Глава французької дипломатії відреагував на повідомлення про таємну місію Volia та згадав Марін Ле Пен, яка не їздить до Києва.

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Франція пояснила, де в Україні перебувають її військові / Колаж: Главред, фото: Facebook/UkraineMFA, president.gov.ua

Головне із заяви:

Барро визнав наявність військового персоналу в посольстві в Києві

Міністр відкинув звинувачення у приховуванні місії від парламенту

Підготовка ЗСУ в основному відбувається в Польщі

Франція визнала, що в Україні перебувають її дипломати та військовий персонал - вони працюють у посольстві в Києві. Так Париж відповів на повідомлення про неоголошену місію Volia, в рамках якої французькі військові нібито вже кілька місяців перебувають в Україні.

Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро в X, опублікувавши 19 листопада уривок свого інтерв’ю радіостанції RTL.

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Міністр наголосив, що французький персонал у Києві, як і мешканці української столиці, майже щоночі прокидається від ракетних ударів країни-агресора РФ.

"У нас є в Києві, у нашому посольстві, дипломати та військовий персонал, які перебувають там, щоб забезпечувати наші відносини з Україною, яких майже щоночі будять ракети [голови Кремля Володимира] Путіна. Цю присутність Франції в Україні ми визнаємо. Нам нема чого приховувати", - сказав Барро.

Чи приховували присутність військових від парламенту?

Барро не погодився з тим, що Париж приховував присутність французьких військових від депутатів. За його словами, підготовка українських військовослужбовців, зокрема десятків тисяч бійців у Польщі, неодноразово обговорювалася.

Міністр також зазначив, що парламентарії, які приїжджають до Києва, знають про французьку присутність. У цьому контексті він згадав лідерку ультраправої партії "Національне об’єднання" Марін Ле Пен, яка Україну не відвідує.

Крім того, Барро підкреслив, що Франція підтримує український народ, який бореться за свою свободу та безпеку.

Що відомо про місію Volia?

16 листопада RFI з посиланням на джерела повідомило, що французькі військові, можливо, вже кілька місяців перебувають в Україні в рамках неоголошеної місії Volia. За даними видання, вони навчають українських військових, а також обслуговують і ремонтують передане Францією озброєння.

У бойових діях, за даними джерел, вони не беруть участі. При цьому, за інформацією RFI, уряд не повідомив парламент про діяльність місії, хоча конституція Франції вимагає інформувати депутатів про відправку військових за кордон та цілі операції протягом трьох днів після її початку.

17 листопада Барро, як повідомляє Euronews, заперечив пряму участь Франції у війні. За його словами, йдеться про навчання та обслуговування техніки, а більша частина підготовки відбувається в Польщі, далеко від лінії фронту.

Чи могла Франція відправити військових до України без рішення Макрона?

Колишній верховний головнокомандувач об’єднаних сил НАТО в Європі генерал Філіп Брідлав у коментарі Fox News зазначив, що таке рішення не могло бути ухвалене в обхід президента Франції.

"Не можу уявити, що французькі військові були б розгорнуті в Україні без схвалення верховного головнокомандувача", - заявив Брідлав.

При цьому генерал нагадав, що самі по собі навчальні об’єкти на території України не є чимось новим.

"Навчальні об’єкти на території України - це не новина", - пояснив він.

За його оцінкою, серед союзників чимало тих, хто бажає допомагати Україні безпосередньо на її території.

"Гадаю, чимало країн НАТО із задоволенням взяли б участь у наданні допомоги там", - додав екс-командувач.

Французькі військові в Україні - новини

Як повідомляв Главред, у січні президент Франції Еммануель Макрон заявив, що після укладення мирної угоди до України можуть бути направлені тисячі французьких солдатів. За словами Макрона, вони братимуть участь у відновленні української армії та увійдуть до складу багатонаціональних сил. Він наголосив, що ці сили не братимуть участі в бойових діях.

Напередодні лідери України, Франції та Великої Британії зустрілися на саміті коаліції бажаючих. Володимир Зеленський, Еммануель Макрон і Кір Стармер підписали декларацію про наміри розгорнути в Україні багатонаціональні сили після завершення війни. Першою лінією стримування російської агресії, за словами Макрона, залишаться ЗСУ.

Ідея відправити західних військових до України обговорюється в Парижі з 2024 року. Тоді Франція готувала коаліцію для відправки інструкторів, які б навчали українських військових безпосередньо в Україні. З таким зверненням Генштаб Франції, за даними Welt, звернувся до США, Великої Британії, Польщі, країн Балтії та Скандинавії.

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