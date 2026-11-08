Трамп може посилити тиск на Україну: The Guardian попередила про небезпечний сценарій

Результати виборів у США зруйнували уявлення про політичну непереможність Трампа

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Зеленський, Путін, Трамп / колаж: Главред, фото: t.me/news_kremlin, t.me/V_Zelenskiy_official, whitehouse.gov

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Успіх демократів на виборах послабив позиції Трампа

Оглядач The Guardian попередив про нові ризики для України

Трамп може посилити тиск на Київ заради угоди з Росією

Успіх Демократичної партії на проміжних виборах до Конгресу США послабив політичні позиції президента Дональда Трампа як усередині країни, так і на міжнародній арені. Однак замість більш обережної політики американський лідер може почати діяти жорсткіше, зокрема посилити тиск на Україну заради укладення угоди з Росією.

Про це пише оглядач британського видання The Guardian Саймон Тісдалл, аналізуючи можливі наслідки проміжних виборів для зовнішньої політики Вашингтона.

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На думку журналіста, результати голосування зруйнували уявлення про політичну непереможність Трампа, яке сформувалося після його повернення до Білого дому в 2024 році. Однак ослаблення позицій президента не обов’язково означає зниження міжнародної напруженості.

Поразка республіканців змінила позиції Трампа

Тісдалл зазначає, що успіх демократів викликав оптимізм серед багатьох іноземних партнерів США. У Європі сподіваються на більш передбачувану американську політику, в Україні - на посилення контролю Конгресу над рішеннями Білого дому, а в Ірані - на можливу зміну курсу Вашингтона щодо Тегерана.

На думку оглядача, результати виборів стали серйозною особистою політичною поразкою Трампа, незважаючи на його спроби пояснити невдачу іншими обставинами.

Журналіст вважає, що американський президент втратив значну частину політичного впливу, який раніше дозволяв йому діяти з позиції сили як у відносинах з опонентами всередині США, так і на міжнародній арені.

Однак Тісдалл попереджає, що втрата політичних позицій може зробити подальші дії Трампа менш передбачуваними. На його думку, президент здатний болісно реагувати на ослаблення свого впливу, а прагнення продемонструвати рішучість може призвести до нових міжнародних криз.

Трамп може посилити тиск на Київ

Особливу увагу оглядач приділяє можливим наслідкам виборів для України.

На думку Тісдалла, Трамп розглядає війну Росії проти України насамперед як перешкоду для нормалізації відносин між Вашингтоном і Москвою.

Журналіст припускає, що американський президент зацікавлений у відновленні енергетичного, інвестиційного та торговельного співробітництва з Росією. Крім того, Тісдал пов’язує прагнення Трампа поліпшити відносини з Кремлем із спробою змінити стратегічний баланс у відносинах з Китаєм.

На цьому тлі, вважає оглядач, Білий дім може спробувати прискорити укладення угоди про припинення вогню, навіть якщо запропоновані умови виявляться невигідними для України.

За версією Тісдалла, російський диктатор Володимир Путін також може бути зацікавлений у досягненні домовленостей, поки Трамп залишається президентом США. Причиною журналіст називає проблеми російської економіки та відсутність бажаних результатів на фронті.

При цьому потенційне прискорення переговорів не обов’язково означатиме справедливе й стале завершення війни.

США можуть обмежити постачання зброї та розвідданих для України

Тісдалл попереджає, що заради досягнення домовленостей із Москвою адміністрація Трампа може посилити вимоги до українського керівництва щодо територіальних та інших поступок.

На думку журналіста, представники Білого дому здатні посилити тиск на Київ, не приділяючи достатньої уваги питанням українського суверенітету та безпеки європейських держав.

Одним із можливих інструментів такого тиску він називає обмеження військової та розвідувальної підтримки України.

Оглядач припускає, що Трамп може продовжити скорочення поставок озброєння, обмежити передачу розвідувальної інформації та відмовитися від надання надійних гарантій безпеки.

Однак це саме прогноз Тісдалла, а не підтверджене рішення адміністрації США. У наведеному матеріалі не йдеться про прийняття Білим домом нових офіційних заходів щодо припинення підтримки України після виборів.

За оцінкою журналіста, головна небезпека полягає в тому, що прагнення Трампа домогтися швидкого дипломатичного результату може призвести до посилення тиску саме на українську сторону.

Демократи зможуть посилити контроль над Білим домом

Незважаючи на можливе ослаблення політичних позицій, президент США зберігає значні повноваження в питаннях оборони та зовнішньої політики.

Тому навіть за умови зміцнення позицій демократів у Конгресі Трамп зможе самостійно ухвалювати багато рішень, що стосуються міжнародних відносин та національної безпеки.

Водночас, як зазначає Тісдалл, після початку роботи нового складу Конгресу в січні адміністрація президента може зіткнутися з більш жорстким парламентським контролем.

Зокрема, демократи зможуть ініціювати перевірки рішень виконавчої влади, витрат федерального бюджету та можливих зловживань повноваженнями.

Журналіст також припускає посилення політичного тиску на окремих представників адміністрації, зокрема на міністра оборони Піта Гегсета.

Крім того, частина демократів може знову порушити питання про імпічмент Трампа. Однак саме порушення такого питання не означає, що процедура обов’язково завершиться усуненням президента з посади.

Що результати виборів означають для України

На думку Тісдалла, проміжні вибори створили для Трампа нову політичну реальність. З одного боку, посилення демократів може обмежити свободу дій адміністрації та посилити контроль над її рішеннями. З іншого - президент може спробувати компенсувати внутрішні невдачі більш активною зовнішньою політикою.

Для України така ситуація несе як потенційні можливості, так і ризики.

Чого чекати Україні після виборів у США

Поразка республіканців на проміжних виборах до Конгресу США може змусити Дональда Трампа змінити політику щодо України. Київ може стати частиною політичного компромісу між президентом США та демократами. Про це розповів політтехнолог Ярослав Макітра в ефірі телеканалу FREEДOM.

За словами експерта, головними причинами провалу республіканців стали економічні проблеми та поведінка самого Трампа. Українське питання також вплинуло на результати, але не було визначальним.

Вибори у США 2026, вибори до Конгресу США / Інфографіка: Главред

"Це свідчить про те, що падіння підтримки Трампа та протест американських виборців проти нього фактично відбуваються в режимі реального часу. Тобто падіння відбувається дуже стрімко. І після такого результату за інерцією ситуація погіршиться ще більше, тому, звісно, політика Білого дому змінюватиметься", - пояснив Макітра.

Перший сценарій передбачає, що американський президент спробує перекласти відповідальність за поразку на Київ. Однак політтехнолог вважає такий розвиток подій малоймовірним через масштаб невдачі республіканців.

"Швидше за все, він все-таки не буде звинувачувати Україну. Хоча такий сценарій теж міг би бути, і як наслідок - загострення відносин з Україною. Найімовірніше, цей сценарій відходить на другий план, бо поразка надто нищівна і потрібно кардинально змінювати багато підходів", - зазначив експерт.

Другий, позитивний сценарій пов'язаний із політичними домовленостями між Трампом і демократами. Президенту знадобляться голоси опозиції для ухвалення законів, тоді як демократам знадобиться його підтримка власних ініціатив.

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Про джерело: The Guardian "Гардіан" - щоденна ліволіберальна газета у Великій Британії, заснована в Манчестері в 1821 році під назвою The Manchester Guardian. У 1959 році змінила назву на нинішню, а в 1964 році редакція переїхала до Лондона. Недільний випуск оформлений у вигляді газети The Observer.

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