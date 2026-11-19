Потенційними цілями російської атаки можуть стати енергетичні та логістичні об’єкти в різних регіонах України.

https://glavred.net/war/rf-gotovit-masshtabnuyu-raketnuyu-ataku-monitory-predupredili-ob-ugroze-i-nazvali-celi-10813388.html Посилання скопійоване

РФ готує масований удар по Україні / Колаж: Главред, фото: alerts.in.ua, скриншот

Росія може завдати масованого ракетного удару протягом найближчих двох діб

До атаки можуть залучити стратегічні бомбардувальники та ракети різних типів

Серед імовірних цілей називають енергетичні об’єкти, зокрема Бурштинську ТЕС

Російські війська завершують підготовку до масованого ракетного удару по Україні із застосуванням стратегічної авіації. Удар може відбутися у найближчі 2 доби. Про це повідомляє моніторинговий канал "єРадар".

За інформацією моніторингового ресурсу, Росія передислоковує стратегічні бомбардувальники та готує їх до можливого застосування. Зокрема, шість літаків Ту-95МС здійснюють передислокацію з аеродрому "Українка" на аеродроми "Оленья" та "Енгельс". Частина бортів уже споряджена ракетами, решту, за даними моніторів, мають підготувати протягом 19 листопада.

Крім того, до можливої атаки можуть залучити два споряджені стратегічні бомбардувальники Ту-160, які перебувають на Далекому Сході. Загальний потенційний залп стратегічної авіації може сягнути 45 крилатих ракет Х-101.

відео дня

Літку Ту, якими РФ обстрілює Україну / Інфографіка: Главред

Крім стратегічних бомбардувальників до удару може бути залучено:

Балістичні ракети "Іскандер-М" та "С-400" з Брянської області;

Крилаті ракети "Циркон"/"Онікс-М" з Курської та Ростовської області (Міллерово);

Балістичні ракети "KN-23" з Воронезької області;

Ракети "Калібр" з акваторії Чорного та Каспійського моря;

Які області України можуть опинитися під ударом

За оцінкою "єРадара", найбільша загроза для Києва та Київської області може надходити з Брянська, Курська та району Міллерового. Для Полтавської та Дніпропетровської областей небезпеку становлять ракети з Воронежа та морські "Калібри".

Стратегічні бомбардувальники, за прогнозом моніторингового каналу, можуть атакувати західні регіони України.

Звідки РФ атакує Україну / Інфографіка: Главред

Серед імовірних цілей російського удару називають об’єкти енергетичної та логістичної інфраструктури.

"На нашу думку, ціллю крилатих ракет із стратегічних бомбардувальників, стане одна з ТЕС/ТЕЦ у західній частині України, як це було на прикладі Ладижинської ТЕС, коли ворог скерував туди майже 40 крилатих ракет. Не виключено, що цього разу під ударом буде Бурштинська ТЕС", - йдеться в повідомленні.

Водночас для балістичних ракет імовірними цілями можуть стати київські ТЕЦ.

"Заряджайте засоби резервного живлення, робіть запаси води та не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Найбільш ймовірно, удар відбудеться сьогодні вночі", - повідомляють монітори.

РФ модернізує балістичну зброю - у чому небезпека

Російська армія вдосконалила балістичні комплекси "Іскандер", встановивши на ракети оптичні та радіолокаційні системи самонаведення. Нове обладнання дозволяє боєприпасам змінювати траєкторію безпосередньо перед досягненням цілі, суттєво підвищуючи точність ударів.

На думку українських посадовців, така модернізація є частиною стратегії Москви, спрямованої на те, щоб розділити Україну навпіл.

Радник президента України Сергій Бескрестнов повідомив, що відхилення модернізованих ракет від заданої точки становить лише кілька метрів. За його інформацією, саме такі боєприпаси використовувалися під час нещодавніх обстрілів київських мостів.

Іскандер / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини

Главред писав, що в ніч проти 19 листопада російські війська атакували кілька областей України. Під ударами опинилися Запоріжжя, Дніпропетровщина, Харківщина та Полтавщина. Внаслідок обстрілів є загиблий і поранені.

Раніше повідомлялося, що Росія може готувати масований удар по Україні. Окупанти вже зосередили ракетне озброєння одразу в трьох прикордонних регіонах: Брянській, Воронезькій та Курській областях. Про це 18 листопада повідомив моніторинговий канал єРадар.

Нагадаємо, вдень у середу, 18 листопада, країна-агресор Росія атакувала Київ дроними. У Печерському районі зафіксовано влучання уламків БпЛА в 28-поверховий житловий будинок на рівні 11 поверху.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред