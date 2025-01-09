Без шансів для РФ: що примусить Путіна підписати мир - Зеленський розкрив рецепт

Ключові тези Зеленського:
- Агресорку РФ до миру необхідно примусити
- Розгортання контингентів партнерів допоможе завершити війну
Розміщення іноземного контингенту в Україні стане одним із кращих інструментів для примусу Росії до миру. Таку думку висловив президент України Володимир Зеленський під час засідання у форматі "Рамштайн".
Очільник нашої держави зазначив, що з такою ініціативою раніше вже виступала Франція.
"Ми всі розуміємо - сьогодні цілі Путіна залишаються незмінними. Він хоче повністю знищити Україну - і всіх нас зламати, і вас теж. Тому наша мета знайти якомога більше інструментів, щоб примусити Росію до миру. Вважаю, що таке розгортання контингентів партнерів є одним із найкращих інструментів", - сказав Президент.
Також він додав, він почув сигнал підтримки щодо цього від Великої Британії.
"Ми повинні бути сміливими, і ми повинні запропонувати справді сильні інструменти", - підсумував він.
Засідання Рамштайн - ключові новини
Нагадаємо, як повідомляв Главред, сьогодні, 9 січня у Німеччині відбулась 25-та зустріч у форматі "Рамштайн".
Під час свого виступу президент України Володимир Зеленський прокоментував завершення війни у 2025 році. За його словами, робиться все можливе, щоб війна завершилася гідно для України вже цього року.
Окрім цього, США оголосили про пакет допомоги на $500 млн для України, що включає у себе додаткові ракети для ППО, снаряди і ракети класу "повітря-земля". Вказано, що він буде останнім за часів адміністрації президента США Джо Байдена.
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Що таке зустрічі у форматі "Рамштайн"?
Зустрічі у форматі "Рамштайн" – це серія дипломатичних зустрічей міністрів оборони кількох десятків країн світу, які відбулися з метою синхронізації та прискорення надання військової зброї Україні для протистояння російському повномасштабному вторгненню та обговорення питань підтримки України після закінчення війни.
Хоч ці зустрічі відбуваються у різних місцях, за ними закріпилася назва за місцем проведення першої – вона відбувалася на базі Повітряних сил США "Рамштайн" у німецькому місті Рамштайн-Мізенбах, що у федеральній землі Рейнланд-Пфальц. Зустрічі відбуваються у межах "Контактної групи з питань оборони України".
У квітні 2024 року Міністерство оборони повідомило про створення формату "Рамштайн 2.0", що переходить від індивідуальних рішень до коаліційного формату за допомогою Офісу підтримки коаліцій, пише Вікіпедія.
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