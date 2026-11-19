Співачка зізналася, на чиї гроші живе і чому свариться з чоловіком через дорогі подарунки.

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Аліна Гросу - чоловік / колаж: Главред, фото: instagram.com, Аліна Гросу

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Скільки коштує шуба співачки

Чим займається чоловік Аліни Гросу

Популярна співачка Аліна Гросу трохи привідкрила завісу таємниці над своїм особистим життям. Артистка розповіла блогерові Ніколасу Карме про вартість свого одягу та роботу чоловіка.

Найдорожчою річчю в образі співачки виявилася шуба за 340 доларів - Гросу зізналася, що одягла її вперше і відчуває себе в ній трохи задушливо. Сукня виконавиці обійшлася всього в 30 доларів, а сумочка - у 2 000 гривень. При цьому артистка зазначила, що дорогі речі їй зазвичай купує коханий, хоча сама вона виступає проти зайвих витрат.

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Аліна Гросу похвалилася ефектною шубою / скрін з відео

"Усе дороге мені дарує чоловік. Але я дуже свариюся, бо це сімейний бюджет. Бо я живу трохи на його гроші й трохи на свої. Ми знайомі з моїх 23 років і одружені 5 років", - поділилася Аліна.

Коли Ніколас Карма прямо поцікавився, чому зірка, як і раніше, приховує свого обранця, співачка ухилилася від прямої відповіді, але вперше уточнила сферу його діяльності. За словами Гросу, її чоловік тісно пов’язаний із творчою індустрією та активно працює за кордоном.

Аліна Гросу з чоловіком і сином / фото: threads.com, Аліна Гросу

"Мені здається, що всі вже й так розуміють, хто це. Він займається - і моїми кліпами, і чужими, які ми знімаємо разом. Також ставить вистави, але переважно в Європі та Америці", - розповіла артистка.

Нагадаємо, сама Аліна Гросу так і не назвала імені свого чоловіка, проте в мережі давно ходять наполегливі чутки, що таємним чоловіком співачки є російський актор Роман Полянський, від якого вона, за непідтвердженою інформацією, нещодавно народила сина Марка-Габріеля.

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