На валютний ринок наприкінці листопада тиснутимуть одразу п’ять чинників.

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Що буде з курсом валют 23-29 листопада / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Яким буде курс долара та євро 23–29 листопада

Що посилюватиме тиск на гривню наприкінці місяця

Чи варто поспішати з купівлею долара перед кінцем року

Протягом 23–29 листопада курс долара в Україні перебуватиме в межах 45,1–45,75 грн, а євро - 50–52 грн. Попри тиск на гривню, Національний банк матиме можливості для підтримання відносної стабільності валютного ринку. Про це розповів Главреду директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий.

Що тиснутиме на гривню наприкінці листопада

За словами банкіра, наразі можна виокремити п’ять основних чинників, які тиснуть на гривню.

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Перший - прискорення інфляції. У річному вимірі вона досягла 11%, а за січень-жовтень споживчі ціни зросли на 10,3%. Другий чинник - подорожчання пального, яке впливає на вартість виробництва, транспортування та реалізації товарів.

Третім фактором залишаються російські удари по енергетичних, логістичних, промислових і соціальних об’єктах. Четвертий - збільшення потреби в імпорті обладнання, енергоносіїв, комплектовання та інших товарів, необхідних для роботи економіки.

П’ятим чинником є підвищений попит на міжбанківському валютному ринку. За попередніми оцінками, протягом 23–29 листопада він може на 15–20% перевищувати пропозицію. Такий дисбаланс потребуватиме активних валютних інтервенцій Національного банку. Їхній можливий сукупний обсяг оцінюється в 1–1,5 млрд доларів за тиждень.

Чи зростатиме курс долара в Україні

Водночас наявність чинників тиску на гривню не означає, що курс долара рухатиметься виключно вгору. Як пояснив Лєсовий, завдяки політиці керованої гнучкості Національний банк може згладжувати надмірні коливання. Тому періоди активного зростання курсу можуть змінюватися стабілізацією або навіть зниженням вартості валюти.

Банкір також застеріг від надмірного реагування на гучні повідомлення про стрибки долара. Інформаційний ажіотаж може спонукати людей скуповувати валюту через страх подальшого подорожчання, хоча така стратегія не завжди виправдана.

"І саме тут виникає найбільший ризик. Адже готівковий долар, придбаний на початку місяця за 46,5-47 грн, зовсім не обов’язково вдасться вигідно продати наприкінці року. Після пікових спредів, що сягали 1-1,5 грн, наступного тижня ми побачимо їхнє "звуження". Відтак продавцям "в моменті" доведеться думати, що робити з поспіхом придбаною готівкою", - пояснює банкір.

Як Чорна п’ятниця вплине на курс долара

На поведінку готівкового валютного ринку можуть вплинути й сезонні чинники, зазначає Лєсовий. Зокрема, 27 листопада відбудеться Чорна п’ятниця, під час якої торговельні мережі пропонуватимуть численні знижки.

Частина українців може обмінювати валютні заощадження на гривню, щоб скористатися акційними пропозиціями. Це, своєю чергою, здатне збільшити пропозицію доларів на готівковому ринку.

"Відтак надмірний поспіх із придбанням валюти навряд чи можна вважати раціональною стратегією. Значно важливіше враховувати власні фінансові потреби, різницю між курсами купівлі та продажу й реальну ситуацію на ринку", - наголошує експерт.

Яким буде курс валют 23-29 листопада

За прогнозом банкіра, щоденні курсові зміни залишатимуться помірними. На міжбанківському ринку вони становитимуть 0,05-0,15 грн, у комерційних банках - 0,1-0,2 грн, а в обмінних пунктах - до 0,3 грн.

Різниця між курсами купівлі та продажу долара на міжбанку не перевищуватиме 0,15 грн, євро - 0,2 грн. У комерційних банках спред може становити до 0,5-0,6 грн за долар і 0,8-1 грн за євро. В обмінних пунктах - до 0,6-1 грн за долар і 1-1,3 грн за євро.

Середні тижневі курсові відхилення, за оцінкою Лєсового, становитимуть до 1-1,5% від початкового значення курсу на початку тижня.

Як змінювався курс євро в Україні / Інфографіка: Главред

Яким буде курс долара до кінця року

Віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління "Глобус банку" Сергій Мамедов говорив, що до кінця 2026 року різкого та тривалого знецінення гривні не прогнозується.

За його словами, наприкінці року на валютний ринок впливатимуть одразу кілька чинників. Зокрема, йдеться про підвищений попит на валюту з боку імпортерів пального, енергетичного обладнання та комплектувальних, сезонне збільшення бюджетних видатків, воєнні ризики й очікування населення.

Водночас ці чинники не обов’язково призведуть до неконтрольованого зростання курсу.

"За нашими оцінками, до кінця 2026 року основні курсові коливання долара на міжбанківському ринку відбуватимуться переважно в межах 45-46 грн. У готівковому сегменті ціна продажу валюти може бути дещо вищою через банківські та обмінні спреди", - підкреслив він.

Курс долара / Інфографіка: Главред

Курс валют - останні новини

Главред писав, що на четвер, 19 листопада, Національний банк України встановив новий офіційний курс валют. Одразу три валюти – долар, євро та злотий - стали значно дешевшими.

Раніше директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий говорив, що курс валют в Україні протягом 16-22 листопада залишатиметься відносно стабільним. Долар на міжбанківському та готівковому ринках може коштувати 45-45,7 грн, а євро - 50-52 грн.

Водночас виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин попередив, що курс долара в Україні може злетіти до 50-60 гривень, якщо західні партнери затримають фінансову допомогу.

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Про персону: Тарас Лєсовий Тарас Лєсовий - український банкір, начальник департаменту казначейства Глобус Банку. Часто ділиться прогнозами щодо курсу валют і змін ситуації на ринку.

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