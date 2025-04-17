У Підмосков'ї прогримів потужний вибух та здійнявся дим – що відомо

На місце інциденту приїхали екстрені служби.

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Вибух у Підмосков'ї / колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Коротко:

В місті Люберці прогримів вибух

Він лунав на заводі "Вторалюмінпродукт"

Інформації про постраждалих не надходило

Вдень, 17 квітня, в місті Люберці у Підмосков'ї стався потужний вибух. Про це повідомляють російські телеграм-канали.

Спершу повідомлялось, що вибух прогримів на місцевій базі прийому металу "Вторчермет".

відео дня

Однак, пізніше, за уточненими даними, стало відомо, що вибух прогримів на заводі "Вторалюмінпродукт".

Поки не відомо, що стало причиною вибуху. На місце інциденту приїхали екстрені служби. Вказується, що інформації про постраждалих не надходило.

Водночас, на оприлюднених фото видно наслідки вибуху. Зокрема, в небо підіймається густий чорний дим.

Вибух на заводі в РФ - відео:

Вибухи в Росії - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 17 квітня в місті Шуя Іванівської області РФ прогриміли вибухи і спалахнула потужна пожежа. РосЗМІ писали про атаку на розташування 112-ї гвардійської ракетної бригади.

Також масована атака дронів сталася в Курську в ніч на вівторок, 15 квітня, унаслідок чого прогриміли вибухи і спалахнула пожежа в житловому будинку.

Крім того, вранці 13 квітня в російському Оренбурзі прогримів потужний вибух. За даними місцевих жителів, сталося загоряння в районі Сакмарської ТЕЦ.

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