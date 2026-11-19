Глава української дипломатії нагадав, що Росія практично втратила зв’язок із справжньою Ялтою в окупованому Криму.

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Сибіга закликав Путіна припинити війну після його візиту до Китаю / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, російські ЗМІ

Коротко:

Сибіга відреагував на поїздку Путіна до Китаю

Міністр закликав диктатора припинити війну

У декларації Сі, Трампа та Путіна немає України

Поїздка російського диктатора Володимира Путіна до Китаю на тристоронню зустріч із Сі Цзіньпіном і Дональдом Трампом не принесла Кремлю бажаного. Українська дипломатія вважає, що Путіну час припинити війну, яку він ніколи не зможе виграти.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в X.

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Глава МЗС провів паралель із Ялтинською конференцією 1945 року, де лідери держав-переможниць визначали післявоєнний світовий лад, і нагадав про долю окупованого Криму.

"Шеньчжень - це не Ялта з мрій Путіна. Тим часом Росія практично втратила свій міст до справжньої Ялти в окупованому українському Криму. Час йому прокинутися, спуститися на землю і припинити війну, яку він ніколи не зможе виграти", - підкреслив Сибіга.

Що відомо про зустріч у Шеньчжені?

Тристороння зустріч лідера КНР Сі Цзіньпіна, президента США Дональда Трампа та Путіна відбулася 19 листопада в китайському місті Шеньчжень і тривала близько півтори години. Під час групового фото першого дня саміту Путіна поставили осторонь від Сі та Трампа.

За підсумками зустрічі було оприлюднено декларацію. У документі згадуються ядерна безпека та постачання нафтопродуктів, однак ані Україна, ані Європа в ньому не фігурують - сторони лише пообіцяли підтримувати стратегічну стабільність та міжнародну безпеку.

Раніше, під час саміту АТЕС, Трамп назвав Путіна своїм другом, якого він радий бачити.

Інфографіка: Главред

Чи може спільна позиція США та Китаю зупинити Путіна?

Політолог, керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко в інтерв’ю "Главреду" зазначав, що вплинути на главу Кремля може насамперед спільна позиція Вашингтона та Пекіна - але лише якщо сигнали будуть однозначними.

"Спільна позиція США та Китаю. Спільна позиція Трампа та Сі. Якщо ці дві найбільші держави дадуть однозначні сигнали, це може спрацювати. Підкреслюю: однозначні сигнали, тому що Китай дуже любить говорити завуальовано, і Сі так само часто говорить", - наголосив експерт.

Пояснюючи, чому Москва досі уникає такого тиску, політолог звернув увагу на подвійну гру Кремля між двома державами.

"Путін сидить на двох стільцях. Американцям він продає можливість зближення і тим самим ослаблення Китаю. А Китаю - свою ресурсну базу і те, що це нібито зміцнює Піднебесну у протистоянні зі Сполученими Штатами", - пояснив Чаленко.

За його оцінкою, єдина позиція двох держав здатна змінити розрахунки Кремля.

"Якщо буде однозначна позиція і Штатів, і Китаю щодо завершення російсько-української війни, тоді це, звичайно, змусить Путіна де-факто відступити", - підсумував експерт.

Переговори про завершення війни - новини

Як повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський напередодні саміту в Шеньчжені заявляв, що США та Китай можуть зупинити війну за одну зустріч. Він також наголосив, що вирішувати долю України без Києва - помилка. Ці заяви пролунали в інтерв’ю американському телеканалу NBC News.

Зустріч лідерів у Китаї викликала реакцію союзників України. Після тристоронніх переговорів представники Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер терміново вирушили до Берліна. Там 19 листопада збираються союзники України, а Європа побоюється рішень щодо війни без своєї участі.

Сам Трамп не приховував теплого ставлення до глави Кремля. У Шеньчжені американський президент зустрівся з Путіним і назвав його своїм другом. Зустріч відбулася на полях саміту АТЕС.

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