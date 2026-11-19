Коротко:
- Сибіга відреагував на поїздку Путіна до Китаю
- Міністр закликав диктатора припинити війну
- У декларації Сі, Трампа та Путіна немає України
Поїздка російського диктатора Володимира Путіна до Китаю на тристоронню зустріч із Сі Цзіньпіном і Дональдом Трампом не принесла Кремлю бажаного. Українська дипломатія вважає, що Путіну час припинити війну, яку він ніколи не зможе виграти.
Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в X.
Глава МЗС провів паралель із Ялтинською конференцією 1945 року, де лідери держав-переможниць визначали післявоєнний світовий лад, і нагадав про долю окупованого Криму.
"Шеньчжень - це не Ялта з мрій Путіна. Тим часом Росія практично втратила свій міст до справжньої Ялти в окупованому українському Криму. Час йому прокинутися, спуститися на землю і припинити війну, яку він ніколи не зможе виграти", - підкреслив Сибіга.
Що відомо про зустріч у Шеньчжені?
Тристороння зустріч лідера КНР Сі Цзіньпіна, президента США Дональда Трампа та Путіна відбулася 19 листопада в китайському місті Шеньчжень і тривала близько півтори години. Під час групового фото першого дня саміту Путіна поставили осторонь від Сі та Трампа.
За підсумками зустрічі було оприлюднено декларацію. У документі згадуються ядерна безпека та постачання нафтопродуктів, однак ані Україна, ані Європа в ньому не фігурують - сторони лише пообіцяли підтримувати стратегічну стабільність та міжнародну безпеку.
Раніше, під час саміту АТЕС, Трамп назвав Путіна своїм другом, якого він радий бачити.
Чи може спільна позиція США та Китаю зупинити Путіна?
Політолог, керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко в інтерв’ю "Главреду" зазначав, що вплинути на главу Кремля може насамперед спільна позиція Вашингтона та Пекіна - але лише якщо сигнали будуть однозначними.
"Спільна позиція США та Китаю. Спільна позиція Трампа та Сі. Якщо ці дві найбільші держави дадуть однозначні сигнали, це може спрацювати. Підкреслюю: однозначні сигнали, тому що Китай дуже любить говорити завуальовано, і Сі так само часто говорить", - наголосив експерт.
Пояснюючи, чому Москва досі уникає такого тиску, політолог звернув увагу на подвійну гру Кремля між двома державами.
"Путін сидить на двох стільцях. Американцям він продає можливість зближення і тим самим ослаблення Китаю. А Китаю - свою ресурсну базу і те, що це нібито зміцнює Піднебесну у протистоянні зі Сполученими Штатами", - пояснив Чаленко.
За його оцінкою, єдина позиція двох держав здатна змінити розрахунки Кремля.
"Якщо буде однозначна позиція і Штатів, і Китаю щодо завершення російсько-української війни, тоді це, звичайно, змусить Путіна де-факто відступити", - підсумував експерт.
Переговори про завершення війни - новини
Як повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський напередодні саміту в Шеньчжені заявляв, що США та Китай можуть зупинити війну за одну зустріч. Він також наголосив, що вирішувати долю України без Києва - помилка. Ці заяви пролунали в інтерв’ю американському телеканалу NBC News.
Зустріч лідерів у Китаї викликала реакцію союзників України. Після тристоронніх переговорів представники Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер терміново вирушили до Берліна. Там 19 листопада збираються союзники України, а Європа побоюється рішень щодо війни без своєї участі.
Сам Трамп не приховував теплого ставлення до глави Кремля. У Шеньчжені американський президент зустрівся з Путіним і назвав його своїм другом. Зустріч відбулася на полях саміту АТЕС.
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