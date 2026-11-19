Перед вихідними гривня зміцнилася щодо долара, євро та польського злотого.

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Курс валют в Україні на 20 листопада / Колаж: Главред, фото: pixabay.com

Ви дізнаєтеся:

Який курс валют встановив НБУ на 20 листопада

На скільки подешевшали долар і євро

Як змінився курс польського злотого

На п'ятницю, 20 листопада, Національний банк України встановив новий офіційний курс валют. Долар, євро та польський злотий подешевшали порівняно з попереднім робочим днем. Про це свідчать дані НБУ.

Курс долара

Офіційний курс долара США на п'ятницю встановлено на рівні 45,05 грн/дол. У четвер, 19 листопада, американська валюта коштувала 45,20 грн. За цей час долар подешевшав приблизно на 15 копійок.

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Курс долара / Інфографіка: Главред

Курс євро

Курс євро на 20 листопада становить 49,53 грн за євро. Напередодні європейська валюта коштувала 49,57 грн. Таким чином, євро подешевшав приблизно на 4 копійки.

Як змінювався курс євро в Україні / Інфографіка: Главред

Курс злотого

Офіційний курс польського злотого на п'ятницю становить 11,22 грн за злотий. У четвер польська валюта коштувала 11,24 грн. Отже, злотий подешевшав приблизно на 2 копійки.

Яким буде курс долара та євро 16–22 листопада

З 16 до 22 листопада курс долара в Україні може коливатися в межах 45–45,7 грн, а євро - 50–52 грн. Водночас різких змін на валютному ринку не очікується, а ситуація залишатиметься відносно стабільною.

За прогнозом директора департаменту фінансових ринків "Глобус Банку" Тараса Лєсового, щоденні коливання становитимуть 5–15 копійок на міжбанківському ринку та 10–20 копійок у банках.

На курс впливатимуть воєнні ризики, попит на валюту, інфляція та обсяги міжнародної фінансової допомоги.

Банкір радить українцям не піддаватися паніці та не купувати валюту поспіхом. Національний банк має достатньо інструментів, щоб стримувати надмірні курсові коливання.

"Висока ціна провокує новий попит, а посилення попиту використовується для чергового підвищення ціни. І саме громадяни, які прагнули вберегти заощадження, ризикують зазнати найбільших фінансових втрат", - пояснив Лєсовий.

Курс валют в Україні - останні новини

Як раніше повідомляв Главред, Національний банк України повідомив про проєкт постанови щодо змін у готівковому обігу монет. У документі регулятора передбачено строк на безкоштовний обмін та порядок округлення сум покупок, зокрема правила округлення до 50 копійок.

Віцепрезидент Асоціації українських банків Сергій Мамедов заявив про очікувані межі коливань курсу долара до кінця року. Він зазначив, що основні курсові коливання становитимуть 45-46 грн на міжбанку з можливим вищим рівнем у готівковому сегменті.

Національний банк України оновив офіційний курс гривні щодо іноземних валют на 19 листопада. За даними регулятора, були зафіксовані зниження курсу долара, євро та польського злотого.

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