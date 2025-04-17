Дуже активно наступають: названо регіон, де РФ хоче завдати неочікуваного удару

Про що сказав експерт:
- Російська армія може здійснити відволікаючий удар у Запорізькій області
- Основними напрямками ймовірного удару РФ обере Сумщину та Харківщину
В планах російської армії - здійснити удар, основною метою якого стане відволікання українських сил. Як заявив військовий експерт Павло Нарожний на Радіо NV, атака може відбутися в Запорізькій області.
Водночас, попри наміри ворога заплутати ЗСУ, основним напрямком удару може бути Сумщина та Харківщина. Вся справа в тому, що на цих ділянках добре продумана ворожа логістика.
"Вони дуже активно наступають, тиснуть на Лиманському напрямку. Це друга чи третя за напруженістю ділянка фронту. Лиман – це, по суті, тил оборонці Харківської області. Бої на кордоні Сумської області також важкі. Це виглядає, як тиск на фланг Харківщини. Тому напрямок Сумщини та Харківщини залишається найбільш пріоритетною", - висловився військовий експерт.
За словами Нарожного не далеко від населеного пункту Борова Харківської області агресори, використовуючи броньовану техніку, нарощують свій тиск.
"Останнім часом ми бачимо відносно невелику кількість використання бронетехніки. Вони тестують підходи й роблять спробу прориву. Якщо воно спрацює, то це, мабуть, визначатиме подальшу тактику та стратегію весняно-літньої наступальної кампанії", – наголосив Нарожний.
Ситуація на фронті - що відомо
Як повідомляв Главред, окупанти намагаються зайняти важливе місто. Так, агресор кидає на Торецький напрямок все нових та нових людей, перекидаючи сили з Курахівського напрямку.
Окрім цього, РФ перекидає штурмовиків на два напрямки. Деталями поділився речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.
На Харківщині ситуація також залишається не легкою. ЗСУ попередили, що РФ знову хоче захопити Вовчанськ. Надважкі бої тривають і в районі Дворічного.
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Хто такий Павло Нарожний?
Павло Нарожний - український волонтер і військовий експерт. Засновник благодійної організації Реактивна пошта, яка допомагає Силам оборони України.
Нарожний у якості військового експерта коментує актуальні події війни Росії проти України на радіо, Інтернет-ресурсах і телебаченні.
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