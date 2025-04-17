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"Остання фортеця, яка тримається": окупанти намагаються зайняти важливе місто

Марія Николишин
17 квітня 2025, 10:07
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Противник закидає цей напрямок новими силами та людьми.
'Остання фортеця, яка тримається': окупанти намагаються зайняти важливе місто
Наступ РФ на Торецьк / колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, Міноборони РФ

Ключові тези:

  • Росіяни хочуть прорватись у місто Торецьк
  • Ворог перекидає сили з Курахівського напрямку
  • Місто Торецьк це остання фортеця, яка тримається

Окупанти намагаються прорвати оборону та повністю зайняти місто Торецьк. Про це розповів командир батальйону безпілотних систем "Спалах" 28 ОМБр Сергій Ярий в коментарі Київ24.

За його словами, ворог кидає на Торецький напрямок все нових та нових людей. Зокрема перекидає сили з Курахівського напрямку.

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"За цей тиждень противник два рази пробував застосувати механізований штурм. Штурми та техніка були вдало спалені. Далі вже приступив активно до наступальних дій піхотою. Це ранкові штурми, вечірні штурми та накопичення живої сили вночі, спроби просування у нашому напрямку", - заявив він.

Командир підкреслив, що Сили оборони вдало відбивають ці атаки, але противник закидає все новими силами та людьми цей напрямок.

"Місто Торецьк це остання фортеця, яка тримається вже дуже довго і їм (окупантам, - ред.) не по зубах. Тому противник намагається наростити, зробити плацдарм для подальших наступальних дій", - наголосив Ярий.

'Остання фортеця, яка тримається': окупанти намагаються зайняти важливе місто
Торецьк / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, командир розвідувального підрозділу ЗСУ Денис Ярославський заявив, що окупаційна армія країни-агресорки Росії безперервно намагається прорвати українську оборону на Харківському напрямку. Надважкі бої зокрема тривають в районі Дворічного.

Аналітики моніторингового каналу DeepState повідомили, що Сили оборони України відновили контроль над позиціями поблизу Покровська, а також на Новопавлівському напрямку. Водночас російські війська просунулися біля двох населених пунктів - Надеждинки та Сухої Балки.

Водночас, військовий оглядач Олексій Гетьман заявив, що українські захисники продовжують проводити операцію в Курській області РФ. Своєю чергою армія Путіна хоче повністю витіснити ЗСУ із займаних позицій до 9 травня.

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