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ЗСУ "перемололи" тисячі північнокорейців: Зеленський назвав втрати КНДР на фронті

Олексій Тесля
9 січня 2025, 15:18
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Володимир Путін наймає солдатів із Північної Кореї, щоб продовжувати війну, наголосив президент.
ЗСУ 'перемололи' тисячі північнокорейців: Зеленський назвав втрати КНДР на фронті
Володимир Зеленський розкрив втрати армії КНДР / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kcna.kp

Важливо:

  • Втрати військових із КНДР склали 4 тис. осіб
  • Північна Корея вивчає сучасні методи ведення війни

Президент Володимир Зеленський прокоментував втрати армії Північної Кореї в боях зі Збройними силами України на Курському напрямку.

Втрати військових із КНДР становили 4 тис. осіб пораненими і вбитими, повідомив він під час 25-го засідання Контактної групи з питань оборони України на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині.

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Глава держави підкреслив, що диктатор Володимир Путін не просто зберігає свої інвестиції в агресію, він навіть подвоює їх.

"Він навіть почав наймати солдатів із Північної Кореї, щоб продовжувати цю війну. Північна Корея вивчає сучасні методи ведення війни. Вони не цінують своїх людей. На сьогоднішній день вони втратили 4000 осіб", - сказав Зеленський.

Армия КНДР, Северная Корея, Инфографика
/ Инфографика: Главред

Як повідомляв Главред, за словами Романа Світана, залучення північнокорейських військових не допомогло Росії посилити позиції і витіснити ЗСУ з Курщини. Солдатів КНДР використовують як "гарматне м'ясо".

Раніше Євген Дикий попередив, що російський диктатор Володимир Путін може купити ще 120 тисяч солдатів із Північної Кореї, але вони виявляться не готовими до цієї війни.

Нагадаємо, в ГУР повідомляли, що північнокорейські підрозділи на Курському напрямку продовжують зазнавати суттєвих втрат серед особового складу, через що російські командири перекидають на передову нові військові підрозділи КНДР.

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Армія КНДР - що про неї відомо

Корейська народна армія - збройні сили Корейської Народно-Демократичної Республіки.

До складу КНА входять: органи військового управління, сухопутні війська, військово-повітряні та протиповітряні сили, військово-морські сили, з 2012 року - стратегічні ракетні війська, а також з 2017 року - спеціальні тактичні війська, пише Вікіпедія.

Загальна чисельність кадрових військовослужбовців у КНА становить, за різними оцінками, від 850 тис. до 1,2 млн осіб. У резерві налічується близько 4 млн осіб. Мобілізаційний резерв - 4,7 мільйона осіб, мобілізаційні ресурси - 6,2 мільйона осіб, а придатні до військової служби 10 мільйонів осіб.

Строкова служба в корейській народній армії триває 10 років для чоловіків і 5 років для жінок. Жінки в КНДР проходять строкову службу нарівні з чоловіками.

Переважна частина військ розташована в районі демілітаризованої зони на кордоні з Південною Кореєю.

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