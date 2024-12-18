Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Байден не встигає надати Україні усю виділену військову допомогу: у ЗМІ розкрили деталі

Юлія Закрепа
18 грудня 2024, 11:04
218
За даними Пентагону, РФ сконцентрувала об’єднані сили з 50 тис. своїх та північнокорейських військових, щоб витіснити ЗСУ.
Байден не встигає надати Україні усю виділену військову допомогу: у ЗМІ розкрили деталі
Чи встигне США передати Україні всю допомогу / Коллаж: Главред, фото: Белый дом, Офис президента

Коротко про головне:

  • Коли Україна отримає всю допомогу від США
  • Трамп скептично ставиться до американської підтримки України

Адміністрація президента США Джо Байдена навряд чи витратить усі решту 5,6 млрд доларів, які Конгрес виділив на відправлення зброї та іншої військової допомоги Україні.

Адміністрація планує оголосити про додаткову допомогу Україні до кінця року. Американський чиновник на брифінгу повідомив, що було б важко поспішити з сумою, яка залишилася для поля бою, до початку роботи адміністрації Дональда Трампа у січні, повідомляє The New York Times із посиланням на високопосадовця з Міністерства оборони.

відео дня

На тому ж брифінгу військовий високопосадовець заявив, що українські війська знищили або поранили "кілька сотень" бійців КНДР, яких відправили допомагати Росії у війні проти України. За даними Пентагону, РФ сконцентрувала об’єднані сили з 50 тис. своїх та північнокорейських військових, щоб витіснити ЗСУ з Курської області.

Посадовець зазначив, що північнокорейські бійці не були загартовані у боях і що Україна завдала ударів по їхніх пунктах управління і по позиціях піхоти. Також речник Пентагону генерал-майор Патрік Райдер раніше цього тижня заявив, що Міноборони помітило "вказівки" на те, що відправлені до Росії війська КНДР зазнали перших втрат.

Перший чиновник заявив 17 грудня, що адміністрація Байдена використає частину з 5,6 млрд дол., які залишаються в повноваженнях президента. Це дозволяє адміністрації передати запаси Пентагону до України замість того, щоб чекати місяці чи роки.

"Ми продовжуватимемо надавати пакети до кінця роботи цієї адміністрації. Але 5,6 мільярда доларів - це значна сума повноважень, тому я, безперечно, припускаю, що залишаться повноваження, які будуть передані й доступні наступній адміністрації", - сказав чиновник.

Байден не встигає надати Україні усю виділену військову допомогу: у ЗМІ розкрили деталі
Які витрати НАТО на оборону / Інфографіка: Главред

Перший чиновник також заявив, що адміністрація Байдена, ймовірно, використає усі 1,2 млрд. дол., які залишилися в Ініціативі сприяння безпеці України, що дозволяє Києву купувати товари безпосередньо в оборонної промисловості.

"Чи використовує адміністрація Трампа ці гроші для допомоги Україні - велике питання. Обраний президент Дональд Дж. Трамп глибоко скептично ставився до американської підтримки України та пообіцяв швидко припинити війну. Він не сказав, як він міг би це зробити, але обраний віцепрезидент Джей Ді Венс окреслив план, який дозволить Росії зберегти українську територію, яку вона захопила. Оскільки його армія втрачає позиції на сході України, Київ неодноразово намагався заручитися підтримкою пана Трампа для надання додаткової допомоги", - резюмується у статті.

Військова допомога США - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що США оголосили новий пакет військової допомоги Україні. Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Сполучені Штати Америки нададуть Україні нову зброю в рамках чергового пакета військової допомоги. Пакет оцінюють у 500 млн доларів США.

У США затвердили оборонний бюджет на 2025 рік. Також цього року у документі не закладають кошти на Ініціативу з безпекової підтримки України "Ukraine Security Assistance Initiative", оскільки фінансування на неї на 2025 рік заклали ще у минулорічний закон в розмірі 300 мільйонів доларів.

США виділили Україні $20 мільярдів, причому кредит буде погашено за рахунок доходів від заморожених російських активів. У США наголосили, що потрібно рішуче посилювати санкції, щоб допомогти державі захистити свій суверенітет і домогтися справедливого миру.

Більше цікавих новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини США ЗСУ військова допомога новини України
Реклама
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Це не чесно": Зеленський зробив заяву про зниження мобілізаційного віку

"Це не чесно": Зеленський зробив заяву про зниження мобілізаційного віку

17:43Україна
"У РФ все почне руйнуватися": Сотник назвав рік, коли Путін зупинить війну

"У РФ все почне руйнуватися": Сотник назвав рік, коли Путін зупинить війну

16:36Україна
Трамп несподівано змінив зачіску: чому американці схвильовані

Трамп несподівано змінив зачіску: чому американці схвильовані

16:03Stars
Реклама

Популярне

Більше
В Україну суне похолодання: які регіони засипатиме снігом

В Україну суне похолодання: які регіони засипатиме снігом

Гороскоп на завтра 19 грудня: Овнам - шанс всього життя, Близнюкам - щасливий день

Гороскоп на завтра 19 грудня: Овнам - шанс всього життя, Близнюкам - щасливий день

Як прибрати суперклей зі шкіри рук: спосіб, який швидко допоможе

Як прибрати суперклей зі шкіри рук: спосіб, який швидко допоможе

Мирні переговори з РФ: Захарова озвучила нову "хотілку" Кремля

Мирні переговори з РФ: Захарова озвучила нову "хотілку" Кремля

Овочі більше не потрібно варити: блогер поділилася новим рецептом салату "Шуба"

Овочі більше не потрібно варити: блогер поділилася новим рецептом салату "Шуба"

Останні новини

17:43

"Це не чесно": Зеленський зробив заяву про зниження мобілізаційного віку

17:35

Долар побив історичний рекорд: скільки коштує валюта

17:02

Навіщо кидати фольгу в бачок унітазу: відповідь багатьох здивуєВідео

16:58

Сотник - про можливе завершення війни в Україні: "Я не вірю"

16:57

Чому Україна повинна вдарити по Москві: експерт розкрив стратегічний план

Путінський режим приречений і довго не протягне, рахунок іде на рік, може, декілька – ЕйдманПутінський режим приречений і довго не протягне, рахунок іде на рік, може, декілька – Ейдман
16:50

Колишня Кличко показала височенного сина-красеня

16:49

Не розрядиться та не зламається: як заряджати повербанк швидко і правильно

16:36

"У РФ все почне руйнуватися": Сотник назвав рік, коли Путін зупинить війнуВідео

16:19

Холодні чи теплі: яка ідеальна температура яєць у випічці - секрет кондитерів

Реклама
16:03

Трамп несподівано змінив зачіску: чому американці схвильованіВідео

16:02

Чи можна доливати воду в холодець: які секрети ідеальної страви - все просто

15:55

Помер популярний український бандурист: грав у Ялті

15:40

"Критичні руйнування": у Кураховому та Часовому Яру знищено позиції ЗСУ

15:37

Рахунок йде на сотні: у ЦПД озвучили втрати військових КНДР у боях на Курщині

15:10

У районі Великої Новосілки окупанти намагаються взяти у кільце бійців ЗСУ - Згурець

15:04

Як прибрати суперклей з рук сіллю: простий і дуже хороший спосіб

15:03

Що найкраще допомагає від похмілля: корисні поради, як п’яніти повільніше

14:58

Справжній фаворит: найшвидший салат на Новий рік 2025Відео

14:57

У Росії все почне руйнуватися в січні-березні 2025-го, і цей вал буде неможливо зупинити – СотникВідео

14:50

Віталій Барвіненко презентував монографію присвячену реформуванню місцевого самоврядування в Україні

Реклама
14:48

Стрімко зросла: Сирський розповів про кількість військових РФ в Україні

14:14

Яка різниця між чорними і зеленими оливками: відповідь здивує багатьох

14:07

"Ми вдячні дівчатам": Гетманцев назвав суму, задекларовану моделями Onlyfans

13:59

Новорічна ніч на ТЕТ: 31 грудня телеканал покаже спеціальний випуск шоу "Я люблю Україну"

13:57

Україна матиме серйозні наслідки: Лубінець зробив заяву щодо мобілізації 18-річних

13:42

Дочку путініста Філіпа Кіркорова жорстко зацькували - причина

13:40

Скоро почнуться міські бої: боєць ЗСУ розповів про важку ситуацію під Покровськом

13:25

Вводять водіїв в оману: для чого потрібні чорні смуги на дзеркалах авто

13:06

"Найбільш успішна і зухвала ліквідація цієї війни": експерт - про підрив СБУ генерала Кірілова

12:55

Ризик ядерної війни: Зеленський зізнався, чи лякають його погрози Путіна

12:52

Понад 200 поранених: СБУ перехопила розмови росіян про великі втрати КНДР

12:46

Мирні переговори з РФ: Захарова озвучила нову "хотілку" Кремля

12:43

"Виступила ініціатором": співачка Камалія розповіла про особисте життя після розлучення

12:38

Ціни піднялись на 15-20%: в Україні дорожчають популярні фрукти

12:35

Багато шансів розсваритися зі знайомими: чому шкарпетки краще не дарувати

12:20

Як утеплити на зиму пластикове вікно: давно забутий, але робочий спосіб

11:57

Китайський гороскоп на завтра 19 грудня: Драконам - вина, Мавпам - труднощі

11:51

Немає сил, щоб повернути території: Зеленський зробив заяву про переговори з РФ

11:46

РФ змінила командування на Донеччині: штурми окупантів стали жорстокішими

11:42

У Києві перекрито урядовий квартал: СБУ проводить заходи з безпеки

Реклама
11:38

Наймодніші кольори на зиму 2024-2025: названо Топ-5

11:22

Всі незгоди позаду: які знаки зодіаку отримають свій шанс у 2025 році

11:04

Байден не встигає надати Україні усю виділену військову допомогу: у ЗМІ розкрили деталі

11:00

Блекаутів в Україні більше не буде: нардеп зробив важливу заяву

10:54

Спецпредставник Трампа щодо України готовий відвідати РФ, якщо його запросять - ЗМІ

10:42

Як видалити старі плями з кухонних рушників: спосіб, про який знають одиниціВідео

10:34

Безпечно та ефективно: як відкрити банку без консервного ножа - лайфхак

10:32

"Упав, розбив голову": онкохворому путіністу Буйнову стає гірше

10:23

Порошенко активно збагачується на купівлі-продажу цінних паперів, які купує за донати українців на ЗСУ - медіа

10:10

Підрив генерала Кирилова: в РФ заявили про затримання підозрюваного - деталіВідео

Новий рік 2025
Які кольори не варто вдягати на Новий рік 2025У яких кольорах одягу зустрічати 2025 рікКому пощастить у 2025 роціЧому ми п'ємо шампанське на Новий рік
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Різдво 2024
Що має бути на столі на Різдво 25 грудняЯк сказати українською "Сочєльнік"Що символізують 12 страв українського РіздваКоли колядують, щедрують і посівають в Україні
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Війна з Росією
Росія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривог
Цікаве
Спорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Рецепти на Новий рік
Райська страва на Новий рік 2025 - швидко і смачно"Олів'є" і поруч не стояло: новий рецепт шикарного салату "Віночок"Бомбічна картоплія на Новий рікШикарний рецепт м'яса на новорічний стіл
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти