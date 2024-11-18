Трансформація 'Резерв+': щоб стати на облік, не доведеться йти в ТЦК - Міноборони

Є мета перетворити "Резерв+" у загальноукраїнський рекрутинговий центр, щоб замінити точки-оффлайн, які зараз називаються у народі ТЦК.

https://glavred.net/ukraine/transformaciya-rezerv-chtoby-stat-na-uchet-ne-pridetsya-idti-v-tck-minoborony-10615286.html Посилання скопійоване

В Міноборони анонсували зміни в мобілізації / Колаж: Главред, фото: УНІАН, pixabay.com, dev.ua

Про що сказали на брифінгу:

"Резерв+" планують перетворити у загальноукраїнський рекрутинговий центр

Розробляється можливість стати на облік онлайн

Про розформування ТЦК не йдеться

Мобільний застосунок "Резерв+" можуть перетворити на загальноукраїнський рекрутинговий центр і замінити відповідні функції ТЦК у взятті військовозобов'язаних на облік. З такою ініціативою виступили у Міноборони України, однак про розформатування ТЦК не йдеться.

Деталями на брифінгу поділилися міністр оборони Рустем Умєров та його заступниця з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко, пише Уніан.

відео дня

Вони пояснили, як у 2025 році відбуватиметься автоматичне взяття на облік.

"У нас є цілі. Ми чуємо суспільство. Ми чуємо людей. Ми чуємо про проблеми і відпрацьовуємо. Тобто, щоб відпрацювати на юридичному, технічному, технологічному і законодавчому рівнях, ми постійно інтегруємо процеси і цифровізуємось. У цьому плані, наша мета, якщо є можливість, перетворити "Резерв+" у такий загальноукраїнський рекрутинговий центр, щоб замінити точки-оффлайн, які зараз називаються у народі ТЦК", - наголосив Умєров.

Закон про мобілізацію / фото: Главред

За словами Черногоренко, щоб стати на облік в ТЦК, українцям зараз необхідно прийти фізично.

"Ми хочемо у 2025 році запустити можливість не йти в ТЦК і пред'являти свої паперові документи, які посвідчують особу, а зробити це можливим через, наприклад, верифікацію в Bank ID, через підтвердження документів Державної міграційної служби, єдиного державного демографічного реєстру", -сказала вона.

Черногоренко анонсувала певні зміни у законодавстві, адже зараз відбувається відповідна робота.

"Але основна ідея у тому, щоб людина могла у своєму смартфоні з будь-якого зручного місця постати на облік в державі, стати військовозобов'язаним і показати, що виконує обов'язок згідно з законом через такий онлайн-інструмент. І все це - перетворення "Резерву" в повноцінну альтернативу ТЦК", - наголосила вона.

Умєров пояснив, що, попри все, про розформування ТЦК не йдеться.

"Ми взяли принцип не нашкодити тій системі, яка є. Ми чуємо, знаємо - це виклик. Це дуже величезний біль. Зі своєї сторони, ми пропрацьовували концепт цей, щоби перетворити це в офіс з обслуговування військовослужбовців. Там декілька інших концепцій було. Ми не зупиняємося, щоби знайти рішення у цьому плані", - сказав Умєров.

Однак, як тільки стане можливим виконувати оффлайн-фунції через застосунок в режимі онлайн, Черногоренко каже, що навантаження на ТЦК спаде.

"ТЦК зможуть фокусуватися на силах генерації. Робити дистанційні процеси планувати, давати свої експертні висновки і т.д., а ми заберемо усі сервіси, в тому числі в онлайн", - резюмувала вона.

Мобілізація в Україні - останні новини

Президент України Володимир Зеленський нещодавно дав відповідь, скільки людей потрібно мобілізувати. Очільник держави признав, що навіть після ухвалення нового закону про мобілізацію Україна мобілізувала недостатню кількість людей.

Водночас в Міноборони відповіли, чи можуть відібрати водійські права за ігнорування повістки. У відомстві пояснили, що відібрати права у громадян, які ухиляються від виконання військового обов’язку, лише за судовим рішенням.

Як писав Главред, недавно у Міноборони назвали точну цифру, скільки людей працюють у ТЦК. Там зазначили, що у багатьох людей статуси обмежено придатних, адже вони брали участь у бойових діях на фронті.

Інші новини про мобілізацію:

Що таке "Резерв+"? "Резерв+" – це застосунок для українських військовозобов'язаних, призовників і резервістів, з допомогою якого, зокрема, можна дистанційно уточнити облікові дані у територіальному центрі комплектування (ТЦК). У Міноборони зазначають, що скоро у "Резерв+" з’являться електронні направлення на ВЛК, а влітку з'явиться електронний військовий квиток. За словами речника Міністерства оборони України Дмитра Лазуткіна, повноцінна версія застосунку буде доступна влітку цього року.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред