій потенціал.

Також Остін відповів на критику, яка лунала з боку деяких європейських та українських посадовців, котрі говорили, що адміністрація президента Джо Байдена не має чіткої стратегії підтримки України.

"Те, що вона зробила, допомогло Україні вижити, допомогло Україні захистити свою суверенну територію. Втрати 700 000 військових вбитими і пораненими – це було б неможливо уявити три роки тому, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення", – сказав Остін про цю стратегію.

Війна в Україні – останні новини

Раніше Главред повідомляв, що 400 окупантів злягло в одному бою – армії КНДР і РФ б'ють рекорди на Курщині. Через втрати та сильні бої в Курській області, ймовірно, що ворогу скоро знадобиться перекидання сил з інших ділянок фронту.

Також раніше повідомлялося, що Покровськ без світла, води і газу, обстріли посилилися – стало відомо, що відбувається в місті. У Покровську немає такого місця, яке не прострілювалося б артилерією або дронами.

Як раніше повідомлялося, окупантам дали "фас" перейти Оскіл – військовий аналітик, майор запасу, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман сказав, чи є шанси. Українські військові створили серйозні фортифікаційні споруди, враховуючи рельєф місцевості.

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Хто такий Ллойд Остін?

Ллойд Остін – американський воєначальник, генерал армії США, міністр оборони США з 21 січня 2021 року. Учасник війн в Афганістані та Іраку, пише Вікіпедія.

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