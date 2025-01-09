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Трамп переглядає свій підхід щодо України: що зміниться - Financial Times

Юрій Берендій
9 січня 2025, 19:01
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Новобраний президент США Трамп, ймовірно, продовжить підтримувати Україну у війні проти Росії, щоб поставити Київ у вигідніше становище.
Трамп переглядає свій підхід щодо України: що зміниться - Financial Times
Трамп переглядає свій підхід щодо закінчення війни в Україні / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, facebook.com/​DonaldTrump

Про що йдеться у матеріалі Financial Times:

  • Трамп більше не планує "закінчити війну за 24 години"
  • Команда Трампа переглядає підхід щодо України
  • У Трампа побоюються порівняння вирішення війни в Україні із виведенням військ США із Афганістану

Новообраний президент США Дональд Трамп відклав свою передвиборчу обіцянку "завершити війну в Україні за 24 години" на кілька місяців. Європейські партнери розцінили це як сигнал, що його адміністрація не планує негайно відмовлятися від підтримки Києва. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на двох європейських чиновників, передає ТСН.

За словами єврочиновників, команда Трампа поки що не визначилася зі стратегією завершення війни в Україні. Вони зазначили, що, ймовірно, підтримка України триватиме і після інавгурації президента США 20 січня.

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"Уся команда Трампа схиблена на силі і на тому, щоб виглядати сильною, тому вони переглядають підхід до України", – сказав один із чиновників журналістам.

Співрозмовник зазначив, що адміністрація Трампа побоюється, що врегулювання конфлікту в Україні можуть прирівняти до виведення американських військ з Афганістану в 2021 році.

Тим часом європейські лідери та чиновники намагаються переконати новообраного президента США та його команду в необхідності продовження військової допомоги Україні. Це, за словами одного з посадовців, дозволить зміцнити позиції Києва для майбутніх мирних переговорів і змусити Росію сісти за стіл переговорів.

У виданні також нагадали, що в грудні 2024 року французькі чиновники заявляли, що посилення позицій України на полі бою допоможе зупинити просування Росії на сході. Вони наголосили, що переговори малоймовірні, якщо РФ продовжуватиме захоплювати нові території.

Financial Times звертає увагу, що минулого тижня прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні зустрічалася з Трампом у його резиденції у Флориді. Вона запевнила, що республіканець не відмовиться від підтримки України.

"Я не передбачаю роз'єднання США. У питанні миру Трамп може бути тим, хто просувається до рішення, але я не думаю, що це означає відмову від України", – сказала вона на одній з останніх прес-конференцій.

Мелоні підкреслила, що Україна має отримати чіткі гарантії безпеки як невід'ємну частину будь-якої можливої дипломатичної угоди, повідомляє видання.

"Гарантії безпеки є основоположними, якщо ми дійсно прагнемо миру в Україні. Ми всі знаємо, що в минулому Росія порушувала підписані нею угоди. Без гарантій безпеки у нас не може бути впевненості в тому, що це не повториться", – сказала вона.

Трамп инфографика
Що відомо про Дональда Трампа / Інфографіка: Главред

Політика Трампа щодо України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, переговори між Україною та Росією можуть відбутися вже в першій половині 2025 року. Про це повідомляє CNN із посиланням на українських і американських чиновників. Зазначається, що такі переговори планувалися на початок року незалежно від результатів виборів у США, навіть якби в листопаді 2024 року перемогу здобула Камала Гарріс.

Після обрання Дональда Трампа його риторика щодо швидкого завершення війни в Україні значно змінилася. Хоча раніше він заявляв, що здатен зупинити конфлікт за 24 години, зараз обговорюється можливість зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним лише через пів року після інавгурації. На думку Ілії Куси, експерта з міжнародної політики та Близького Сходу аналітичного центру "Український інститут майбутнього", це свідчить про підготовку до реальних переговорів, які потребують більше часу для організації.

Сполучені Штати прагнуть завершити війну в Україні протягом 100 днів із моменту інавгурації Трампа. Водночас, як зауважив Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", "бажання і реальність - це зовсім різні речі".

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Що відомо про Financial Times?

Financial Times - британська щоденна газета, що виходить у друкованому і цифровому вигляді та присвячена поточним подіям бізнесу та економіки. Редакція базується в Лондоні, Англія, і належить японській холдинговій компанії Nikkei, головні редакційні офіси якої розташовані в Британії, Сполучених Штатах і континентальній Європі. Газета приділяє значну увагу діловій журналістиці та економічному аналізу, а не загальним подіям, викликаючи як критику, так і анонси, пише Вікіпедія.

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