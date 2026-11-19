Тим, хто планує вперше оформити допомогу на оплату комунальних послуг, потрібно встигнути звернутися до Пенсійного фонду до 30 листопада включно.

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Субсидія на опалювальний сезон 2026–2027 - до якого числа потрібно подати заяву / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

До якого числа подавати заяву на субсидію у 2026 році

Як оформити субсидію на опалення

Коли призначають житлову субсидію

Подати заяву на житлову субсидію, щоб отримувати виплати з початку опалювального сезону, українці можуть до 30 листопада 2026 року включно. Після цієї дати допомогу призначатимуть лише з місяця звернення. Водночас більшості нинішніх одержувачів субсидій повторно подавати документи не потрібно. Про порядок призначення виплат на опалювальний сезон 2026–2027 повідомило Головне управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області.

До якого числа оформити субсидію на опалення у 2026 році

Житлова субсидія призначається з місяця звернення до завершення опалювального сезону, який триватиме до квітня 2027 року. Для розрахунків встановлено два періоди: неопалювальний - з 1 травня до 30 вересня, опалювальний - з 1 жовтня до 30 квітня.

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Від дати звернення залежить, за який період домогосподарство зможе отримати державну допомогу. У Пенсійному фонді окремо наголосили на граничному терміні подання документів.

"У разі подання документів у період з 1 жовтня до 30 листопада (включно) субсидія призначається з початку опалювального періоду, за зверненнями починаючи з 1 грудня – з місяця, в якому відбулось звернення", - йдеться в повідомленні Пенсійного фонду України.

Кому потрібно повторно подавати заяву на субсидію

У жовтні 2026 року Пенсійний фонд проводить перерахунок житлових субсидій на новий опалювальний сезон. Для більшості домогосподарств процедура відбувається автоматично. Це стосується також тих, у кого в неопалювальний період розмір допомоги становив нуль гривень.

Водночас окремим категоріям громадян необхідно самостійно звернутися до територіального органу ПФУ. Йдеться насамперед про тих, хто раніше не отримував житлової субсидії та планує оформити її вперше.

Також повторне звернення потрібне домогосподарствам, у яких змінився склад зареєстрованих осіб. Подати документи можуть і громадяни, яким раніше відмовили через заборгованість за комунальні послуги, якщо вони вже погасили борг або уклали договір про його реструктуризацію.

Право на звернення зберігається і для тих, хто оскаржує питання заборгованості за ЖКП у судовому порядку.

Дивіться відео про те, як подати заяву на субсидію онлайн:

Які документи потрібні для оформлення житлової субсидії

Для призначення державної допомоги необхідно підготувати два основні документи - заяву та декларацію за встановленими формами. Залежно від обставин Пенсійний фонд може попросити додаткові підтвердження.

Зокрема, якщо людина орендує житло, їй може знадобитися договір найму. За наявності заборгованості, яку реструктуризували, потрібно надати копію відповідного договору.

В окремих випадках також можуть знадобитися документи, що підтверджують фактичне місце проживання, довідка внутрішньо переміщеної особи, рішення суду або письмове пояснення щодо доходів, інформація про які відсутня в податкових органах.

Окремий порядок передбачений для домогосподарств, які відключені від централізованого опалення та використовують побутові електроприлади для обігріву. У такому разі рішення про призначення субсидії ухвалюють на підставі акта обстеження матеріально-побутових умов.

У документі має бути зафіксовано факт відключення житла від централізованого теплопостачання та використання електроприладів для опалення. Акт складає посадова особа виконавчого органу за зверненням громадянина.

Як подати заяву на субсидію до Пенсійного фонду

Українці можуть самостійно обрати зручний спосіб подання документів. Для цього не обов'язково особисто відвідувати сервісний центр Пенсійного фонду.

Передбачено такі варіанти оформлення:

особисто у сервісному центрі Пенсійного фонду України;

поштою на адресу територіального органу ПФУ;

онлайн через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду;

через мобільний застосунок "Пенсійний фонд";

через уповноважених посадових осіб територіальних громад;

у центрах надання адміністративних послуг;

через портал "Дія".

Під час розрахунку субсидії на опалювальний сезон враховують доходи за перший і другий квартали поточного року. Для пенсіонерів беруть до уваги розмір нарахованої пенсії за серпень 2026 року.

Кому призначається житлова субсидія / Інфографіка: Главред

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