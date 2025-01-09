Армія РФ просунулася біля 9 населених пунктів на Донбасі - DeepState

За даними Генштабу, від початку доби 8 січня відбулося 166 бойових зіткнень.

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У DeepState оновили карту бойових дій / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада, 22 окрема механізована бригада

Коротко:

У армії РФ є просування на Донбасі

Аналітики Deep State опублікували свіжі карти

Російська окупаційна армія просунулася біля дев'яти населених пунктів. У ніч на 9 січня аналітичний проєкт DeepState опублікував деталі у своєму Telegram-каналі.

Зокрема, окупанти мають просування у низці населених пунктів Донецької області.

відео дня

"Ворог просунувся в Торецьку, Піщаному, біля Воздвиженки, Баранівки, Солоного, Слов'янки, Петропавлівки, Новоєлизаветівки та Курахового", - ідеться в повідомленні DeepState.

Аналітики також опублікували карти:

Карта deepstatemap

Що кажуть у Генштабі ЗСУ

У вечірньому зведенні Генштабу за 8 січня йдеться, що від початку доби відбулося 166 бойових зіткнень.

На Краматорському напрямку наші захисники зупинили три наступальні дії росіян поблизу Білої Гори.

На Торецькому напрямку підрозділи Сил оборони відбили шість атак росіян біля Торецька та Діліївки.

На Покровському напрямку росіяни 27 разів намагалися прорвати оборону ЗСУ неподалік населених пунктів Миролюбівка, Баранівка, Єлизаветівка, Лисівка, Зелене, Звіряче, Новий Труд, Котлине та Надіївка.

На Курахівському напрямку ворог 32 рази атакував українські позиції поблизу Дачного, Курахового, Шевченка, Петропавлівки, Слов'янки та Ясенового. 29 наступальних дій противника зупинено Силами оборони, три атаки тривали на момент публікації зведення.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, аналітики моніторингового проєкту проєкту DeepState оновили карту бойових дій і в ніч на 8 січня повідомили про просування ворога в Донецькій області, на Харківщині та в місцях проведення спецоперації в російській Курській області.

Російські війська майже повністю окупували Курахове Донецької області. Лише в околицях міста, де розташована ТЕС, залишається кілька спостережних пунктів Сил оборони. Про це 8 січня повідомив аналітичний проєкт DeepState.

Тим часом у британській розвідці назвали найгірший місяць для РФ на фронті. Повідомляють, то російська армія зазнала рекордних втрат у грудні, що стало найбільшим показником від початку повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

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Ресурс DeepStateMap.Live DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія. З початком російського вторгнення команда DeepStateUA створила інтерактивну мапу про перебіг воєнних дій. Телеграм-канал DeepStateUA створено в березні 2020, у період карантину у зв'язку з Covid-19. Коли зимою 2021/22 тривало російське стягування військ до кордонів та підготовка до вторгнення, команда телеграм-спільноти активно за цим спостерігала, висвітлювала та допомагала в ідентифікації ешелонів техніки. У ніч з 23 на 24 лютого 2022, за декілька годин до вторгнення аудиторія телеграм-каналу перетнула позначку в 10 000 підписників.

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