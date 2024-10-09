Зустріч групи у форматі 'Рамштайн' терміново переноситься: чому Байден відклав поїздку

Стало відомо, що зустріч "Рамштайну" відклали - ключовим фактором стала зміна планів президента США.

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Чому переносять засідання "Рамштайну" / колаж: Главред, фото: ОПУ

Засідання Контактної групи з питань оборони України, яке мало відбутись 12 жовтня на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині, в цей день не відбудеться.

Пресслужба авіабази "Рамштайн" підтвердила, що зустріч відклали, і зазначила, що ключовим фактором стала зміна планів президента США Джо Байдена через негоду у Сполучених Штатах, передає Суспільне.

"Як оголосив Білий дім, президент Байден відклав свою поїздку до Німеччини та саміт у Рамштайні, щоб спостерігати за підготовкою та реагуванням на ураган Мілтон, на додаток до поточних заходів реагування на наслідки урагану Хелен на південному сході Сполучених Штатів. Подія 12 жовтня 2024 року переноситься", - йдеться у повідомленні. відео дня

Відомо, що нову дату мають оголосити пізніше.

Які країни входять до "Рамштайну" / Інфографіка: Главред

Засідання "Рамштайну" - що відомо

Нагадаємо, що у ЗМІ повідомили, що засідання у форматі "Рамштайн" відклали. Видання "Радіо Свобода" повідомило про це із посланням на свої джерела у штаб-квартирі НАТО. Після Байдена свій візит на засідання у форматі "Рамштайн" відмінив також державний секретар США Ентоні Блінкен.

Стало відомо, чому Байден різко змінив плани на поїздку. Американський президент відклав свою заплановану поїздку до Німеччини, де мав дати "потужний сигнал Києву" перед засіданням у форматі "Рамштайн". Відомо, що плани неочікувано скорегував ураган "Мілтон".

Віталій Портников пояснив, як відсутність Байдена позначиться на засіданні. За лічені дні до початку зустрічі Білий дім викотив заяву, що Байден на зустріч не приїде. За повідомленням ЗМІ, американський президент мав у Берліні зустрітися з Макроном, Шольцом і Старкером.

"Рамштайн-24" у Німеччині - що відомо Контактна група з питань оборонної підтримки України збереться 6 вересня на авіабазі ВПС США в місті Рамштайн-Мізенбах (Німеччина). Це буде перша зустріч майже за 3 місяці та вже двадцять четверта за рахунком. Востаннє союзники проводили переговори у форматі "Рамштайн" 13 червня 2024 року в Брюсселі. Засідання традиційно очолять голова Пентагону Ллойд Остін і керівник Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Чарльз Квінтон Браун. Серед інших учасників Контактної групи - представники оборонних відомств із понад 50 країн, які надають військову допомогу Україні в боротьбі з широкомасштабною агресією РФ. Однією з головних тем "Рамштайна-24" буде зміцнення ППО. Анонсуючи засідання, глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що партнери намагатимуться задовольнити нагальні потреби України на полі бою, включно з можливостями протиповітряної оборони для відбиття російських безпілотників і ракетних атак.

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