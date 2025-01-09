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"У них є коннект": Зеленський готовий до діалогу з Трампом - Стефанчук

Маріна Фурман
9 січня 2025, 19:59
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Українській владі зараз дуже важливо почати активну комунікацію з командою Трампа, заявив спікер Верховної Ради.
Трамп, Зеленский
Стефанчук зробив заяву про діалог Зеленського та Трампа / Колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, УНІАН

Ключові тези Стефанчука:

  • Зеленський та Трамп готові до діалогу
  • Обидва лідери нормально сприймають позиції один одного

Президент України Володимир Зеленський готовий до діалогу з новообраним лідером США Дональдом Трампом. Про це на брифінгу заявив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук, передає кореспондент Укрінформу.

Спікер парламенту зазначив, Україна завжди була вдячна Сполученим Штатам за двопартійну підтримку та за допомогу, яку надає американський народ.

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"Щодо заяв Дональда Трампа та інших колег, знаєте, Україна вже неодноразово демонструвала, наскільки ми можемо від категоричного "ні" прийти до "так". Так було з нашими питаннями по зброї, по танках, по літаках, по Patriot, по всьому іншому. Ми проходили весь цей шлях", – підкреслив Стефанчук.

На його думку, українській владі зараз дуже важливо почати активну комунікацію з командою новообраного президента США Дональда Трампа.

"Я точно знаю, що і президент України Володимир Зеленський, і президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, мають відповідні відносини, у них є відповідний, можна сказати, "коннект", і вони абсолютно нормально сприймають позиції один одного і готові до діалогу", – резюмував Руслан Стефанчук.

Трамп инфографика
Дональд Трамп / Інфографіка: Главред

Політика Трампа щодо України - останні новини

Як писав Главред, Сполучені Штати прагнуть завершити війну в Україні протягом 100 днів із моменту інавгурації Трампа. Водночас як зауважив Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", "бажання і реальність - це зовсім різні речі".

Тим часом міністр закордонних справ Британії Девід Леммі вважає, що мирний план Дональда Трампа може запрацювати через кілька тижнів після інавгурації. Переговорний процес між Росією та Україною може розпочатися ближче до Великодня.

Водночас новообраний президент США Дональд Трамп під час спілкування з пресою в Мар-а-Лаго заявив, що війна країни-агресора Росії та України зараз "набагато складніша" і може набути подальшої ескалації.

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Хто такий Руслан Стефанчук?

Руслан Стефанчук — український правознавець та політик, державний діяч, голова Верховної Ради України IX скл. з 8 жовтня 2021. У 2019—2021 роках — радник Президента України, перший заступник Голови Верховної Ради України (29 травня 2019—7 жовтня 2021), представник президента у Верховній Раді (21 травня 2019—7 жовтня 2021). Доктор юридичних наук та заслужений діяч науки і техніки України, пише Вікіпедія.

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війна в Україні Володимир Зеленський Дональд Трамп Руслан Стефанчук
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