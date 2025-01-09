'Розриває серце': голлівудські зірки показали свої будинки після пожеж

Зірки висловили слова підтримки постраждалим.

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Наслідки пожеж у США для голлівудських зірок / колаж: Главред, фото: instagram.com, Періс Гілтон, Джеймі Лі Кертіс

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Пожежі в Каліфорнії принесли дуже багато збитків

Хто з голлівудських зірок втратили свої будинки

У штаті Каліфорнія оголосили режим стихійного лиха через масштабні лісові пожежі, які стають некерованими через вітер. Уже відомо, що загинули 5 осіб, а близько 130 тисяч жителів евакуйовано, також знищено близько 1000 будівель.

Як заявило видання CNN, пожежа стала найбільш руйнівною в історії Лос-Анджелеса.

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Багато американських зірок показали, як постраждали їхні будинки і опублікували кадри наслідків у своїх соцмережах.

Періс Гілтон

Акторка повідомила шанувальникам, що з нею та її сім'єю все гаразд і вони в безпеці, але їхній будинок повністю зруйнований. Також Гілтон зазначила, що допомагатиме тим, хто постраждав через пожежі.

"Серце розбите не передати словами. Сидіти з сім'єю, дивитися новини і бачити, як наш будинок у Малібу згорає вщент у прямому ефірі, це те, чого нікому ніколи не доведеться відчувати. У цьому будинку ми побудували стільки цінних спогадів. Це місце, де Фенікс зробив свої перші кроки і де ми мріяли побудувати спогади на все життя з Лондоном", - написала Періс.

Менді Мур

Американська акторка заспокоїла фанатів тим, що вона з сім'єю і домашніми улюбленцями встигли вибратися в безпечне місце, поки не було пізно. Менді зазначила, що вони залишилися без речей, також вогнем знищено школу її дітей, улюблені ресторани та будинки друзів.

"Я люблю тебе, Алтадена. Вдячна за те, що моя сім'я і улюбленці вибралися вчора ввечері, поки не стало надто пізно (і безмежна подяка друзям за те, що прийняли нас і принесли одяг і ковдри). Чесно кажучи, я в шоці і відчуваю оніміння через усіх, хто багато втратив, включно з моєю родиною. Школа моїх дітей пішла. Наші улюблені ресторани. Стільки друзів і близьких теж втратили все. Наша спільнота розбита, але ми будемо тут, щоб відновити все разом. Посилаю любов усім постраждалим і тим, хто на передовій, намагаючись взяти це під контроль", - поділилася Мур.

Сандра Лі

Зірка розповіла, що її будинок у Малібу, який вона так любила, повністю знищений. Сандра зазначила, що він допомагав їй пережити найскладніші часи в житті, але тепер його немає.

Також Лі опублікувала відеозвернення, в якому видно, як вона розбита через останні події.

"За всі ваші молитви - дякую. Я намагаюся все це перетравити... Я щиро вдячна, що ми всі в безпеці. Мого будинку немає - я плакала всю ніч і думала про кожну кімнату, куточок і крихітку. Це було ідеально. Будь ласка, моліться за нашу громаду, пожежників та аварійних. Це ще не все - навіть не близько", - сказала Сандра.

Міра Сорвіно

Володарка премії "Оскар" показала моторошні кадри наслідків пожеж і назвала все, що відбувається пеклом.

"Ласкаво просимо в пекло. Друга пожежа й евакуація менш ніж за місяць. На це досить страшно дивитися. Молюся, щоб усі вибралися в безпечне місце зі своїми близькими та домашніми тваринами", - поділилася Міра.

Джеймі Лі Кертіс

Відома акторка показала свій район, який виявився повністю знищеним і церкву, яку вона відвідувала.

"Це церква в Палісайдс, в якій була чудова недільна школа, вона була чудовим будинком богослужіння, і це будівля, в якій я протверезіла 25 років тому. Я думаю про всі душі, які прийшли туди для розради, і про всі хрещення, похорони та весілля, і про тисячі людей, які повернули своє життя тверезістю. А ще жіночий клуб у Палісайдс, де я зустріла багато тверезих людей", - написала Джеймі.

Джеймс Вудс

Актор опублікував останній кадр зі свого будинку в Палісайдс, який він зробив за день до початку пожеж і поділився, що ця катастрофа розриває йому серце.

"Учора ввечері я зняв це з нашого прекрасного і улюбленого будинку в Палісайдс. Тепер вся пожежна і димова сигналізація вмикається на наших айфонах. Це дійсно розриває серце", - зазначив Вудс.

Дивіться відео наслідків пожеж у Каліфорнії:

Катастрофа в США через пожежі / фото: скрін t.me/glavredinfo

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