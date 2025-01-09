Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

РФ фактично зайняла Курахове: росіяни готують наступ на трьох важливих напрямках

Юлія Закрепа
9 січня 2025, 13:25оновлено 9 січня, 14:04
122
На схід від Мирнограду росіяни намагаються перерізати трасу Покровськ-Костянтинівка.
РФ фактично зайняла Курахове: росіяни готують наступ на трьох важливих напрямках
Яка ситуація на фронті / колаж: Главред, фото: УНІАН

Ключові тези Жмайла:

  • Росіяни хочуть перерізати трасу Покровськ-Костянтинівка - яка загроза
  • Існує ризик оточення повного Покровського напрямку
  • Під загрозою продовжують бути Торецьк і Часів Яр

Співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло розповів, що росіяни планують огинати Покровськ із західної частини.

"Щодо ситуації на Донецькому напрямку, на жаль, мусимо констатувати, що ворог фактично зайняв місто Курахове. Там тривають ще важкі бої. В більшості, на жаль, росіяни мають просування на ТЕС. Намагаються повністю окупувати населений пункт Старі Терни. Фактично на Покровському напрямку, який для росіян на Донеччині є основним, вони планують огинати місто Покровськ безпосередньо із західної його частини. Прориваються до однієї із автошляхів, тому що Покровськ - це все-таки місто, яке має дев'ять основних транспортних артерій, по яких здійснюється забезпечення логістики наших Сил оборони", - розповів він в ефірі телеканалу "Еспресо".

відео дня

Дмитро Жмайло також повідомив, що на схід від Мирнограду росіяни намагаються перерізати трасу Покровськ-Костянтинівка.

"Поки що, на щастя, їм не вдається так стрімко просуватися, як це, наприклад, було у листопаді, коли вони фактично за добу могли опанувати до 30 квадратних кілометрів української землі. Ворог так само видихається, враховуючи ті величезні втрати, які він несе. Крім того, росіяни намагаються східніше від Мирнограда перерізати важливу трасу Покровськ-Костянтинівка. Пару днів тому вони, на жаль, змогли окупувати населений пункт Воздвиженка. І фактично, можна навіть сказати, що акцент на наступальних діях безпосередньо на Покровському напрямку перемістився саме туди", - сказав експерт.

РФ фактично зайняла Курахове: росіяни готують наступ на трьох важливих напрямках
Що відомо про Покровськ / Інфографіка: Главред

За його словами у росіян є ще три важливі точки, де вони намагаються досягти успіху, окрім Покровського напрямку.

"Це, по-перше, якщо порухатися на південь, Велика Новосілка. І вже є інформація, що ворог враховуючи ті частини, які штурмували місто Курахове, перекидає саме на цей напрямок. Їхнє завдання, звісно ж, оточити цей населений пункт з півночі. Вони намагаються продовжувати свої штурмові дії в південно-західній частині міста. Ну і відповідно, дуже багато наших аналітиків вказують на те, що існує ризик оточення повного, але поки що ситуація виглядає так, що як би там не було, Сили оборони, матимуть змогу виходу із цього важливого вузла оборони. Тому що це головне завдання росіян, як і з Вугледаром, - зрізати ось власне цей Времівський виступ", - зазначив Дмитро Жмайло.

РФ фактично зайняла Курахове: росіяни готують наступ на трьох важливих напрямках
Що відомо про Вугледар / Інфографіка: Главред

Військовий експерт зауважив, що ще двома точками напруги продовжують бути Торецьк і Часів Яр, але там, за його словами, велика концентрація Сил оборони України.

"Інші дві точки напруги - це Торецьк і Часів Яр. Ці міста фактично повністю зруйновані. Там залишаються одні руїни. На жаль, у Торецьку і в Часовому Яру ворог має просування, але чому ми так тримаємося за ці міста, тому що, якщо на Покровсько-Курахівському напрямку вибудовування нашої оборони по вузлах оборони має досить свої суттєві недоліки. І це не дивно, тому що у нас набагато менше людей, набагато менше піхотних підрозділів. І тому росіяни, як таргани, знаходять шпарини, намагаються туди просочуватися. То у Торецьку Часовому Яру, ось ці вузли, відбувається величезна концентрація наших військ і ще більше велика концентрація військ ворожих. І тому вони просто-напросто рівняють місто КАБами, вони не штурмують наші позиції, а намагаються їх знищити додатково і вогнем артилерії, і FPV-дронами. Ну і відповідно втрати ворога на такій вузькій ділянці набагато більші", - сказав він.

РФ фактично зайняла Курахове: росіяни готують наступ на трьох важливих напрямках
Що відомо про Торецьк / Інфографіка: Главред

Дмитро Жмайло наголосив, що оборона Часового Яру є стратегічно важливою.

"Ми тримаємося тому, зокрема, і в Часовому Яру є вже легендарна Королівська 24-та бригада, щоб не допустити оцього розсипання тарганів, якщо вони опанують ці населені пункти. Причому Часів Яр більш важливий, тому що це є стратегічна висота і росіяни планують, якщо не дай Боже, це місто впаде, далі рухатися по кряжу висот, щоб досягати більш прицільним вогнем артилерії великої агломерації міст Костянтинівка, Слов'янськ, Краматорськ і інші міста", - додав він.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що військовий Андрій Крамаров назвав проблеми ЗСУ на Донбасі. Україна тримала стратегічні позиції в Донецькому регіоні впродовж 10 років, однак через перевагу ворога в чисельності та озброєнні ситуація в області стала критичною.

Стало відомо, що російські окупанти розстріляли бійців ЗСУ біля Времівки. Донецька обласна прокуратура встановила ймовірні російські підрозділи, які розстріляли двох українських військовополонених біля Времівки в Донецькій області 3 січня. Розстріл біля Времівки став першим подібним злочином, який зафіксований у 2025 році.

Аналітик повідомив, що ЗСУ здійснили ривок на Курщині. У Мережі опублікували карту із просуванням ЗСУ вглиб Курщини, згідно з якою українським військовим за один день найімовірніше вдалося штурмувати противника на відстань у 2,7 кілометра.

Більше цікавих новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії війна в Україні ЗСУ новини України
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Без шансів для РФ: що примусить Путіна підписати мир - Зеленський розкрив рецепт

Без шансів для РФ: що примусить Путіна підписати мир - Зеленський розкрив рецепт

15:05Україна
На "Рамштайні" узгодили план підтримки України до 2027 року: подробиці

На "Рамштайні" узгодили план підтримки України до 2027 року: подробиці

15:00Україна
Переговори Києва та Москви "на носі": яким буде сценарій і коли старт - CNN

Переговори Києва та Москви "на носі": яким буде сценарій і коли старт - CNN

14:41Україна
Реклама

Популярне

Більше
Дружина-втікачка Ігоря Ніколаєва спробувала сховати свій живіт на пляжі в Дубаї

Дружина-втікачка Ігоря Ніколаєва спробувала сховати свій живіт на пляжі в Дубаї

Чим відрізняються 2 дівчини: лише геній знайде відповідь за 25 секунд

Чим відрізняються 2 дівчини: лише геній знайде відповідь за 25 секунд

Карта Deep State онлайн за 9 січня що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 9 січня що відбувається на фронті (оновлюється)

Гороскоп на завтра 10 січня: Терезам - дивовижний сюрприз, Левам - прибуток

Гороскоп на завтра 10 січня: Терезам - дивовижний сюрприз, Левам - прибуток

Зірвуть джекпот удачі в перші шість місяців 2025: названо ТОП-3 знаків зодіаку

Зірвуть джекпот удачі в перші шість місяців 2025: названо ТОП-3 знаків зодіаку

Останні новини

15:05

Без шансів для РФ: що примусить Путіна підписати мир - Зеленський розкрив рецепт

15:00

На "Рамштайні" узгодили план підтримки України до 2027 року: подробиці

14:52

Судді ВАКС, члени ВРП та ВККС із зарплатами в сотні тисяч гривень вимагають пільгових кредитів на житло – експерт

14:51

Порошенко не має вчити ЗСУ як воювати, оскільки він сам знищував обороноздатність України - військовий

14:51

16 років шлюбу: розвалилася одна з найбільш стабільних голлівудських пар

Бойові дії почнуться у ще одній області – Дніпропетровській, у 2025-у війна не закінчиться – ГетьманБойові дії почнуться у ще одній області – Дніпропетровській, у 2025-у війна не закінчиться – Гетьман
14:41

Переговори Києва та Москви "на носі": яким буде сценарій і коли старт - CNN

14:25

Буде, як нова: чим і як найкраще мити акрилову ванну

14:23

"У 2025-му війна буде без пауз": перемир’я може зіграти на користь РФ – ГетьманВідео

14:18

Альтернатива вступу до НАТО: що Україні можуть запропонувати в Альянсі – думка

Реклама
14:10

Популярна блогерка померла від безглуздої причини під час вечері: що сталосяВідео

14:07

Що не можна надсилати Новою поштою: правила 2025 року

14:07

Атака на нафтобазу в Енгельсі: відомо про знищення специфічного пального РФ

14:02

"Уже зв'язалася з банком": Сєдокова хоче поцупити гроші покійного чоловіка

13:47

США оголосили про пакет допомоги на $500 млн для України: подробиці

13:39

Чоловік голлівудської українки Міли Куніс показав рідкісне фото їхнього сина

13:36

Завершення війни у 2025 році: головні заяви Зеленського на засіданні Рамштайн

13:26

Чоловік орендував квартиру для розведення курей: що сталося з житлом

13:25

РФ фактично зайняла Курахове: росіяни готують наступ на трьох важливих напрямках

13:20

Понад 500 тис. осіб подали в розшук: ВР схвалила знижку у 50% штрафу для ухилянтів

13:13

Загроза швидкого просування РФ на Дніпропетровщині: з'явився тривожний прогноз

Реклама
12:53

Як відбілити білі шкарпетки: геніально простий спосіб

12:34

Чи планують підвищувати тариф на світло для українців: відповідь Міненерго

12:28

ЗСУ "поклали" роту солдат на Курщині: техніка РФ на мільйони доларів у вогні

12:26

Китайський гороскоп на завтра 10 січня: Козлам - нещасний випадок, Півням - страх

12:18

Потужний удар ГУР: на півдні підірвано укріплену гарматну позицію росіянВідео

12:10

Рада прийняла законопроєкт про базову військову підготовку: чи буде мобілізація жінок

12:00

Завершення війни відкладається, Трамп змусить Київ і Москву домовитися - Куса

11:54

Ризик для трьох міст: куди рушать окупанти в разі захоплення ПокровськаВідео

11:44

Як врятувати драцену у домашніх умовах: дієві поради

11:38

Просунулися на 40 км за рік: майор сказав, чи зайдуть росіяни на ДніпропетровщинуВідео

11:37

Хореограф Тетяна Денисова понівечила себе: який вигляд має зрадниця

11:34

Ціна на деякі продукти різко "підскочить": українцям сказали, що здорожчає

11:21

Кінець війни до 30 квітня: чи вдасться Трампу такий сценарій - експерт

11:03

Чому саме червоний, жовтий і зелений: що означають три кольори світлофора

10:53

"Розриває серце": голлівудські зірки показали свої будинки після пожеж

10:51

В Україну прийшла весна у січні: як довго триватиме потепління

10:51

Частину заброньованих українців можуть мобілізувати після 28 лютого: деталі

10:18

Постачання газу РФ до Словаччини: Фіцо похвалився домовленістю з Путіним

10:11

"Росія не має всіх переваг в Україні, як здається": Остін зробив гучну заяву

10:05

Карта Deep State онлайн за 9 січня що відбувається на фронті (оновлюється)

Реклама
09:44

Чому не працюють санкції проти російської нафтиПогляд

09:39

Новий небезпечний плацдарм: окупантам дали "фас" перейти Оскіл - чи є шанси

09:39

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 9 січня (оновлюється)

09:33

5 знаків зодіаку, відомих своєю чесністю

09:32

Покровськ без світла, води і газу, обстріли посилилися: що відбувається в місті

09:22

Більшість помиляється: як правильно загортати картоплю у фольгу для запікання

08:36

400 окупантів злягло в одному бою: армії КНДР і РФ б'ють рекорди на Курщині

08:26

"Довелося повертатися в Україну": дружину Решетника з дітьми не пустили до Польщі

08:20

Не вмію ридати: Симоньян згадала Бога і закликає молитися за вмираючого чоловіка

07:55

Армія РФ просунулася біля 9 населених пунктів на Донбасі - DeepState

Новий рік 2025
Чому ми п'ємо шампанське на Новий рікЯкі кольори не варто вдягати на Новий рік 2025У яких кольорах одягу зустрічати 2025 рікКому пощастить у 2025 році
Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Різдво 2024
Що має бути на столі на Різдво 25 грудняЩо символізують 12 страв українського РіздваКоли колядують, щедрують і посівають в УкраїніЯк сказати українською "Сочєльнік"
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Війна з Росією
КримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в Росії
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти на Новий рік
Райська страва на Новий рік 2025 - швидко і смачно"Олів'є" і поруч не стояло: новий рецепт шикарного салату "Віночок"Бомбічна картоплія на Новий рікШикарний рецепт м'яса на новорічний стіл
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти