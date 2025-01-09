Військовий експерт розкрив неочікуваний момент на зустрічі 'Рамштайн': що відомо

Адміністрація Трампа бере на себе зобов'язання щодо підтримки України на суму $14 млрд.

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Що відомо про зустріч "Рамштайн-25" / колаж: Главред, фото: Главред, скріншот з відео

Головні тези Снєгирьова:

США поставлять на паузу військово-технічну співпрацю

Конгрес може заморозити військову допомогу

Дмитро Снєгирьов, військовий експерт, співголова ГІ "Права Справа", зазначив, що на "Рамштайні-25" прозвучала заява, що це може бути остання зустріч у цьому форматі.

"Мене насторожила заява одного з учасників "Рамштайну", мовиться про колективного учасника, представників країн на цій зустрічі, з приводу того, що це, можливо, остання зустріч в цьому форматі. Однак якщо говорити про колективну підтримку європейських партнерів, то вони враховують сценарій, при якому США поставлять на паузу військово-технічну співпрацю. Але, знову ж таки, це контроверсійна версія, тому що Сполучені Штати заявили про передачу українській стороні макроекономічної допомоги на суму $15 млрд за рахунок заморожених російських активів, з яких тільки $1 млрд встигне передати адміністрація Байдена", - зауважив військовий експерт в ефірі "Еспресо". відео дня

Що відомо про "Рамштайн" / Інфографіка: Главред

За його словами, відповідно постає питання того, що адміністрація Трампа бере на себе зобов'язання щодо підтримки України на суму $14 млрд. І це йде у розріз з лякалками чи побоюваннями, що США можуть заморозити військово-технічну допомогу.

"З іншого боку, давайте говорити про те, що європейські країни НАТО вже враховують побажання майбутнього президента США Дональда Трампа щодо збільшення фінансування витратної частини Альянсу як мінімум до рівня 3%. І вже декілька країн відзвітували про збільшення обсягу фінансування і власного ОПК, і так званої загальної скарбниці країн НАТО. Тобто тенденції позитивні щодо можливої підтримки України та можливості колективного протистояння російській загрозі безпосередньо самими країнами Альянсу", - резюмував Дмитро Снєгирьов.

Зустріч "Рамштайн-25" - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що на "Рамштайні" узгодили план підтримки України до 2027 року. У межах роботи Контактної групи з питань оборони України затвердили 8 дорожніх карт, які визначають ключові цілі Сил оборони та стануть основою для середньострокової та довгострокової підтримки України.

Стали відомі головні заяви Володимира Зеленського на засіданні Рамштайн. Він також просив країни-партнери про негайне постачання систем ППО. Крім того, за його словами, якщо світ хоче зупинити вбивства, то потрібно перекрити грошовий потік Путіна.

США оголосили про пакет допомоги на $500 млн для України. Ллойд Остін повідомив, що цей пакет буде останнім пакетом військової допомоги Україні за часів Джо Байдена. Допомога включає додаткові ракети для української протиповітряної оборони, більше снарядів і більше ракет класу "повітря-земля".

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