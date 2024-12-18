Байден не встигає надати Україні усю виділену військову допомогу: у ЗМІ розкрили деталі

За даними Пентагону, РФ сконцентрувала об’єднані сили з 50 тис. своїх та північнокорейських військових, щоб витіснити ЗСУ.

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Чи встигне США передати Україні всю допомогу / Коллаж: Главред, фото: Белый дом, Офис президента

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Коли Україна отримає всю допомогу від США

Трамп скептично ставиться до американської підтримки України

Адміністрація президента США Джо Байдена навряд чи витратить усі решту 5,6 млрд доларів, які Конгрес виділив на відправлення зброї та іншої військової допомоги Україні.

Адміністрація планує оголосити про додаткову допомогу Україні до кінця року. Американський чиновник на брифінгу повідомив, що було б важко поспішити з сумою, яка залишилася для поля бою, до початку роботи адміністрації Дональда Трампа у січні, повідомляє The New York Times із посиланням на високопосадовця з Міністерства оборони.

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На тому ж брифінгу військовий високопосадовець заявив, що українські війська знищили або поранили "кілька сотень" бійців КНДР, яких відправили допомагати Росії у війні проти України. За даними Пентагону, РФ сконцентрувала об’єднані сили з 50 тис. своїх та північнокорейських військових, щоб витіснити ЗСУ з Курської області.

Посадовець зазначив, що північнокорейські бійці не були загартовані у боях і що Україна завдала ударів по їхніх пунктах управління і по позиціях піхоти. Також речник Пентагону генерал-майор Патрік Райдер раніше цього тижня заявив, що Міноборони помітило "вказівки" на те, що відправлені до Росії війська КНДР зазнали перших втрат.

Перший чиновник заявив 17 грудня, що адміністрація Байдена використає частину з 5,6 млрд дол., які залишаються в повноваженнях президента. Це дозволяє адміністрації передати запаси Пентагону до України замість того, щоб чекати місяці чи роки.

"Ми продовжуватимемо надавати пакети до кінця роботи цієї адміністрації. Але 5,6 мільярда доларів - це значна сума повноважень, тому я, безперечно, припускаю, що залишаться повноваження, які будуть передані й доступні наступній адміністрації", - сказав чиновник.

Які витрати НАТО на оборону / Інфографіка: Главред

Перший чиновник також заявив, що адміністрація Байдена, ймовірно, використає усі 1,2 млрд. дол., які залишилися в Ініціативі сприяння безпеці України, що дозволяє Києву купувати товари безпосередньо в оборонної промисловості.

"Чи використовує адміністрація Трампа ці гроші для допомоги Україні - велике питання. Обраний президент Дональд Дж. Трамп глибоко скептично ставився до американської підтримки України та пообіцяв швидко припинити війну. Він не сказав, як він міг би це зробити, але обраний віцепрезидент Джей Ді Венс окреслив план, який дозволить Росії зберегти українську територію, яку вона захопила. Оскільки його армія втрачає позиції на сході України, Київ неодноразово намагався заручитися підтримкою пана Трампа для надання додаткової допомоги", - резюмується у статті.

Військова допомога США - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що США оголосили новий пакет військової допомоги Україні. Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Сполучені Штати Америки нададуть Україні нову зброю в рамках чергового пакета військової допомоги. Пакет оцінюють у 500 млн доларів США.

У США затвердили оборонний бюджет на 2025 рік. Також цього року у документі не закладають кошти на Ініціативу з безпекової підтримки України "Ukraine Security Assistance Initiative", оскільки фінансування на неї на 2025 рік заклали ще у минулорічний закон в розмірі 300 мільйонів доларів.

США виділили Україні $20 мільярдів, причому кредит буде погашено за рахунок доходів від заморожених російських активів. У США наголосили, що потрібно рішуче посилювати санкції, щоб допомогти державі захистити свій суверенітет і домогтися справедливого миру.

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