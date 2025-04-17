Переговори у Парижі та розгром РФ на півдні: головні новини України (дайджест)

Новини України 17 квітня станом на 20:00: ключові події дня, включно з військовою ситуацією, дипломатичними заявами та важливими внутрішніми рішеннями.

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Головні новини України станом на 20:00 17 квітня / Колаж Главред, фото: скріншоти із відео, УНІАН

Головні новини України станом на 20:00. Добірка Главреда:

Вибухи в Шуї: дрони атакували військових РФ, які били Іскандерами по Сумах

У ніч на 17 квітня в місті Шуя Іванівської області РФ прогриміли вибухи і спалахнула потужна пожежа. РосЗМІ пишуть про атаку на розташування 112-ї гвардійської ракетної бригади, яка причетна до ракетного удару по Сумах 13 квітня, який забрав життя десятків українців.

Як пише Telegram-канал Astra, місцева влада вночі підтвердила загрозу атаки БПЛА.

відео дня

Окупанти просунулися біля двох населених пунктів на Донбасі - DeepState

Російська окупаційна армія просунулася біля двох населених пунктів Донецької області - Котлярівки та Запоріжжя. Свіжі новини з фронту в ніч на 17 квітня опублікував моніторинговий проєкт DeepState.

Масована атака РФ на Дніпро: загинули три людини, зокрема дитина

Пізно ввечері 16 квітня російська окупаційна армія атакувала місто Дніпро безпілотниками. Унаслідок ворожої атаки загинуло троє людей, зокрема й одна дитина.

Як повідомила пресслужба ДСНС, поранення дістали 28 осіб, із них 4 дитини.

Британія підтримає відправлення Німеччиною ракет Taurus в Україну - The Telegraph

Велика Британія готова підтримати Німеччину в передачі Україні ракет дальнього радіусу дії Taurus. Утім, остаточне рішення залишається за Німеччиною, де досі тривають дискусії з цього приводу. Про це пише The Telegraph із посиланням на джерела в уряді.

"Остання фортеця, яка тримається": окупанти намагаються зайняти важливе місто

Окупанти намагаються прорвати оборону та повністю зайняти місто Торецьк. Про це розповів командир батальйону безпілотних систем "Спалах" 28 ОМБр Сергій Ярий в коментарі Київ24.

За його словами, ворог кидає на Торецький напрямок все нових та нових людей. Зокрема перекидає сили з Курахівського напрямку.

Дані про важливі об'єкти оборони ворога вже в ЗСУ, Росію може чекати удар - ЗМІ

Хакери Anonymous атакували країну-агресорку Росію і отримали файли кешу обсягом близько 10 терабайт, які містять дані про всі підприємства, що працюють у Росії, всі кремлівські активи на Заході, проросійських чиновників, Дональда Трампа та інших.

Як повідомляє Forbes, хакери таким чином намагалися допомогти Україні та ЗСУ. Серед усієї інформації хоч не так багато тої, яку можна віднести до категорії секретної, однак окремі файли є особливо цінними.

В Україні обваляться ціни на бензин: експерт назвав терміни і причину

Ціни на бензин в Україні скоро можуть стати меншими. На це можуть вплинути ціни на нафту у світі.

Якщо упродовж квітня знижена ціна на нафту у світі втримається на такому рівні, як зараз, то ціни на бензин і дизель можуть впасти на 3 гривні. Про це розповів директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн у коментарі Главреду.

Може знищити тисячі супутників Starlink: Росія створює нову зброю

Країна-агресор Росія розробляє ефективний арсенал зброї, яка дасть змогу здобути перемогу в тотальній космічній війні із Заходом, і несе загрозу супутникам Starlink. Про це пише аналітик Кевін Холден Платт у статті для Forbes.

Дуже активно наступають: названо регіон, де РФ хоче завдати неочікуваного удару

В планах російської армії - здійснити удар, основною метою якого стане відволікання українських сил. Як заявив військовий експерт Павло Нарожний на Радіо NV, атака може відбутися в Запорізькій області.

Може сісти на 7 років: заступнику Кличка оголосили підозру, деталі

Заступник голови КМДА отримав підозру в організації схеми переправлення призовників через кордон. За даними ЗМІ йдеться про Володимира Прокопіва. Про це повідомляє Нацполіція, СБУ та Київська прокуратура.

"Вероніці було лише 17": РФ влаштувала ніч ударів по Дніпру, Одесі й Харкову

Президент України Володимир Зеленський відреагував на ворожий удар Росії по мирним українським містам. Як написав очільник держави у Telegram, по Дніпру удар було завдано дронами - наймолодшій жертві не виповнилося навіть 18 років, триває розбір завалів.

Прилетить штраф на 140 тис. грн: кого з українців покарають за газові порушення

Українці отримують штрафи на низку газових порушень. Якщо газовики під час перевірки знайдуть такі проблеми, то порушнику може загрожувати великий штраф, а також відключення газопостачання.

Видання ГазПравда розповіло, за які саме порушення можна отримати штраф. Зазначається, що аферою, за яку випишуть найбільший штраф, є врізка в трубопровід. Якщо газовики це виявлять, то на помешкання донарахують необліковані куби за 2 роки. Але якщо нинішні господарі набули права власності на це домогосподарство менше ніж 2 роки тому, то донараховувати необліковані куби будуть з дня набуття такого права. За 2 роки порушникам можуть нарахувати штраф близько 140 тис. грн.

Сотні військових і техніка: РФ змінила тактику і перейшла в наступ на півдні

16 квітня близько 18:00 ворог змінив тактику і перейшов до штурмових дій на південному напрямку в районі населених пунктів П'ятихатки, Степове, Лобкове, Мала Токмачка та Малі Щербаки Запорізької області. Про це повідомили Сили оборони Півдня України.

У Підмосков'ї прогримів потужний вибух та здійнявся дим – що відомо

Вдень, 17 квітня, в місті Люберці у Підмосков'ї стався потужний вибух. Про це повідомляють російські телеграм-канали.

Спершу повідомлялось, що вибух прогримів на місцевій базі прийому металу "Вторчермет".

З економічного погляду невигідно запускати дорогі ракети Taurus, які Україні можуть надати партнери, по Кримському мосту. Таку думку висловив генерал-майор запасу ЗСУ Сергій Кривонос сказав в ефірі "Фабрики новин".

20-річного курсанта академії ДПСУ знайшли мертвим у Хмельницькому - що відомо

17 квітня близько 10:00 у Хмельницькому було виявлено тіло 20-річного курсанта з вогнепальним пораненням. Юнак був першокурсником Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. Про це повідомляє Суспільне з посиланням на пресслужбу Державної прикордонної служби України.

Прогалини в російській ППО: ЗСУ вже другу добу атакують місто Шуя

Сили оборони України вже другу добу успішно проводять далекобійну атаку по одному й тому ж об'єкту - пункту постійної дислокації 112-ої ракетної бригади, яке знаходиться у місті Шуя Івановської області. Про це пише Defense Express.

Доставили до лікарні у важкому стані: на відомого журналіста напали з ножем

Пізно ввечері 16 квітня на одного з найвідоміших українських журналістів — Юрія Макарова, який є виконавчим продюсером Суспільного Мовлення, було скоєно напад. Зловмисник завдав йому ножового поранення, після чого втік, пише Суспільне.

На Великдень в кількох областях буде дощ: де чекати негоди

Погода в Україні на Великдень, 20 квітня, буде теплою і сухою, лише в частині областей очікуються невеликі дощі.

Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко. Вона повідомила, якою буде погода в Україні у найближчі дні.

У Кремлі знову зазіхають на українські території: що вимагає ворог

Речник кремлівського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков вийшов із черговою цинічною заявою щодо приналежності тимчасово окупованих територій України до країни-агресорки Росії.

Як повідомляють росЗМІ, він сказав, що так звані "нові регіони" Донбас та Новоросія є невід'ємною частиною РФ. Мова йде про Херсонську, Запорізьку, Луганську та Донецьку області.

ЗСУ звільнили території поблизу Покровська: Сирський похвалився успіхами

На Покровському напрямку ЗСУ щодня зупиняють близько 30 штурмових дій противника, завдають російським окупантам значних втрат. Про це повідомив Головнокомандувач ЗС України Олександр Сирський.

Він повідомив, що відпрацював в операційній зоні військ ОТУ "Донецьк".

Українці більше здають долари: в НБУ пояснили падіння курсу

На валютному ринку України за останні місяці суттєво змінилася ситуація. У квітні українці вже більше продають долари.

Про це заявив заступник голови НБУ Юрій Гелетій під час брифінгу 17 квітня. Він зазначив, що зараз спостерігається збільшення пропозиції цієї валюти.

Росіяни пішли у масовані штурми на Запоріжжі: ЗСУ влаштували ворогу розгром

Армія країни-агресорки Росії пішла у масований штурм на Запорізькому напрямку. Про це 17 квітня у коментарі Суспільному повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин.

За його словами, окупанти застосували більше трьох сотень військових, 40 одиниць техніки і три танки. Цією силою ворог намагався просунутися на ділянці поблизу П'ятихаток, Степового, Лобкового, Малої Токмачки та Малих Щербаків.

Україна зустрілася з "коаліцією рішучих" у Парижі: перші подробиці

У четвер, 17 квітня, українська делегація зустрілася у Парижі з представниками країн, що входять до так званої "коаліції рішучих". Переговори відбулися в Єлисейському палаці та були присвячені перемир'ю та наданню Україні дієвих гарантій безпеки. Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

РФ готується до ударів по Україні на Великдень: у розвідці назвали можливі цілі ворога

Російські окупанти готуються до нових ударів по енергетиці. Це може статися просто перед Великоднем або в день свята. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Він прямо сказав, що розвідка дізналася про підготовку РФ до нових ударів.

Ціни зростатимуть: Нацбанк погіршив прогноз інфляції в Україні

Національний банк України погіршив прогноз щодо зростання споживчих цін в Україні у 2025 році до 8,7%. У січні НБУ прогнозував інфляцію на рівні 8,4%.

Про це розповів голова Нацбанку Андрій Пишний під час брифінгу 17 квітня. У той же час Нацбанк зберіг прогноз повернення інфляції до цільового рівня у 5% у 2026 році.

США публічно стали на бік РФ - Вашингтон проголосував проти резолюції ООН

Генеральна асамблея ООН ухвалила 16 квітня резолюцію, що підтверджує важливість співпраці з Радою Європи та засуджує російську агресію проти України. Документ підтримали 105 країн, 33 утрималися, а 9 — виступили проти, серед яких були США. Про це стало відомо із заяви представництва США в ООН.

Рубіо та Віткофф зустрілися з Єрмаком та Умєровим у Парижі: перші деталі

У Парижі розпочався другий раунд високого рівня переговорів між представниками США та європейськими партнерами. Державний секретар США Марко Рубіо та радник Білого дому Стів Віткофф провели зустріч із керівником ОПУ Андрієм Єрмаком та міністром оборони України Рустемом Умєровим. Про це повідомило The Guardian.

Україна та США можуть підписати меморандум про надра вже сьогодні — Зеленський

Україна активно працює з американською стороною в форматі онлайн щодо меморандуму про корисні копалини. Меморандум може бути підписаний вже сьогодні, 17 квітня. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час брифінгу, який транслювало Суспільне.

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