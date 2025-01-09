США оголосили про пакет допомоги на $500 млн для України: подробиці

Цей пакет буде останнім пакетом військової допомоги Україні за часів адміністрації президента США Джо Байдена.

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США оголосили про пакет допомоги на $500 млн для України/ колаж: Главред, фото: defense.gov

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США оголосили про новий пакет допомоги Україні на $500 млн

Він включає у себе додаткові ракети для ППО, снаряди і ракети класу "повітря-земля"

Це остання допомога від адміністрації Байдена

Сполучені Штати Америки оголосили про надання нового пакету військової допомоги для України, сума якого становить 500 мільйонів доларів.

Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін. Він виступив з відповідною заявою у Німеччині, де він востаннє перед залишенням своєї посади очолює засідання контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн").

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Цей пакет буде останнім пакетом військової допомоги Україні за часів адміністрації президента США Джо Байдена.

Остін зазначив, що допомога включає додаткові ракети для української протиповітряної оборони, більше снарядів і більше ракет класу "повітря-земля", а також іншого обладнання для підтримки українських F-16.

"Тут, у "Рамштайні", я сповнений рішучості зробити все можливе, щоб допомогти Україні жити в умовах свободи та безпеки – і створити справедливіший і гідніший світ. І наша спільна робота має тривати", – сказав глава Пентагону.

Він наголосив, що боротьба України є важливою для всіх союзників. Остін зазначив, що війна, яку розв’язав російський диктатор Володимир Путін, є викликом вільним людям у всьому світі.

"Як я сказав тут, на "Рамштайні", на нашій першій зустрічі у квітні 2022 року, війна Путіна є викликом вільним людям у всьому світі. І ми всі зацікавлені в тому, щоб автократи не могли ставити свої імперські амбіції вище за основні права вільних і суверенних народів. Україна веде справедливу війну самооборони. І це одна з найбільших справ нашого часу", – зазначив Остін.

Військова допомога Україні – останні новини

Як повідомляв Главред, наприкінці грудня стало відомо, що США виділяють Україні 15 млрд дол із заморожених російських активів. Денис Шмигаль зазначив, що кошти будуть спрямовані на соціальні та гуманітарні витрати.

Також раніше ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман зазначав, що США дадуть Україні багато зброї за однієї умови. Якщо нам передадуть контейнери зі зброєю на суму 500 млрд дол, у росіян шансів в цій війні не буде, наголосив майор запасу ЗСУ.

Нагадаємо, у Байдена заявили, що не встигнуть витратити "кілька мільярдів" доларів на допомогу Україні. У Пентагоні прокоментували можливий ризик "заморожування" надання допомоги Україні новою адміністрацією.

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Хто такий Ллойд Остін? Ллойд Остін – американський воєначальник, генерал армії США, міністр оборони США з 21 січня 2021 року. Учасник війн в Афганістані та Іраку, пише Вікіпедія.

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