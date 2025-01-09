Частину заброньованих українців можуть мобілізувати після 28 лютого: деталі

Бронювання працівника встановлюється Міністерством економіки.

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Ключові тези:

28 лютого у військовозобов'язаних закінчується бронювання

Відсоток заброньованих буде мобілізований до ЗСУ

В Україні після 28 лютого у військовозобов'язаних закінчується бронювання. Якщо підприємство втрачає статус критичності або не відповідає його критеріям, то його заброньовані працівники втрачають бронювання. Про це заявив член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко.

"Враховуючи що такі військовозобов'язані всі на обліку, ТЦК має повне право мобілізувати таких військовозобов'язаних. Все в межах закону", - наголосив він. відео дня

За його словами, керівники ТЦК і СП йдуть назустріч оборонним підприємствам, підприємствам зв'язку та енергетики, даючи час на перебронювання працівників.

"Мобілізаційне завдання бронювання військовозобов’язаних працівників зазвичай агропромислового сектору, для виробництва номенклатури, розуміння обсягів виробництва необхідної продукції, для військових. Мобзавдання має встановлюватись з врахуванням потужності підприємств. Тобто бути таким, яке підприємство може виконати", - підкреслив Федієнко.

Нардеп також додав, що бронювання працівника встановлюється Міністерством економіки. Якщо навіть підприємством на певний час втрачало мобілізаційне завдання, бронювання працівника залишалося чинним.

"Нажаль далі все складніше знайти баланс між формуванням заброньованих працівників для критично важливих підприємств, мобілізацією та поповненням особовим складом ЗСУ. Тому після 28 лютого якийсь відсоток військовозобов’язаних, які були заброньовані, буде мобілізований до ЗСУ та інших військових формувань", - підсумував Олександр Федієнко.

Правила бронювання / Інфографіка: Главред

Мобілізація в Україні - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, Кабмін вніс зміни до Порядку бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та воєнного стану й дозволив бронювати ще одну категорію українців. Відповідно до документа, можуть бути заброньовані "священнослужителі за переліком посад, затвердженим Державною службою України з етнополітики та свободи совісті".

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець висловив думку, що залучення до мобілізації молодих людей від 18 років може мати серйозні наслідки для країни. Він наголосив, що найефективнішою категорією для мобілізації є чоловіки середнього віку.

Міністр оборони України Рустем Умєров говорив, що в Україні необхідно продовжувати проведення мобілізації, але Міноборони готове говорити і працювати з бізнесом для обговорення допомоги в питаннях бронювання співробітників.

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Хто такий Олександр Федієнко? Олександр Федієнко — колишній голова правління Інтернет асоціації України. Народний депутат України 9-го скликання, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань цифрової трансформації, голова підкомітету цифрової інфраструктури, електронних комунікацій та смарт-інфраструктури, пише Вікіпедія.

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