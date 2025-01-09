'Терміни зсунулися': глава МЗС Британії сказав, коли Трамп може закінчити війну

Міністр закордонних справ Британії вважає малоймовірним досягнення мирної угоди 21 січня.

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Глава МЗС Британії назвав дату можливого закінчення війни в Україні / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru, facebook.com/DonaldTrump

Ключові тези Леммі:

Трамп поступово відмовляється він заяв про можливість завершення війни за день

Мирні переговори можуть розпочатися ближче до Великодня (20 квітня)

Наразі не видно готовності Путіна до переговорів

Мирний план Дональда Трампа може запрацювати через кілька тижнів після інавгурації. Переговорний процес між Росією та Україною може розпочатися ближче до Великодня. Про це заявив міністр закордонних справ Британії Девід Леммі, пише The Sun.

За його словами, обраний президент США Дональд Трамп поступово змінює свої попередні заяви про можливість завершення війни в Україні за день. Леммі нагадав, що під час передвиборчої кампанії Трамп стверджував, що може домовитися про мир протягом 24 годин, зв'язавшись із Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним.

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Проте, як зауважив глава МЗС, нещодавно Трамп зсунув ці очікування. Леммі стверджує, що тепер мова йде про більш реалістичний термін — Великдень 2025 року, який цього року відзначатиметься 20 квітня.

"Дональд Трамп ще не прийшов до влади. Я думаю, що, судячи з того, що я бачив протягом останніх кількох днів, є ознаки невеликого відкату від цього відчуття, що якимось чином угода буде досягнута 21 січня, я думаю, що тепер це малоймовірно. І ми чуємо, що насправді терміни дещо зсунулися... у бік Великодня", - сказав Леммі.

На його думку, мирний план Трампа може запрацювати через кілька тижнів після інавгурації, яка має відбутися 20 січня.

Міністр закордонних справ Британії також наголосив, що наразі він не бачить "жодних доказів" готовності російського президента Володимира Путіна до переговорів. Леммі також зауважив, що ера миру після Холодної війни завершилася, і сьогодні безпека Європи перебуває "на вістрі ножа".

"США намагатимуться залишити обидві сторони задоволеними угодою, яка заморозить конфлікт саме там, де він знаходиться зараз. Це дасть Росії землю, яку вона вкрала, але, у свою чергу, захистить кордон України, щоб запобігти будь-яким подальшим нападам у наступні роки", - зауважили у виданні.

Плани Трампа щодо завершення війни - що відомо

Нагадаємо, у вересні Дональд Трамп заявив, що якщо він виграє президентські вибори в США, то в перший день свого президентства зателефонує президенту України Володимиру Зеленському і лідеру РФ Володимиру Путіну. За його словами, мирна "угода буде укладена протягом 24 годин".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що хоча обраний президент США Дональд Трамп прагне завершити війну в Україні швидко, важливо зробити це таким чином, щоб уникнути її повторення. Він підкреслив, що Україна співпрацює з командою Трампа, а остаточні переговори відбудуться після його інавгурації.

Як повідомляв Главред, обраний президент США Дональд Трамп під час своєї першої пресконференції сказав, що війна в Україні може ще більше загостритися. Він також звинуватив адміністрацію президента Байдена в тому, що вона "провокує війну".

Команда обраного президента США Дональда Трампа планує знайти рішення для завершення війни між Росією та Україною протягом 100 днів після його інавгурації. Як заявив спеціальний представник Трампа Кіт Келлог, мета — зберегти суверенітет України та забезпечити справедливу угоду.

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