Тищенко засвітився у Раді після неявки у суді через стан здоров'я: деталі

Скандальний депутат вирішив прийти до Верховної Ради після того, як проігнорував вимогу суду прибути на засідання.

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Нардеп заявив, що відтепер буде виконувати лише парламентські обов'язки / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

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Нардепа помітили у стінах Верховної Ради

Тищенко не коментував свою неявку у суд напередодні

Депутат нібито повністю переглянув свою позицію щодо одного з напрямків роботи

Народний депутат України Микола Тищенко, який напередодні оскандалився через справу про побиття колишнього бійця спецпідрозділу "Кракен" Дмитра Мазохи, прийшов на засідання Верховної Ради 8 січня.

Про це повідомив його колега Ярослав Железняк у Telegram. Примітно, що Тищенко напередодні перебував під цілодобовим домашнім арештом до 23 грудня. 6 січня у суді йому мали переобрати запобіжний захід, однак засідання довелося перенести на 10 січня через клопотання про відвід судді зі сторони захисту.

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До цього сам Тищенко двічі ігнорував вимогу суду прибути на засідання, нібито через проблеми зі здоров'ям, а саме ішемічну хворобу серця. Однак, схоже, засвітитися у Раді йому ця недуга не завадила.

"В цьому році у влади справжнє посилення в Парламенті - повернувся на робоче місце Микола Тищенко! Ось зараз реформи підуть", - іронічно написав Железняк.

Водночас інший депутат Олексій Гончаренко вже встиг поспілкуватися із Миколою Тищенком, однак колеги не обговорювали тему неявки нардепа в суді. Гончаренко вирішив з'ясувати, як відбувається боротьба Тищенка з кол-центрами.

"Я перегортаю сторінку. Я зрозумів, що ця боротьба нікому не потрібна, тепер я буду виконувати тільки свої парламентські обов'язки", - відповів депутат колезі.

Справа Миколи Тищенка - останні новини

Нагадаємо, після того як ДБР оголосило депутату від "Слуги народу" Миколі Тищенку про підозру в незаконному позбавленні волі ексвійськового в Дніпрі, Печерський районний суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту із носінням електронного засобу контролю.

Однак наразі термін запобіжного заходу вийшов і його можуть переобрати для Тищенка під час засідання суду, що має відбутися 10 січня.

Напередодні Главред також писав, що охоронець нардепа Миколи Тищенка визнав свою провину в нападі на військового в Дніпрі. Він уклав угоду зі слідством і буде свідчити проти депутата.

Раніше також перший заступник голови комітету з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи ВР Сергій Євтушок заявляв, що Миколу Тищенка не можуть зараз позбавити депутатських повноважень після відкриття гучної справи про побиття військового у Дніпрі.

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Хто такий Микола Тищенко? Микола Тищенко (також відомий, як "Коля Котлета") - український політик, ресторатор, телеведучий. Народний депутат України IX скл. від 219-го виборчого округу. Заступник голови Комітету ВРУ з питань транспорту та інфраструктури. Колишній заступник голови депутатської фракції "Слуга народу". Звільнений з посади заступника голови фракції "Слуга народу" та виключений з партії. Займається ресторанним бізнесом з 1998 року. Є власником мережі столичних ресторанів "Наша карта" ("Велюр", "Рішельє", "Сейф", "Тургенєв", "Вулик", суші-бар "Пушистый", "Olmeca Plage", "Три вилки") заснованої 2007 року. Співзасновник ГО "Гільдія рестораторів і підприємств громадського харчування". Неодноразовий учасник політичних скандалів.

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