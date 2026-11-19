Експерт прогнозує, що Москва намагатиметься розширити сухопутний коридор до окупованого півострова.

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Чи відмовиться Путін від Криму / колаж: Главред, фото: t.me/news_kremlin, deepstatemap

Головне із заяви Жданова:

Путін не відмовиться від Криму навіть за повної ізоляції

Кремль спробує розширити сухопутний коридор на півострів

Трасу Р-280 спробують прикрити ППО, але систем бракує

Навіть якщо всі шляхи до Криму будут перекриті, Кремль не відмовиться від окупованого півострова, доки при владі залишається диктатор Володимир Путін. Росія натомість зосередиться на розширенні сухопутного коридору й посиленні захисту ключової траси. Про це заявив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов в інтерв'ю Главреду.

Він вважає нереалістичним сценарій, у якому ізольований регіон стане для Росії "валізою без ручки" і змусить її поступитися захопленою територією.

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"Поки Путін біля керма, ніхто "зливати" Крим не буде. Він пожертвує ще мільйоном солдатів, але буде битися за Крим з останніх сил", - переконаний Жданов.

За його словами, янадійне логістичне сполучення з окупованим регіоном буде втрачено, російському командуванню доведеться шукати інші способи забезпечити постачання.

"Швидше за все, зараз Путін вимагатиме від Герасимова розширення сухопутного коридору, щоб був більш-менш гарантований проїзд на півострів. Без сумніву, вони спробують зараз прикрити трасу Р-280 засобами протиповітряної оборони", - зазначає експерт.

Водночас Жданов сумнівається, що Росія має достатній резерв для такого посилення.

"Правда, де вони їх (ППО, - ред.) братимуть - це велике питання. З Москви чи Валдая, де ППО найбільше" - додав полковник.

Чого очікувати від Кремля

На його думку, курс Москви щодо окупованого півострова не зміниться, поки чинний очільник Росії утримує владу. Україні водночас варто готуватися до нових кроків з боку противника.

"У будь-якому разі, поки Путін у кабінеті, він утримуватиме Крим. Нам слід чекати на ідеї щодо гуманітарної місії та наступальної операції російських військ", - підсумував Жданов.

Атаки на Кримський міст / Інфографіка: Главред

Як Україна може звільнити Крим

Заступник командира Третього армійського корпусу, підполковник Максим Жорін говорив, що Росія може втратити контроль над Кримом без прямої військової операції ЗСУ на півострові.

За його словами, такий сценарій можливий, якщо Україна досягне успіхів на інших ділянках фронту.

"Якщо в нас усе буде добре на інших ділянках фронту, можна створити умови, за яких росіяни, як уже бувало в історії, самі підуть із Криму", - переконаний він.

Ситуація в Криму - останні новини

Як повідомляв Главред, в окупованому Севастополі з 19 листопада обмежили продаж бензину після ударів по Кримському мосту. За один візит на АЗС водій може заправити повний бак і докупити не більше 20 літрів у каністри.

В Fire Point відзначили, що після ударів по Кримському мосту переправа вийшла з ладу і для автомобілів, і для суден. Водночас окупанти поспішають залишити півострів. Росіяни утворити черги на виїзд із Криму.

Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук говорив, що у тимчасово окупованому Криму почалися масштабні перебої з електропостачанням, які можуть позначитися на роботі російської військової інфраструктури.

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