Ердоган дав Трампу обіцянку щодо війни в Україні перед переговорами в Абу-Дабі

Турецький лідер наполягає на активізації контактів і з Києвом, і з Москвою, а конфлікт США та Ірану закликав врегулювати дипломатією.

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Ердоган і Трамп обговорили завершення війни в Україні / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, facebook.com/WhiteHouse

Головне з розмови:

Туреччина й далі долучатиметься до мирних зусиль щодо України

Анкара закликає посилити контакти і з Києвом, і з Москвою

Суперечку США та Ірану Ердоган радить розв'язати дипломатією

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган у телефонній розмові з президентом США Дональдом Трампом пообіцяв, що Анкара й надалі сприятиме зусиллям для завершення війни в Україні. Ердоган висловив сподівання, що активізація дипломатичних зусиль для припинення війни дасть позитивний результат. Про це повідомив Офіс президента Туреччини в X.

Що Ердоган сказав Трампу про Україну, Росію та Іран

Турецький лідер запевнив, що його країна й далі долучатиметься до пошуку виходу з війни. За його словами, важливо посилити взаємодію як з Україною, так і з країною-агресоркою Росією, повідомляє Інтерфакс-Україна.

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Окремо Ердоган торкнувся напруженості між Вашингтоном і Тегераном. Він наголосив, що протистояння Ірану та США має завершитися, а суперечки слід розв'язувати дипломатичним шляхом.

Президенти також обговорили двосторонню співпрацю. Ердоган висловив переконання, що відносини Туреччини та США й надалі поглиблюватимуться, і подякував Трампу за підтримку саміту Організації тюркських держав.

Коли відбудуться переговори в Абу-Дабі

Напередодні, 7 листопада, Трамп повідомив про кілька телефонних розмов щодо врегулювання війни та анонсував зустрічі сторін у понеділок і вівторок. Ідеться про переговори України, США та Росії в Абу-Дабі 10-11 листопада.

Київ уже оголосив склад своєї делегації. Головною темою для України, за словами президента Володимира Зеленського, мають стати гарантії безпеки.

Хроніка діяльності Дональда Трампа / Інфографіка: Главред

Чи може конфлікт США та Ірану зірвати переговори в Абу-Дабі

Політолог, директор аналітичного центру Третій сектор Андрій Золотарьов в інтерв'ю Главреду оцінив, наскільки далеко Вашингтон готовий зайти у протистоянні з Тегераном. На його думку, ядерний удар малоймовірний, а от нова серія звичайних ударів цілком можлива.

"Тому я вважаю, що ймовірність завдання ядерного удару Штатами по Ірану вкрай мала. З імовірністю 30-40% Трамп повторить серію ракетних і авіаційних ударів по Ірану. Але ймовірність застосування ядерної зброї - мізерна", - зазначив експерт.

Пояснюючи логіку дій американського президента, Золотарьов нагадав про його звичну тактику тиску на опонентів.

"Навіть якщо такий крок обговорювався, то всім відомий улюблений прийом Трампа - піднімати до небес, лякати, а потім відступати. У США у зв'язку з цим навіть з'явився вислів „синдром TACO": „Trump always chickens out", тобто „Трамп завжди відступає"", - пояснив політолог.

Експерт Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус у коментарі УНІАН висловив сумнів, що зустріч в Абу-Дабі дасть відчутний результат, адже її можуть затьмарити бойові дії довкола Ірану.

"Якщо зустріч в Абу-Дабі і буде, я не очікую результатів", - сказав він.

За його словами, Москва розглядає переговорний процес передусім як інструмент для власної вигоди.

"Для Росії ці перемовини радше потрібні для того, аби просувати Штатам свої бізнес-інтереси", - зазначив Ус.

Переговори про завершення війни - новини за темою

Як повідомляв Главред, Трамп заявив про можливу масштабну угоду, яка може торкнутися всієї Європи. Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю CNN назвав небезпечною нову архітектуру безпеки, з якої Трамп пропонує почати, поки РФ не хоче говорити про завершення війни. Він наголосив, що Україна не готова до формату Ялти-2.

Тим часом обговорюється й можливість зустрічі світових лідерів без участі України. У Китаї допускають тристоронню зустріч Сі, Трампа і Путіна на полях саміту АТЕС у Шеньчжені. Вона може відбутися вже цього місяця.

Водночас після проміжних виборів у США змінюється розклад сил у Конгресі. Експерт пояснив, чому демократи не зможуть подолати вето Трампа щодо допомоги Україні. Мирної угоди, за його оцінкою, варто чекати у кращому разі навесні.

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Про персону: Реджеп Тайїп Ердоган Редже́п Тайї́п Ердога́н (тур. Recep Tayyip Erdoğan[a]; нар. 26 лютого 1954, Стамбул, Туреччина) - турецький державний діяч, політик. Президент Туреччини з 28 серпня 2014 року, пише Вікіпедія. Прем'єр-міністр Туреччини (2003-2014). Лідер турецької керівної Партії справедливості і розвитку. У 1994–1998 роках був мером Стамбула. 2018 року знову був обраний Президентом на дострокових виборах в Туреччині. Почесний доктор МДІМВ.

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