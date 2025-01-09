На 'Рамштайні' узгодили план підтримки України до 2027 року: подробиці

Головне завдання – збалансувати нагальні потреби ЗСУ під час війни.

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План підтримки України / колаж: Главред, фото: Міністерство оборони України, Офіс президента України

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Узгоджено план підтримки України до 2027 року

Затверджені дорожні карти будуть постійно вдосконалюватися та інтегруватися

На засіданні "Рамштайну" узгодили план підтримки України до 2027 року. У межах роботи Контактної групи з питань оборони України затвердили 8 дорожніх карт, які визначають ключові цілі Сил оборони та стануть основою для середньострокової та довгострокової підтримки України. Про це йдеться в повідомленні Міноборони.

Зазначається, що наразі головне завдання – збалансувати нагальні потреби ЗСУ під час війни із довгостроковими цілями розвитку армії.

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"Ми також працюємо над тим, щоб наші Збройні Сили були повністю сумісні із силами Альянсу", – додав міністр оборони України Рустем Умєров.

Основні напрямки роботи на найближчі декілька років:

забезпечення військової допомоги;

організація закупівель;

залучення інвестицій;

підтримка української оборонної промисловості та її розвитку.

"Ці дорожні карти – це спільний результат роботи України та партнерів. 34 країни-учасниці вже стали частиною цих коаліцій. Це також важливий сигнал українській оборонній промисловості: попит на озброєння та техніку є, і він дуже високий. Дякую всім партнерам, які підтримують Україну. Це приклад справжньої міжнародної єдності, яка допомагає нам вистояти та перемогти", – сказав Умєров.

Водночас, у міноборони США додали, що затверджені дорожні карти будуть постійно вдосконалюватися та інтегруватися.

"Ці дорожні карти є суттєвим кроком уперед у підтримці України нашими країнами, інформують про продовження роботи коаліцій можливостей, а також надсилають важливий сигнал попиту оборонній промисловості. З огляду на ці цілі щодо спроможності до 2027 року, наші країни планують тісно співпрацювати з Україною", - йдеться в повідомленні.

Рамштайн / Інфографіка: Главред

Засідання "Рамштайн" - що відомо

Як повідомляв Главред, У Німеччині 9 січня відбулась 25-та зустріч у форматі "Рамштайн". Президент України Володимир Зеленський зробив кілька важливих заяв. Зокрема, він наголосив, що цього року Україна хоче поставити рекорд за кількістю та якістю дронів та зараз робиться все можливе, щоб цього року війна завершилася гідно для України та всієї Європи.

Водночас, голова Міністерства оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що це може бути остання зустріч такого типу, оскільки нова адміністрація США, ймовірно, запропонує іншу форму цієї діяльності.

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Що таке зустрічі у форматі "Рамштайн"? Зустрічі у форматі "Рамштайн" – це серія дипломатичних зустрічей міністрів оборони кількох десятків країн світу, які відбулися з метою синхронізації та прискорення надання військової зброї Україні для протистояння російському повномасштабному вторгненню та обговорення питань підтримки України після закінчення війни. Хоч ці зустрічі відбуваються у різних місцях, за ними закріпилася назва за місцем проведення першої – вона відбувалася на базі Повітряних сил США "Рамштайн" у німецькому місті Рамштайн-Мізенбах, що у федеральній землі Рейнланд-Пфальц. Зустрічі відбуваються у межах "Контактної групи з питань оборони України". У квітні 2024 року Міністерство оборони повідомило про створення формату "Рамштайн 2.0", що переходить від індивідуальних рішень до коаліційного формату за допомогою Офісу підтримки коаліцій, пише Вікіпедія.

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