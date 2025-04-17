Ціни зростатимуть: Нацбанк погіршив прогноз інфляції в Україні

Якщо у січні цього року НБУ прогнозував інфляцію на рівні 8,4%, то зараз прогноз погіршився й тепер становить 8,7%.

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Нацбанк погіршив прогноз інфляції в Україні/ колаж: Главред, фото: УНІАН, freepik.com

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НБУ погіршив прогноз з інфляції в Україні

Якщо в січні НБУ прогнозував інфляцію на рівні 8,4%, то тепер прогноз становить 8,7%

Національний банк України погіршив прогноз щодо зростання споживчих цін в Україні у 2025 році до 8,7%. У січні НБУ прогнозував інфляцію на рівні 8,4%.

Про це розповів голова Нацбанку Андрій Пишний під час брифінгу 17 квітня. У той же час Нацбанк зберіг прогноз повернення інфляції до цільового рівня у 5% у 2026 році.

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В НБУ зазначають, що інфляція у нашій державі повернеться до зниження влітку й сповільниться до однознакового рівня наприкінці року.

"Згідно з прогнозом НБУ, влітку зростання цін у річному вимірі почне сповільнюватися за широким спектром товарів і послуг. Очікуване збільшення врожаїв сприятиме зниженню продовольчої інфляції з ІІІ кварталу та її стабілізації на порівняно низькому рівні надалі", – сказав голова Нацбанку.

Він зазначив, що фундаментальний інфляційний тиск поступово буде вщухати під впливом заходів монетарної політики Нацбанку, поліпшення ситуації з постачанням електроенергії та помірнішого тиску з боку ринку праці. Також він зазначив, що додатковим чинником буде зменшення цін на нафту внаслідок торговельних протистоянь у світі.

"У результаті інфляція наприкінці 2025 року знизиться до 8,7%, а у 2026 році – до цілі 5%", – зазначив Пишний.

Нагадаємо, згідно з даними Держстату, інфляція в Україні за підсумками лютого цього року становила 13,4%, а у березні вона вже зросла до 14,6%. Базова інфляція в цей період часу зросла з 12,0% до 12,4%

У січні НБУ вже погіршував прогноз інфляції на 2025 рік із 6,9% до 8,4%.

Ціни на продукти в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, в Україні різко подорожчало м'ясо – стали відомі 4 причини. Попит на м'ясо перед Великоднем сильно зріс, проте ціни "кусаються".

Також раніше повідомлялося, що українці купують "дубайські" паски по 1,5 тис. грн – стало відомо, де знайти такий тренд дешевше. "Дубайські" паски стали трендом цього року. В Україні ціни на такий продукт варіюються від кількох сотень до понад 1,5 тис. грн.

Нагадаємо, в Україні стрімко дорожчає популярний овоч – ціна підскочила у два рази. Фермери переконані, що ціна на столовий буряк й надалі буде зростати.

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Хто такий Андрій Пишний? Андрій Пишний — ​​український політик і банкір. Голова Національного банку України (з 7 жовтня 2022 року), Член РНБО з 25 жовтня 2022. У 2014—2020 роках був головою правління АТ "Ощадбанк", пише Вікіпедія.

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