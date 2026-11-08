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Чи побачать українці долар по 50 гривень: названо курс до кінця 2026 року

Марія Николишин
8 листопада 2026, 16:20
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Економіст очікує поступового послаблення гривні до 46-47 грн за долар, а різкого стрибка курсу не прогнозує.
Чи побачать українці долар по 50 гривень: названо курс до кінця 2026 року
Яким буде курс долара в Україні до кінця року / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Головне із заяви економіста:

  • Долар не подорожчає до 50 грн до кінця 2026 року
  • Гривня й надалі слабшатиме
  • Курс стримуватиме допомога західних партнерів

Американська валюта не подорожчає до 50 гривень до кінця 2026 року. Гривня й надалі поступово слабшатиме, але орієнтиром є рівень 46-47 грн за долар. Про це розповів економіст і фінансист Олександр Савченко в ефірі Новини.LIVE.

За його словами, на початку листопада офіційний курс долара вкотре оновив історичний рекорд і зафіксувався на позначці 45,66 грн. Після цього американська валюта помірно подешевшала.

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Сценарії, за якими курс найближчими тижнями перетне психологічний рубіж, фінансист вважає безпідставними.

"Долар не буде коштувати 50 грн на кінець 2026 року. Це неадекватні висновки і незрілі думки", - наголосив Савченко.

Чому гривня втрачає позиції

Водночас економіст визнає, що останнім часом національна валюта таки здала позиції. Ключову причину він бачить у співвідношенні експорту та імпорту, яке нині складається не на користь України.

"Гривня дійсно втратила кілька копійок в останні тижні, однак це природні коливання з трендом до послаблення валюти. Тому що зараз у нас дійсно поганий торговельний баланс", - зазначив економіст.

Що стримає долар

Серед чинників, які тиснуть на курс, є не лише негативні, наголошує Савченко. Головною опорою для гривні він називає стабільну фінансову підтримку від західних партнерів.

За оцінкою фінансиста, якщо Україна отримає обіцяні кошти наступного року, американська валюта не дорожчатиме стрімкими темпами.

Курс долара
Курс долара / Інфографіка: Главред

Чи впаде курс долара нижче 45 гривень у листопаді

Доктор економічних наук Олексій Плотніков говорив, що на початку листопада американська валюта може трохи відступити після стрибка.

Проте, за його оцінкою, це зниження матиме обмежений характер, і повернення до попередніх рівнів не станеться.

"Я думаю, що в листопаді зворотного шляху не буде. Курс продовжить коливатися у нинішніх діапазонах і не опуститься нижче 45 грн/дол. Навіть є ймовірність перевищення 46 грн/дол. Не виключено, що до кінця місяця курс зафіксується на такому параметрі", - зазначив він.

Курс валют - останні новини

Як повідомляв Главред, на понеділок, 9 листопада, Національний банк України встановив офіційний курс долара США на рівні 45,32 грн/дол, а євро - на рівні 50,65 грн.

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ГЛОБУС БАНКУ Тарас Лєсовий говорив, що курс долара 9-15 листопада триматиметься в коридорі 45-45,7 грн, євро - 50-52 грн. При цьому підстав для різкого знецінення гривні наразі немає. Ринок поступово звикає до нового рівня курсу, а нестача готівкової валюти в обмінниках має зникнути найближчими днями.

Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин попереджав, що курс долара в Україні може злетіти до 50-60 гривень, якщо західні партнери затримають фінансову допомогу. За такого розвитку подій удару зазнає не лише валютний ринок, а й споживчі ціни загалом.

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Про персону: Олексій Плотніков

Олексій Плотніков - економіст, доктор економічних наук (1994), професор (1998), заслужений економіст України (2010). Народний депутат України V-VI скликань.

Народився в Запоріжжі. У 1986 році закінчив Київський інститут народного господарства, економіст. Володіє англійською, болгарською, сербською, хорватською мовами.

У 1994 році захистив докторську дисертацію. Потім працював керівником групи експертів з питань економіки Українського центру економічних і політичних досліджень (нині - Центр Разумкова), входив до експертної ради Вищої атестаційної комісії та наукової ради при НДІ Міністерства фінансів України. Автор понад 150 наукових праць.

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