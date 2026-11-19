Уламки безпілотників упали на Подолі, Оболоні та в Шевченківському районі.

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Що відомо про наслідки ударів по Києву / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ДСНС Києва

Ключові тези:

Уламки БпЛА впали у трьох районах столиці

На Подолі спалахнули квартири в житловому будинку

Вдень, 19 листопада, російська окупаційна армія знову атакувала Київ ударними дронами. Уламки БпЛА впали в Подільському, Оболонському та Шевченківському районах, на Подолі загорілися квартири в житловому будинку. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в Telegram.

Повітряну тривогу через дронову загрозу в столиці оголосили о 14:33, повідомили у Київській міській військовій адміністрації. За даними Повітряних сил ЗСУ в Telegram, на місто заходили реактивні безпілотники – зі сходу та з північного заходу, через Гостомель.

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Близько 14:40 у середмісті пролунали вибухи. Кличко повідомив, що в Києві працює ППО, і закликав мешканців перебувати в безпечних місцях.

Куди впали уламки дронів у Києві

Протягом наступної години мер оприлюднював інформацію про наслідки атаки. Найбільше локацій падіння зафіксували в Подільському районі.

Подільський район – уламки БпЛА впали біля триповерхової будівлі (попередньо, без пожежі), на одній з локацій загорілися квартири в будинку, за іншою адресою безпілотник упав на відкриту територію; також, попередньо, зафіксовано падіння БпЛА на чотириповерхову будівлю.

– уламки БпЛА впали біля триповерхової будівлі (попередньо, без пожежі), на одній з локацій загорілися квартири в будинку, за іншою адресою безпілотник упав на відкриту територію; також, попередньо, зафіксовано падіння БпЛА на чотириповерхову будівлю. Оболонський район – горіли уламки на проїжджій частині дороги; у КМВА також повідомили про падіння уламків на відкритій території.

– горіли уламки на проїжджій частині дороги; у КМВА також повідомили про падіння уламків на відкритій території. Шевченківський район – уламки впали на дах восьмиповерхового будинку.

"На Подолі на одній з локацій загоряння квартир у будинку. За іншою адресою – падіння БпЛА на відкритій території", – написав Кличко.

Уламки російського дрона впали біля посольства Нідерландів та на території МЗС України

Російський безпілотник влучив у будівлю за посольством Нідерландів у Києві. Співробітники дипустанови не постраждали, однак споруда зазнала незначних пошкоджень. Про це повідомив міністр закордонних справ Нідерландів Том Берендсен. Наразі обставини інциденту з'ясовують.

Окремо уламки російського безпілотника впали на територію Міністерства закордонних справ України. Глава МЗС Андрій Сибіга заявив, що їх передадуть до музею відомства. Він також наголосив, що російські атаки не залякають українських дипломатів, і передав окупантам різке послання.

"А російським терористам наша дипломатична служба передає просте, недипломатичне послання: слідуйте за російським військовим кораблем, покидьки. Ви ніколи не залякаєте українську дипломатію", - написав він в дописі в X.

Як згодом повідомив мер Києва Віталій Кличко, у Шевченківському районі столиці уламки російського безпілотника впали на відкритій території та пошкодили понад 10 автомобілів. Також зазнали пошкоджень вікна Володимирського собору та будівлі одного з іноземних посольств.

Чи є постраждалі

"Одного постраждалого внаслідок атаки ворога медики госпіталізували", – повідомив міський голова.

Раніше у КМВА зазначали, що відомо про одну постраждалу жінку.

"Їй надається необхідна медична допомога", – йшлося в повідомленні.

Оновлено станом на 16:30. Мер Києва Віталій Кличко уточнив, що кількість постраждалих внаслідко ударів по столиці зросла до чотирьої, трьох поранених медики госпіталізували.

"За попередньою інформацією, одна людина загинула в Подільському районі", - уточнив згодом Кличко.

Це вже друга атака на столицю за день. Близько 12:00 Кличко повідомляв про влучання в триповерхову офісну будівлю в Подільському районі. Згодом у Деснянському районі загорілася покрівля триповерхової будівлі, а в Голосіївському через падіння БпЛА спалахнув автомобіль на парковці медичного центру.

Рівні повітряних тривог / Інфографіка: Главред

Атаки РФ на Україну – останні новини за темою

Як повідомляв Главред, у ніч на 16 листопада Росія атакувала Україну 158 ударними безпілотниками, майже половина з яких були реактивними Shahed. За даними Повітряних сил, сили ППО збили або подавили 131 дрон. Водночас влучання зафіксували на 19 локаціях, а ще на 11 упали уламки.

Масштаби таких атак можуть зростати. Прем'єр-міністр Сергій Корецький прогнозував, що у листопаді РФ може застосувати до 6,5 тисячі реактивних дронів. Це приблизно у 12 разів більше, ніж у серпні.

Цього тижня столиця вже пережила й балістичний удар. За словами президента Володимира Зеленського, у ніч на 17 листопада по мостах Києва випустили сім балістичних ракет. Чотири з них були спрямовані на Південний міст, ще три – на Північний.

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