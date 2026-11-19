19:46

Трамп хоче домогтися припинення війни

Кушнер заявив, що президент США доручив йому та Стіву Віткоффу передати під час контактів із Сі Цзіньпіном і Путіним своє прагнення до миру та заохотити їх до прямих переговорів.

Досягти миру буде надзвичайно складно. Кушнер визнав, що тривала війна, людські втрати та взаємна ворожнеча суттєво ускладнюють примирення України та Росії. Водночас він вважає, що сторони вже зробили важливі кроки вперед.

За його словами, мета переговорів - суверенна та процвітаюча Україна. Кушнер наголосив, що завершення війни має привести до створення сильної України, яка матиме перспективи економічного розвитку та інтеграції до Європейського Союзу.