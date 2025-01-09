"Змінили характер війни": Зеленський анонсував рекордне виробництво дронів

Дрони стримують ворога - тримають його на відстані, наголосив глава держави.

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Володимир Зеленський розповів про розвиток програми виробництва дронів / Колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, Офіс президента

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Україна встановить рекорд за кількістю та якістю дронів

Дрони стримують ворога - тримають його на відстані

Дрони є інструментом, який уже змінив характер війни, і ці зміни ще далеко не завершені, заявив президент Володимир Зеленський.

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"Сьогодні існує пряма залежність: щоб зупинити просування ворога, щоб не втрачати людей і території, нам потрібні дрони", - наголосив він у своєму Telegram.

Глава держави зазначив, що дрони стримують ворога - тримають його на відстані. При цьому виробництво дронів в Україні більш рентабельне, ніж де б то не було.

"Цього року ми в Україні хочемо встановити рекорд за кількістю і якістю дронів, які ми виробляємо і отримуємо від наших партнерів. І ми фокусуємося на дронах, які потрібні нашим бригадам, щоб утримувати лінію фронту, і на дронах, які потрібні для підтримання безпеки, як-от морські дрони, і на дронах, розроблених для нанесення дальніх ударів по військових об'єктах та інфраструктурі ворога на його території", - зазначив він.

/ Инфографика: Главред

Президент також уточнив, що вже підписано значну кількість контрактів і багато інших - на стадії підготовки.

"З більшістю країн, представлених тут, ми співпрацюємо у сфері безпеки на двосторонньому рівні. Я вдячний тим країнам, з якими ми підписали двосторонні угоди про безпеку - на сьогодні їх 27. І повне виконання цих угод - це реальний внесок не тільки в нашу безпеку в Україні, а й у вашу безпеку", - додав Зеленський.

Раніше повідомлялося про те, що в Україні розвивається проєкт дрона-"матки". Україна стала п'ятою країною у світі, у якої є лазерна зброя. Українські військові можуть за допомогою лазера збивати літаки на висоті понад два кілометри.

Як повідомляв Главред, Володимир Зеленський повідомив, що Силам оборони передали першу партію дронів-ракет "Пекло". Він підкреслив, що це українська зброя, яка вже має підтверджене бойове застосування.

Нагадаємо, військовий експерт Роман Світан повідомив, що ракети-дрони мають дальність ураження 700 кілометрів і швидкість 700 кілометрів на годину. Це дозвукова ракета з прямим крилом. За його словами, ракета-дрон "Пекло" зможе діставати до Московської області та столиці Росії.

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FPV-дрон - що це таке FPV-дрон — вид безпілотних літальних апаратів, керування якими здійснюється за допомогою FPV-пілотування. У військовому сенсі під цим терміном зазвичай мають на увазі швидкісні FPV-квадрокоптери, перетворені на дрони-камікадзе або дрони-бомбардувальники, шляхом встановлення бойової частини чи пристрою для скидання боєприпасів, пише Вікіпедія. Однією з ключових переваг таких безпілотників над іншими засобами є те, що дрон вартістю від кількох сотень до кількох тисяч доларів може ефективно знищити техніку вартістю мільйони доларів (танк, артилерія, РЕБ, ЗРК) або офіцерів у ближньому тилу. Масова поява FPV-дронів на фронті російсько-української війни здійснила прорив у військовій справі. Міноборони України та багато дослідників називають їх революційним засобом ведення бою та порівнюють їхнє застосування зі снайперською зброєю. Революційність пояснюється тим, що до їхньої появи можливості завдання високоточних ударів були прерогативою дорогих і складних систем, застосовуваних точково, а FPV-дрони є надзвичайно дешевими масовими виробами. І Україна, і Росія налагодили масове виробництво власних FPV-дронів на своїй території. Крім того, обидві країни активно закуповують подібні дрони. У серпні 2023 року стало відомо, що в Україні такі БПЛА виготовляють щонайменше три державні заводи. У січні 2024 року Житомирська міська рада запустила платформу "Житомирський дрон", яка має на меті навчити громадян збирати FPV-дрони. Платформа дозволяє пройти онлайн-навчання, обрати вид дрона та передати його на випробування. Там само можна надіслати пожертву на гроші або стати постачальником запчастин.

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