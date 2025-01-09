Ризик для трьох міст: куди рушать окупанти в разі захоплення Покровська

Цілі росіян не обмежуються захопленням Донецької та Луганської областей, адже вони переконані, що Україна не повинна існувати, впевнений Олексій Гетьман.

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Олексій Гетьман сказав, що буде, якщо РФ захопить Покровськ / Колаж: Главред, фото: 241 окрема бригада сил тероборони ЗСУ, скрін

Головні тези:

Мета РФ - захоплення всієї України

Якщо окупанти візьмуть Покровськ, то підуть на Павлоград, Дніпро і Запоріжжя

Договори з Москвою не мають сенсу

Країна-агресор РФ не збирається обмежуватися захопленням Криму, Донбасу та Луганщини. Кремль цікавить уся країна. Про це заявив військовий експерт, ветеран російсько-української війни, майор запасу Збройних сил України Олексій Гетьман і спрогнозував, куди рушить російська армія після можливого захоплення Покровська Донецької області.

За його словами, якщо окупанти візьмуть Покровськ, то, ймовірно, вони рушать на Павлоград, Дніпро та Запоріжжя.

"Адже скрізь там розташовані підприємства нашого військово-промислового комплексу і загалом промислові підприємства, які виробляють багато чого корисного, зокрема ракети і ракетне паливо. Усе це не є таємницею. Тому росіяни і прагнуть дістатися до цих міст", - сказав він в інтерв'ю Главреду.

Гетьман додав, що цілі росіян не обмежуються захопленням Донецької та Луганської областей, адже вони переконані, що Україна не повинна існувати.

"Росіяни просуватимуться стільки, скільки ми їм дозволимо. А ми озброюємося, співпрацюємо з партнерами, вирішуємо питання з новітніми бригадами і, відповідно, даємо відсіч. За три роки ми добре зрозуміли, що ніхто, крім нас, цього не зробить", - сказав Гетьман.

При цьому військовий експерт вважає, що лише тоді, коли українські війська наближатимуться до Москви, з'явиться дуже багато охочих допомогти Україні, зокрема й військами.

"До цього всі будуть просто "дуже стурбовані". Хоча наші партнери повинні надавати нам більше зброї, керуючись принаймні інстинктом самозбереження. Допомога наших партнерів зброєю - це не меценатські рухи з їхнього боку, а інвестиція у власну безпеку: даючи нам зброю, вони захищають себе", - сказав Гетьман.

Він також вважає, що сподіватися на домовленості з Москвою марно.

"Росія будь-які міжнародні домовленості ставить нижче за власні закони, плани та рішення. Тому нам слід і надалі переконувати західних партнерів у необхідності надання Україні зброї, бо це потрібно насамперед для їхнього самозахисту", - резюмував він.

Дивіться відео - Інтерв'ю майора запасу ЗСУ Олексія Гетьмана, в якому оцінив загрозу розширення війни на ще одну область України:

Ситуація в Покровську - останні новини

Як повідомляв Главред, російська окупаційна армія перебуває на відстані менше ніж три кілометри від Покровська і посилила обстріли. Місто без світла, газу та водопостачання. Про це розповів голова Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк.

З кінця грудня російська окупаційна армія активізувала наступ на схід від Покровська Донецької області. Це може свідчити про те, що командування РФ, як і раніше, розглядає оточення Покровська як одну зі своїх ключових стратегічних цілей у цьому районі.

Представник ОСГВ "Хортиця" Віктор Трегубов повідомив, що російські окупанти продовжують тиснути на Покровському напрямку. Ворог намагається взяти Покровськ Донецької області "в кліщі".

Аналітики ISW повідомили, що російські загарбники, ймовірно, зміщують увагу з охоплення Покровська на наступ у бік адмінкордону Донецької та Дніпропетровської областей.

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Хто такий Олексій Гетьман? Олексій Гетьман - український військовий експерт, майор ЗСУ. Ветеран російсько-української війни. Як військовий експерт коментує події війни Росії проти України на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах.

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