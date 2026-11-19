В атаці брали участь і ударні засоби, і засоби контролю, і засоби, які відволікали російську ППО.

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Як готували удар по Кримському мосту / колаж: Главред, фото: скріншот з відео

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Fire Point розкрила, якою зброєю уразили Кримський міст

В операції задіяли 11 видів дронів і ракет

Відомо про понад 16 влучань у міст

Сили оборони уразили Кримський міст, застосувавши щонайменше 11 видів українських дронів і ракет, серед них крилаті ракети FP-5 "Фламінго" та Р-360 "Нептун". У споруду влучили понад 16 разів. Про це повідомили в українській оборонній компанії Fire Point.

"Ураження Керченського мосту стало результатом злагодженої роботи Сил оборони України та українських виробників озброєння. В одній операції об’єдналися різні технології та розробки: Dovbush, "Вендета", Da Vinci, "Січень", MICH 2000, "Рута", "Паляниця", Ан-197, FP-1, FP-5 "Фламінго" та Р-360 "Нептун"", - йдеться у повідомленні. відео дня

Атаку побудували на поділі функцій між різними типами зброї. В Fire Point підкреслили, жоден засіб не працював окремо від інших.

"Одні забезпечували об’єктивний контроль результатів ураження, інші відволікали російську ППО, а решта безпосередньо виконували ударні завдання. Результат - понад 16 влучань і масштабні руйнування найдовшого мосту Європи. Принаймні таким він був до вчора", - наголосили в компанії.

Зазначається, що результат забезпечила спільна робота багатьох команд.

"За цим стоять сотні людей, їхня робота, досвід і спільна мета. Коли ми об’єднуємо зусилля, ворогу залишається збирати уламки. Або спостерігати, як вони тонуть у Керченській протоці", - підсумували у Fire Point.

"Фламінго" / Інфографіка: Главред

Якими будуть наслідки руйнування Кримського мосту для фронту

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов заявив, що російська армія втратила важливий маршрут постачання через Керченську протоку. Після руйнування автомобільної частини Кримського мосту та нового удару по залізничній переправі можливості окупантів використовувати цей маршрут обмежені.

За його словами, це може створити додаткові проблеми з військовою логістикою російського угруповання на півдні України.

"Тепер наше головне завдання - знищити залізничний міст через Керченську протоку, а також зруйнувати залізничний міст через Кальміус (це частина нової гілки на Мелітополь, яку побудували росіяни минулого року). Якщо залізничний міст через Кальміус зруйнувати, то російські групи військ "Дніпро" та "Захід" опиняться на голодному пайку", - наголосив він.

Атаки на Кримський міст / Інфографіка: Главред

Удари по Кримському мосту - останні новини

Як повідомляв Главред, ЗСУ в ніч на 19 листопада завдали ракетного удару "Нептунами" по Керченському мосту. Внаслідок атаки пошкоджено залізничне полотно, рух переправою перекрили.

17 листопада президент України Володимир Зеленський розповів, що українські сили уразили Кримський міст, головну сухопутну артерію, якою країна-агресор Росія забезпечує окупаційне угруповання на півострові. Удар став відповіддю на російські атаки на українську інфраструктуру.

У Міноборони заявили, що після обвалу Кримського мосту переправа більше не працює як транспортна артерія країни-агресорки РФ. Автомобільний рух мостом перервано, а уламки конструкції перекрили фарватер Керченської протоки.

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