До 2028 року вимоги до стажу зростатимуть щороку, поки не дійдуть до 35 років для чоловіків і жінок.

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Скільки років стажу потрібно для виходу на пенсію / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Скільки стажу потрібно для пенсії у 2027 році

Коли можна вийти на пенсію в 63 і 65 років

З 1 січня 2027 року українцям, які хочуть вийти на пенсію за віком у 60 років, потрібно мати щонайменше 34 роки страхового стажу. Ця вимога щороку зростає на рік і у 2028 році зупиниться на 35 роках для чоловіків і жінок. Про це повідомляє Пенсійний фонд України.

Тривалість стажу для пенсії в 60 років визначає Закон "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Поступове підвищення почалося у 2018 році з 25 років. У 2022 році потрібно було 29 років, у 2023-му - 30, у 2024-му - 31, у 2025-му - 32 роки, а у 2026 – 33.

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Пенсія в 63 чи 65 років: скільки стажу потрібно

Від стажу залежить, у якому віці людина вийде на пенсію. У 2026 році право на пенсію в 63 роки мають люди зі стажем від 23 до 33 років. Тим, у кого 15-23 роки стажу, пенсію призначать у 65 років.

Окреме питання - яку норму застосовують до тих, хто подав документи не одразу після дня народження.

"Наявність страхового стажу, який дає право на призначення пенсії за віком, визначається на дату досягнення особою відповідного віку і не залежить від наявності страхового стажу на дату звернення за призначенням пенсії", - наголошують у Пенсійному фонді.

Наприклад, якщо людині виповнилося 60 років у 2025 році, а заяву вона подала у 2026-му, від неї вимагатимуть 32 роки стажу, а не 33.

Людям, у яких менше 15 років стажу, пенсію за віком не призначать. Вони можуть претендувати на державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю.

Які зміни відбудуться у 2028 році

З 1 січня 2028 року з'явиться ще одна можливість. Людям, які мають 40 і більше календарних років страхового стажу, призначатимуть пенсію за віком незалежно від віку.

Пенсію нараховують з дня, що настає за днем досягнення пенсійного віку. Для цього треба звернутися по пенсію не пізніше ніж через три місяці після цієї дати.

Як подати заяву про призначення пенсії

Заяву можна подати особисто в будь-якому сервісному центрі ПФУ, незалежно від місця реєстрації. Також це можна зробити дистанційно: через портал електронних послуг Пенсійного фонду з кваліфікованим електронним підписом або через Дію. У такому разі до заяви додають скановані копії оригіналів документів.

Які документи треба подати для виходу на пенсію / Інфографіка: Главред

Пенсії в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, уряд готує масштабну перебудову пенсійної системи, яка змінить сам принцип нарахування виплат. Замість застарілих формул пропонується запровадити поділ пенсії на базову й страхову частини з системою балів.

Кабінет Міністрів пропонує зафіксувати базову частину пенсії на рівні 6000 гривень для громадян із повним трудовим стажем, тоді як профільний комітет Верховної Ради вважає цю суму заниженою.

Також у 2026 році багатодітні мами України, які народили та виховали дітей, можуть розраховувати на істотну надбавку до основної пенсії, а також достроковий вихід на пенсію.

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