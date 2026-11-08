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Безкоштовний проїзд і резерв автобусів: Зеленський анонсував зміни для Києва

Марія Николишин
8 листопада 2026, 17:52
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Уже представлені деякі варіанти резервних транспортних схем для столиці.
Безкоштовний проїзд і резерв автобусів: Зеленський анонсував зміни для Києва
У Києві можуть запровадити безкоштовний проїзд / колаж: Главред, фото: УНІАН, t.me/V_Zelenskiy_official

Коротко:

  • Зеленський доручив уряду програму безкоштовного проїзду в Києві
  • Столиця отримає резерв автобусів на випадок збоїв метро

Премʼєр-міністр України Сергій Корецький повинен незабаром представити програму безкоштовного проїзду в міському наземному транспорті Києва. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

"Доручив Премʼєр-міністру представити програму безкоштовного проїзду в міському наземному транспорті та достатнього резерву автобусів для Києва", - йдеться у повідомленні.

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За його словами, глава Кабміну, секретар РНБО, міністр внутрішніх справ уже представили варіанти резервних транспортних схем для столиці.

Зеленський також додав, що вже опрацьовується необхідна кількість транспорту, реорганізація дорожнього руху у визначених частинах Києва.

"Важливо, щоб уряд підготував і конкретні заходи підтримки безперебійної та гарантовано доступної роботи міського наземного транспорту в умовах збоїв в роботі метро чи викликів з мостами через Дніпро", - підсумував президент.

Чи можливий транспортний колапс у Києві

Транспортний експерт Дмитро Беспалов говорив, що навіть у разі продовження російських атак на мости та інші об’єкти транспортної інфраструктури Києва повного транспортного колапсу в столиці, найімовірніше, не відбудеться.

Однак, за його словами, киянам доведеться змінювати звичні маршрути, ретельніше планувати поїздки та в деяких випадках відмовлятися від них, а економічна активність у місті може поступово знижуватися.

"Повного транспортного колапсу не буде. Щоб він стався, потрібно, щоб усі люди продовжували поводитися так, ніби нічого не змінилося: ніхто не перейшов на дистанційну роботу, ніхто не відмовився від поїздки в кафе чи кіно, усі продовжили здійснювати ті самі поїздки", - пояснив він.

Південний міст у Києві
Південний міст у Києві / Інфографіка: Главред

Київ - останні новини

Як повідомляв Главред, під час нічної атаки 7 листопада кілька російських ракет влучили в Північний міст у Києві. Пошкоджено дорожнє полотно, контактну мережу тролейбусів та лінії електропередач.

Мер міста Віталій Кличко 3 листопада заявляв, що ситуація з електропостачанням у Києві залишається надзвичайно складною через пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок російських атак, що призвело до екстрених відключень світла, перебоїв із водопостачанням та рухом громадського електротранспорту.

Також відомо, що Київ цієї зими може опинитися в складнішому становищі, ніж торік. Через удари країни-агресора Росії три столичні ТЕЦ припинили виробляти електроенергію, а енергоінфраструктура міста має значно більше пошкоджень, ніж перед попереднім опалювальним сезоном.

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Про персону: Дмитро Беспалов

Дмитро Беспалов - український транспортний експерт, фахівець із транспортного планування та моделювання. Директор компанії ProMobility ("Про мобільність"), співзасновник Bespalov Lab ("Беспалов ЛАБ") та старший викладач кафедри міського будівництва Київського національного університету будівництва і архітектури (КНУБА).

Спеціалізується на питаннях міської мобільності, організації громадського транспорту, транспортного моделювання, дорожньої інфраструктури та планування транспортних систем. Є автором і співавтором наукових робіт у цій сфері.

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