Лідери країн коаліції охочих провели засідання, під час якого обговорили подальшу підтримку України, гарантії безпеки та кроки для досягнення справедливого миру. За підсумками відбувається спільна заява лідерів, яку транслює Офіс президента України. Главред стежить за головними новинами та публікує найважливіші заяви учасників зустрічі.
Пресконференція завершилась
На останок, відповідаючи на питання журналістів, Зеленський зазначив, що Росія вже програла цю війну і спроба роз'єднати Європу провалилась. Президент України подякував лідерам за цю зустріч.
Кушнер вважає, що Трамп повернувся з Китаю з переконанням, що мир є досяжним
Спецпосланець США зауважив, що Європа дуже згуртована і дуже рішуче підтримує Україну.
"Ми передали це президенту Трампу, коли розмовляли з ним після зустрічі. Ми також передамо це росіянам. Я думаю, що ми досягли прогресу у визначенні того, яким може бути успішний і сильний Україна, сподіваюся, після цієї війни", - заявив віе
Росія погодилася на концепцію гарантій безпеки для України за аналогією зі статтею 5 НАТО, - Кушнер
"З погляду Америки надання гарантій безпеки за зразком П’ятої статті - це справді дуже серйозний крок. І я думаю, що президент Трамп готовий це розглядати. Але, вочевидь, це має відповідати інтересам Америки, і… ми маємо переконатися, що це стане частиною ширшого безпекового пакета", - сказав він.
НАТО має стати ключовою опорою майбутньої системи безпеки
За словами Кушнера, Альянс відіграватиме центральну роль у забезпеченні миру, кризовому менеджменті, прозорості комунікацій та деескалації.
Трамп готовий присвятити переговорам стільки часу, скільки буде потрібно. Спецпредставник США наголосив, що американський президент налаштований працювати над припиненням війни у повній координації з європейськими партнерами.
Тисячі військовополонених можуть повернутися додому найближчими тижнями
Кушнер назвав це важливим гуманітарним проривом і жестом доброї волі.
США працюють над гарантіями безпеки для України
Спецпредставник США заявив про необхідність забезпечити їхнє затвердження в Конгресі США. За його словами, це питання опрацьовується разом із партнерами з коаліції охочих.
Трамп хоче домогтися припинення війни
Кушнер заявив, що президент США доручив йому та Стіву Віткоффу передати під час контактів із Сі Цзіньпіном і Путіним своє прагнення до миру та заохотити їх до прямих переговорів.
Досягти миру буде надзвичайно складно. Кушнер визнав, що тривала війна, людські втрати та взаємна ворожнеча суттєво ускладнюють примирення України та Росії. Водночас він вважає, що сторони вже зробили важливі кроки вперед.
За його словами, мета переговорів - суверенна та процвітаюча Україна. Кушнер наголосив, що завершення війни має привести до створення сильної України, яка матиме перспективи економічного розвитку та інтеграції до Європейського Союзу.
Путін погодився на участь європейців у багатосторонніх перемовинах щодо миру в Україні, - Кушнер
"Росія погодилася працювати в багатосторонньому форматі з європейцями. І частково ми пояснили росіянам, що ми справді віримо, що Росія, участь Європи за столом переговорів буде ключовою для завершення цієї війни", - заявив сперспредставник США.
Росія не повинна диктувати нереалістичні вимоги щодо безпеки
Бернем заявив, що агресор не може визначати умови європейської безпеки. Європа готова до серйозного обговорення цих питань стільки, скільки буде потрібно.
Він закликав партнерів активніше протистояти російській агресії, особливо напередодні зими, коли російські удари загрожують українській енергетиці, логістиці та цивільному населенню.
Бернем заявив про намір передати Україні 1000 далекобійних дронів, розроблених у співпраці з Норвегією, а також штурмові човни.
Він додав, що Москва втрачає людей і позиції, а захоплена українська територія становить лише невелику частину країни.
Ця зима буде дуже важкою для України, але "Коаліція охочих" стоятиме на боці України і підтримуватиме її стільки, скільки буде потрібно, - прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем
Участь американських представників наближає перспективу реальних переговорів. Бернем подякував Джареду Кушнеру та Стіву Віткоффу за участь у зустрічі й назвав це важливим кроком до початку предметного діалогу.
Він також вказав, що Європа стала краще підготовленою до мирних переговорів. За словами Бернема, європейські країни мають чітку, послідовну та об'єднану позицію щодо переговорного процесу.
Рішення щодо територій може ухвалювати лише президент Зеленський, сказав Макрон
Макрон підкреслив, що Зеленський є єдиним, хто має право приймати легітимні рішення від імені України.
Найближчі тижні будуть критичними для України та Європи. Макрон назвав зустріч коаліції охочих у Берліні своєчасною і важливою
Росія висуває максималістські вимоги і не пропонує реальних мирних рішень. Попри це, Макрон вважає, що потрібно продовжувати роботу над можливістю переговорів. Коаліція охочих готова брати участь у забезпеченні безпеки України. Макрон нагадав про військову складову коаліції: 12 країн беруть активну участь у її роботі, а понад 2500 військових уже брали участь у багатонаціональних навчаннях. Макрон підтримує чотиристоронній формат переговорів: США, Європа, Україна та Росія. Він наголосив, що європейці мають бути безпосередньо залучені до мирного процесу.
Усі країни "Коаліції охочих" мають надати Україні необхідну допомогу
Макрон закликав партнерів передавати Києву все, що вони можуть надати для протидії російським атакам. Партнери надаватимуть Україні нові літаки та засоби протиповітряної оборони. Також найближчим часом відбудеться новий саміт щодо програми FREYA та протиракетної оборони. За словами Макрона, необхідно посилити протиповітряну оборону Києва. За словами Макрона, протягом найближчих тижнів партнери шукатимуть можливості для посилення захисту столиці та цивільного населення.
Україна повинна підійти до мирних переговорів із сильною позицією, - Макрон
Макрон назвав це головним пріоритетом і наголосив, що для цього необхідно продовжувати підтримку Києва. За його словами, Україна продовжує боротися і навіть просувається на фронті. Водночас Росія посилює атаки на цивільне населення, зокрема на Київ, та намагається знищити українську енергетичну інфраструктуру напередодні зими.
Європа має брати участь у всіх переговорах щодо завершення війни
За словами Зеленського, європейська сторона буде представлена п'ятьма країнами, а також ЄС і НАТО.
Готується чотиристороння зустріч за участю України, США, Європи та Росії
Зеленський заявив, що порядок денний переговорів потрібно погоджувати спільно, щоб не втрачати час.
Зеленський також наголосив на важливості американського впливу та тиску на Москву. Президент переконаний, що український військовий досвід, технології та спроможності посилять обидва союзи.
Україна прагне не допустити нової війни в Європі. Зеленський наголосив, що безпека України та європейська безпека нерозривно пов'язані.
Президент наголосив на важливості допомоги партнерів для захисту країни
Україні потрібні F-16 та інші бойові літаки. Вони мають допомогти збивати російські ударні дрони. Українські команди працюватимуть над цим питанням із партнерами. Зеленський також заявив, що Європа повинна посилювати власну систему безпеки. Він наголосив на необхідності розвитку спільних оборонних проєктів і відповідних безпекових спроможностей.
Україні потрібна подальша військова підтримка та гарантії безпеки
Президент наголосив на важливості допомоги партнерів для захисту країни. Україні потрібні F-16 та інші бойові літаки. Вони мають допомогти збивати російські ударні дрони. Українські команди працюватимуть над цим питанням із партнерами.
Росія відмовилася від усіх пропозицій припинення вогню, – Зеленський
Під час пресконференції в Берліні президент України зазначив, що Москва відхиляла мирні пропозиції впродовж останнього року. Йдеться про деескалацію в енергетиці, Чорному морі та інші формати припинення вогню.
"Росіяни весь цей рік відмовляються від усіх пропозицій деескалації. З ними про це говорили різні партнери, і на все Путін відмовляв. Деескалація щодо енергетики, деескалація в Чорному морі, інші формати припинення вогню, на все в Росії відповіли одне - відмовилися", - підкреслив президент.
Наступним слово взяв президент України Володимир Зеленський
Ставки для Європи зараз надзвичайно високі. Мерц наголосив, що давно Берлін не приймав настільки масштабного саміту
Мерц також повідомив, що Трамп і Путін обговорювали війну в Україні в Китаї. На цьому тлі європейські лідери в Берліні спільно формують власну позицію.
За його словами, Європа прагне справедливого і тривалого миру для України, а також більшої, а не меншої безпеки для Європи та світу.
У засіданні взяли участь майже 40 делегацій, заявив Мерц
Більшість із них були представлені на рівні глав держав та урядів.
Першим взяв слово Фрідріх Мерц
Канцлер ФРН Мерц допустив скасування санкцій проти РФ у міру прогресу на переговорах щодо врегулювання конфлікту в Україні.
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