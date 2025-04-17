Окупанти просунулися біля двох населених пунктів на Донбасі - DeepState

Коротко:
- Окупанти просунулися біля Котлярівки
- У армії РФ є успіхи під Котлярівкою
Російська окупаційна армія просунулася біля двох населених пунктів Донецької області - Котлярівки та Запоріжжя. Свіжі новини з фронту в ніч на 17 квітня опублікував моніторинговий проєкт DeepState.
"Ворог просунувся біля Котлярівки та Запоріжжя", - йдеться в повідомленні.
Аналітки також оновили карти.
Тим часом у Генштабі ЗСУ повідомили, що від початку доби 16 квітня на фронті відбулося 92 бойових зіткнення, з них 29 - на Покровському напрямку.
Зазначається, що під Покровськом окупанти намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував у районах населених пунктів Олександропіль, Єлизаветівка, Лисівка, Звіряче, Успенівка, Новоолександрівка, Преображенка, Троїцьке, Андріївка, Богданівка і в бік Старої Миколаївки та Сергіївки.
Останні новини з фронту
Як писав Главред, РФ зосереджує найбільше своїх сил і засобів на двох ділянках кордону - з боку Курської області та на Харківщині в напрямку Вовчанська і Липців.
Окупаційна армія країни-агресора Росії безперервно намагається прорвати українську оборону на Харківському напрямку. Надважкі бої зокрема тривають у районі Дворічного.
Російські війська отримали наказ до 9 травня повністю звільнити Курську область від ЗСУ, що включає операцію через Сумську область. Однак у РФ немає достатніх резервів для масштабних наступальних операцій, вважає військовий аналітик Олексій Гетьман.
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Ресурс DeepStateMap.Live
DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.
З початком російського вторгнення команда DeepStateUA створила інтерактивну мапу про перебіг воєнних дій.
Телеграм-канал DeepStateUA створено в березні 2020, у період карантину у зв'язку з Covid-19. Коли зимою 2021/22 тривало російське стягування військ до кордонів та підготовка до вторгнення, команда телеграм-спільноти активно за цим спостерігала, висвітлювала та допомагала в ідентифікації ешелонів техніки. У ніч з 23 на 24 лютого 2022, за декілька годин до вторгнення аудиторія телеграм-каналу перетнула позначку в 10 000 підписників.
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