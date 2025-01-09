Море зброї від країн НАТО: що отримає Україна за підсумками 'Рамштайну'

Союзники нададуть Україні пакети допомоги для задоволення "критичних потреб".

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США, Британі і Польща оголосили про допомогу Україні / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України

Коротко:

Пакет допомоги від США містить ракети ППО, боєприпаси "повітря-земля", обладнання для винищувачів F-16 та інше озброєння

Польща готує новий пакет допомоги та надасть бронетехніку

Велика Британія із союзниками по НАТО передасть Україні 30 тисяч БпЛА

Новий пакет військової допомоги від США вартістю 500 мільйонів доларів спрямований на задоволення "критичних потреб" України в умовах війни. До нього увійдуть ракети протиповітряної оборони AIM-7, RIM-7, AIM-9M, боєприпаси класу "повітря-земля" та інше озброєння. Про це повідомило Міністерство оборони США.

"Президент (США Джо Байден - Главред) доручив поставити Україну в найкраще можливе становище. Це включає схвалення пакета допомоги, оціночна вартість якого становить 500 мільйонів доларів, для надання Україні додаткових можливостей для задоволення її найнагальніших потреб", - йдеться в заяві.

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З серпня 2021 року це уже 74 пакет допомоги, який адміністрація Байдена надає Україні зі запасів Міністерства оборони США. До складу пакета входить широкий перелік військової техніки та обладнання, зокрема:

Ракети для ППО: AIM-7, RIM-7 та AIM-9M;

Боєприпаси класу "повітря-земля";

Допоміжне обладнання для винищувачів F-16;

Броньовані мостові системи;

Захищене комунікаційне обладнання;

Стрілецька зброя та боєприпаси;

Запасні частини, допоміжне обладнання, послуги, навчання та логістичний транспорт.

Пакет допомоги від Польщі

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш повідомив, що Польща готує новий пакет військової допомоги Україні. У рамках міжнародної коаліції Київ отримає нову партію бронетехніки.

"Польща готує ще один пакет підтримки для України, ще одну пожертву. Ми завжди передаємо те, що можливо", - заявив він.

Водночас Косіняк-Камиш зазначив, що "є кордон, який ми не переходимо, це кордон безпеки польської держави". Також Польща презентувала дорожню карту для створення бронетанкової коаліції та подальшої підтримки для України.

"Усі країни, які беруть участь у цій зустрічі, готуються до подальшої підтримки та пожертв на користь України", - додав міністр оборони.

Які країни входять до "Рамштайну" / Інфографіка: Главред

Коаліція дронів для України

Крім цього, Велика Британія разом із союзниками по НАТО анонсувала постачання Україні 30 тисяч нових безпілотників. Поставки здійснюватимуться після підписання контрактів міжнародною "коаліцією дронів", лідерами якої є Великобританія та Латвії. Загальна сума контрактів становить 45 мільйонів фунтів стерлінгів (приблизно 55,3 мільйона доларів).

Рішення про надання Україні безпілотників оголосив міністр оборони Великої Британії Джон Хілі та голова Міністерства оборони Латвії Андріс Спрудс під час засідання на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині.

Нові 30 000 БпЛА профінансує Британія, Данія, Нідерланди, Латвія та Швеція.

"Ці найсучасніші безпілотні літальні апарати з оглядом від першої особи допоможуть Україні боротися з російською агресією, дозволяючи Збройним Силам України маневрувати повз російські засоби протиповітряної оборони для націлювання на позиції та бронетехніку противника", - йдеться у заяві на сайті Міноборони Британії.

Допомога від Німеччини

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що найближчим часом Німеччина надасть Україні ракети-перехоплювачі для систем протиповітряної оборони IRIS-T. Раніше ці ракети були призначені для Бундесверу, але тепер вони будуть направлені безпосередньо в Україну.

"Ми спочатку поставляємо їх Україні, перш ніж поповнювати наші запаси", - зазначив Пісторіус, повідомило n-tv.

Зустріч у форматі "Рамштайн" - останні новини

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив на засіданні "Рамштайн", що дрони значно змінили характер війни. Він сказав, що робить все можливе для завершення війни на користь України та Європи.

Також цього року Україна планує встановити рекорд за кількістю та якістю дронів, що виготовляються та постачаються з-за кордону. Президент Зеленський зазначив, що акцент буде на дронах для фронту, морських безпілотниках та тих, що можуть вражати військові об'єкти ворога.

Як повідомляв Главред, на засіданні "Рамштайн" узгодили план підтримки України до 2027 року, зокрема затвердиди 8 дорожніх карт для середньострокової та довгострокової підтримки ЗСУ. Основними напрямками, за словами міністра оборони Рустема Умєрова, є забезпечення військової допомоги, організація закупівель, залучення інвестицій, підтримка оборонної промисловості.

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Що таке зустрічі у форматі "Рамштайн"? Зустрічі у форматі "Рамштайн" – це серія дипломатичних зустрічей міністрів оборони кількох десятків країн світу, які відбулися з метою синхронізації та прискорення надання військової зброї Україні для протистояння російському повномасштабному вторгненню та обговорення питань підтримки України після закінчення війни. Хоч ці зустрічі відбуваються у різних місцях, за ними закріпилася назва за місцем проведення першої – вона відбувалася на базі Повітряних сил США "Рамштайн" у німецькому місті Рамштайн-Мізенбах, що у федеральній землі Рейнланд-Пфальц. Зустрічі відбуваються у межах "Контактної групи з питань оборони України". У квітні 2024 року Міністерство оборони повідомило про створення формату "Рамштайн 2.0", що переходить від індивідуальних рішень до коаліційного формату за допомогою Офісу підтримки коаліцій, пише Вікіпедія.

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